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Σε προσωρινό κατ’ οίκον περιορισμό τίθεται ο 63χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του στο Θησείο, καθώς μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του προέκυψε διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα ως προς την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Ο εισαγγελέας τάχθηκε υπέρ της προσωρινής κράτησης του κατηγορουμένου, με την ανακρίτρια, ωστόσο, να διατυπώνει διαφορετική άποψη, εισηγούμενη την επιβολή κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Τον τελευταίο λόγο θα έχει πλέον το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο καλείται να άρει τη διαφωνία των δύο δικαστικών λειτουργών. Μέχρι την έκδοση της απόφασής του, ο 63χρονος θα παραμείνει στην κατοικία του.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της η σύζυγός του, υποστηρίζοντας ότι πρόθεσή του ήταν να την ακινητοποιήσει και όχι να της προκαλέσει κακό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα βρισκόταν σε κατάσταση κρίσης και ότι ο ίδιος επιχείρησε να παρέμβει.

«Εκείνη τη στιγμή η σύζυγός μου ήταν σε κρίση, σε μανία. Προσπάθησα να τη σταματήσω, κυρίως για το δικό της καλό», φέρεται να ανέφερε ενώπιον της ανακρίτριας.

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι ο θάνατος της γυναίκας προκλήθηκε από στραγγαλισμό, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε απόφραξη των αεραγωγών της και αποδίδοντας τη μοιραία κατάληξη σε χτύπημα και πίεση που ασκήθηκε στην περιοχή του στέρνου.

«Ο θάνατος επήλθε από το χτύπημα στο στέρνο και την πίεση στο ίδιο σημείο στον τοίχο», φέρεται να ισχυρίστηκε.

«Είμαστε παντρεμένοι 39 χρόνια, μια ζωή μαζί»

Ο 63χρονος, κατά τις ίδιες πληροφορίες, εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένος στη διάρκεια της απολογίας του, κάνοντας αναφορά στη μακρόχρονη κοινή πορεία του με τη σύζυγό του.

«Είμαι συντετριμμένος, είμαστε παντρεμένοι 39 χρόνια, μια ζωή μαζί», φέρεται να είπε.

Οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου αναμένεται να αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην απόφαση του δικαστικού συμβουλίου σχετικά με την προσωρινή κράτησή του.

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