Snapshot Επιστήμονες εντόπισαν ηφαιστειακά πετρώματα στην Τάφρο των Μαριανών, αποδεικνύοντας ηφαιστειακή δραστηριότητα στο βαθύτερο σημείο της Γης παρά τις ακραίες πιέσεις.

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα στην περιοχή είναι ασυνήθιστη και σημειώθηκε με μορφή πυροκλαστικών πετρωμάτων που σχηματίστηκαν από ροές λάβας.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ασθενή σύνδεση μεταξύ των τεκτονικών πλακών, που επιτρέπει την πιο εύκολη βύθιση της πλάκας του Ειρηνικού κάτω από την πλάκα των Μαριανών.

Η ανακάλυψη μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση του γιατί το Challenger Deep είναι βαθύτερο από άλλες ωκεάνιες τάφρους.

Η εξερεύνηση του βαθύτερου σημείου παραμένει περιορισμένη, καθώς τα ανθρώπινα και ρομποτικά οχήματα δεν έχουν ακόμη καλύψει πλήρως τα βάθη μεταξύ 6.500 και 11.000 μέτρων. Snapshot powered by AI

Εντυπωσιακή ανακάλυψη έκαναν επιστήμονες στην Τάφρο των Μαριανών, το βαθύτερο σημείο της Γης, καθώς ένα ρομποτικό υποβρύχιο εντόπισε ίχνη ηφαιστειακής δραστηριότητας στην περιοχή, στο νότιο άκρο της τάφρου.

Τα όρια της Τάφρου των Μαριανών καλύπτονται από λεπτά στρώματα πυροκλαστικών πετρωμάτων, τα οποία σχηματίστηκαν από τη στερεοποίηση ροών λάβας. Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα ήταν αδύνατη στο Challenger Deep, το βαθύτερο σημείο των ωκεανών, εξαιτίας της τεράστιας πίεσης που επικρατεί σε αυτά τα βάθη. Ωστόσο, ένα ρομποτικό υποβρύχιο που εξερεύνησε την περιοχή εντόπισε πετρώματα τα οποία μαρτυρούν ότι σημειώθηκαν ηφαιστειακές εκρήξεις παρά τις ακραίες συνθήκες πίεσης.

«Η ηφαιστειακή δραστηριότητα κοντά στις ωκεάνιες τάφρους είναι ασυνήθιστη και γι' αυτό εκπλαγήκαμε ιδιαίτερα», δήλωσε ο δρ Ρόμπερτ Στερν, ο οποίος μελετά την Τάφρο των Μαριανών, ανατολικά των Φιλιππίνων.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα ειδικό τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο, με την ονομασία Jason/Medea, το οποίο έχει τη δυνατότητα να καταδύεται σε βάθος έως και 6,5 χιλιομέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η επιστημονική ομάδα εξέτασε ένα τμήμα μήκους 550 χιλιομέτρων στην προωθητική ζώνη κοντά στο Challenger Deep, καταγράφοντας ενδείξεις ηφαιστειακής δραστηριότητας.

«Πρόκειται για τα βαθύτερα πυροκλαστικά πετρώματα που έχουν καταγραφεί ποτέ σε οποιοδήποτε σημείο των ωκεανών. Οι ακραίες πιέσεις στα βάθη όπου εκδηλώνονται υποθαλάσσιες ηφαιστειακές εκρήξεις διαμορφώνουν ένα διαφορετικό πρότυπο εκτόνωσης σε σχέση με όσα συμβαίνουν στην ξηρά ή σε ρηχότερα νερά, όπου η πίεση είναι πολύ μικρότερη», ανέφερε ο δρ Στερν.

Αν και οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη εντοπίσει τα ακριβή σημεία από τα οποία ξεκίνησαν οι ηφαιστειακές εκρήξεις, γνωρίζουν ότι η λάβα κινήθηκε προς τα κάτω, ακολουθώντας τις πλαγιές, χωρίς να διανύσει μεγάλη απόσταση.

Πώς συνδέεται η ηφαιστειακή δραστηριότητα με το βάθος της Τάφρου των Μαριανών

Σύμφωνα με τη Daily Mail, τα ευρήματα ενδέχεται να βοηθήσουν τους επιστήμονες να εξηγήσουν γιατί το Challenger Deep είναι πολύ βαθύτερο από άλλες ωκεάνιες τάφρους. Η παρουσία ηφαιστειακών πετρωμάτων κοντά στην τάφρο υποδηλώνει ότι ένα ημιτηγμένο τμήμα του μανδύα της Γης φτάνει σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από αυτήν.

Τα ίχνη ηφαιστειακής δραστηριότητας αποτελούν ένδειξη ότι οι δύο τεκτονικές πλάκες συνδέονται μεταξύ τους με σχετικά ασθενή τρόπο. Αυτό επιτρέπει στην υποκείμενη πλάκα του Ειρηνικού Ωκεανού να βυθίζεται ευκολότερα κάτω από την πλάκα των Μαριανών.

Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι απαιτείται ακόμη πολλή έρευνα προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως τους μηχανισμούς που διαμορφώνουν το Challenger Deep. Παρά τον ενθουσιασμό που έχουν προκαλέσει τα νέα ευρήματα στην επιστημονική κοινότητα, τα ανθρώπινα κατασκευασμένα οχήματα δεν έχουν ακόμη καταφέρει να εξερευνήσουν ολόκληρο το βαθύτερο σημείο της Γης.

Όπως ανέφερε ο δρ Στερν, «δεν καταφέραμε να εξετάσουμε τον θαλάσσιο πυθμένα σε βάθη μεταξύ 6.500 και 11.000 μέτρων στο Challenger Deep».

Η Τάφρος των Μαριανών, το βαθύτερο σημείο των ωκεανών

Η Τάφρος των Μαριανών βρίσκεται στον δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, ανατολικά των Νήσων Μαριάνων, και θεωρείται η βαθύτερη ωκεάνια τάφρος στον κόσμο. Έχει μήκος περίπου 2.550 χιλιόμετρα και μέσο πλάτος 69 χιλιόμετρα.

Το βαθύτερο σημείο της, γνωστό ως Challenger Deep, φτάνει σε βάθος περίπου 11 χιλιομέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η συγκεκριμένη απόσταση δημιουργεί ασύλληπτες συνθήκες πίεσης, οι οποίες ξεπερνούν τις δυνατότητες των συμβατικών υποβρυχίων και των περισσότερων ρομποτικών οχημάτων εξερεύνησης.

Η τάφρος σχηματίστηκε όταν η πλάκα του Ειρηνικού Ωκεανού άρχισε να βυθίζεται κάτω από τη μικρότερη τεκτονική πλάκα των Μαριανών. Η συγκεκριμένη γεωλογική διεργασία δημιούργησε τη βαθιά και απότομη υποθαλάσσια κοιλότητα που γνωρίζουμε σήμερα.