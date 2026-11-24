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Πέπλο πένθους έχει απλωθεί πάνω από τη Νεάπολη εξαιτίας της τραγικής είδησης θανάτους της 4χρονης Ευθυμίας – Εφραιμίας, η οποία έφυγε από τη ζωή έπειτα από έναν δύσκολο αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή.

Όπως αναφέρει το patris.gr, το μικρό κορίτσι κλήθηκε από τις πρώτες ημέρες της ζωής του να αντιμετωπίσει σοβαρές δοκιμασίες. Στην προσπάθεια να ξεπεράσει τα προβλήματα που αντιμετώπιζε, δόθηκε μια μεγάλη μάχη, με τους δικούς της ανθρώπους να αναζητούν κάθε δυνατή ελπίδα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία.

Παρά τις προσπάθειες δυστυχώς η μικρή Ευθυμία – Εφραιμία έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στη θλίψη τους γονείς και τους οικείους της.

Η είδηση της απώλειάς της έχει συγκινήσει την τοπική κοινωνία, με τα συλλυπητήρια και τη συμπαράσταση όλων να συνοδεύουν την οικογένεια σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές.

Η Αθλητική Ένωση Νεάπολης σε ανακοίνωση της ανέφερε:

«Δεν υπάρχουν λόγια για έναν τόσο μεγάλο πόνο… Η μικρή Ευθυμία βρίσκεται πια στην αγκαλιά των αγγέλων… Μανώλη και Χρυσάνθη, σας ευχόμαστε ολόψυχα δύναμη και κουράγιο για να αντέξετε αυτόν τον ανείπωτο πόνο. Οι σκέψεις και οι προσευχές όλων μας είναι κοντά σας. Σήμερα, όλη η Νεάπολη πενθεί… Καλό ταξίδι, μικρό μας αγγελούδι»

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