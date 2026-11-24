Snapshot Ένοπλη ληστεία με μαχαίρι σημειώθηκε σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στη Λεωφόρο Γαλατσίου στις 4 το μεσημέρι.

Ο δράστης απείλησε τους δύο υπαλλήλους, κρατώντας το μαχαίρι πολύ κοντά στα πρόσωπά τους.

Αφαίρεσε 2.200 ευρώ από το ταμείο και διέφυγε προς την οδό Μπουμπουλίνας.

Η ληστεία έγινε σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας παρουσία περαστικών και καμερών ασφαλείας.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Snapshot powered by AI

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στις 4:00 το μεσημέρι σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στη Λεωφόρο Γαλατσίου στο Γαλάτσι, όταν ένας άνδρας εισέβαλε στο χώρο και απείλησε με μαχαίρι τους δύο υπαλλήλους.

Ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και κρατώντας ένα μαχαίρι, κινήθηκε με ιδιαίτερη θρασύτητα, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι βρισκόταν σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της Αθήνας, με περαστικούς, πελάτες και κάμερες ασφαλείας παντού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ληστής πλησίασε τους δύο υπαλλήλους και τους απείλησε, φέρνοντας μάλιστα τη λάμα του μαχαιριού σε απόσταση αναπνοής από τα πρόσωπα τους.

Αφού κατάφερε να αρπάξει το ποσό των 2.200 ευρώ από το ταμείο, ο δράστης εγκατέλειψε το πρακτορείο και διέφυγε προς την οδό Μπουμπουλίνας.Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του βρίσκονται σε εξέλιξη.

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