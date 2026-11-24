Snapshot Η Ελένη Ράντου ανακοίνωσε τον θάνατο της μητέρας της στις 24 Νοεμβρίου μέσω Facebook.

Η μητέρα της έπασχε από άνοια, ασθένεια για την οποία η ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά.

Η Ελένη Ράντου εξέφρασε τον πόνο της και την αγάπη της μέσα από ένα συγκινητικό μήνυμα προς τη μητέρα της.

Η ηθοποιός είχε αναφέρει πως η άνοια έχει πολλαπλά στάδια και ότι η δουλειά την βοηθούσε να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Snapshot powered by AI

Δύσκολες ώρες βιώνει η Ελένη Ράντου, καθώς πέθανε η μητέρα της.

Την τραγική είδηση του θανάτου της, αποκάλυψε η ίδια η ηθοποιός, μέσα από το προσωπικό προφίλ της στο Facebook, σήμερα 24 Νοεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελένη Ράντου ανέβασε μια φωτογραφία της μητέρας της με τον πατέρα της, από παλιά και έγραψε ένα σπαρακτικό αντίο για τον θάνατό της.

«Καλό ταξίδι αγαπημένη μου. Να δώσεις μια αγκαλιά και στο μπαμπά. Για ποιο ταξίδι κίνησες να πας; Θα σε θυμάμαι και θα σ’ αγαπώ ψυχή μου. Πέτα ψηλά τώρα», έγραψε η Ελένη Ράντου.

Η μητέρα της Ελένης Ράντου έπασχε από άνοια, κάτι που είχε δηλώσει η ίδια η ηθοποιός και είχε μιλήσει ανοιχτά για τη νόσο και το πόσο δίπλα στη μητέρα της είναι.

«Δεν μπορώ με αυτό το πράγμα να συμφιλιωθώ. Αυτή η ασθένεια έχει πολλά στάδια. Μέχρι να συμφιλιωθείς με το ένα, έρχεται το επόμενο που είναι ακόμα χειρότερο. Ξέρεις τι έχω κάνει; Δουλεύω πάρα πολύ. Για να αποσπάσω την προσοχή μου», είχε δηλώσει η Ελένη Ράντου πριν κάποια χρόνια στο ‘’Στούντιο 4’’.

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