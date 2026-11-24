Snapshot Η πανσέληνος της 24ης Νοεμβρίου είναι υπερπανσέληνος και ονομάζεται «Φεγγάρι του Κάστορα».

Η κορύφωσή της είναι στις 16:53 ώρα Ελλάδας, αλλά η καλύτερη παρατήρηση γίνεται μετά τη δύση του ηλίου κατά την ανατολή της Σελήνης.

Κατά την ανόδo της, το φεγγάρι μπορεί να εμφανίσει πορτοκαλί ή κοκκινωπή απόχρωση λόγω της διάχυσης του φωτός στην ατμόσφαιρα κοντά στον ορίζοντα.

Η ονομασία «Φεγγάρι του Κάστορα» προέρχεται από παραδόσεις ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής και συνδέεται με την προετοιμασία των κάστορων για τον χειμώνα και το κυνήγι γούνας.

Σε άλλες παραδόσεις, η πανσέληνος του Νοεμβρίου αναφέρεται ως «Φεγγάρι του Παγετού» ή «Παγωμένο Φεγγάρι», υποδηλώνοντας την είσοδο στον χειμώνα. Snapshot powered by AI

Ένα εντυπωσιακό ουράνιο θέαμα περιμένει όσους κοιτάξουν ψηλά σήμερα το βράδυ, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, καθώς στον ουρανό δεσπόζει η πανσέληνος του μήνα -η προτελευταία για τη φετινή χρονιά- γνωστή παραδοσιακά ως το «Φεγγάρι του Κάστορα».

Η αποψινή πανσέληνος είναι ταυτόχρονα και υπερπανσέληνος (Supermoon), καθώς η Σελήνη βρίσκεται κοντά στο περίγειό της, δηλαδή στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη. Αυτό σημαίνει ότι το φεγγάρι θα φαίνεται αισθητά μεγαλύτερο και πιο λαμπερό σε σύγκριση με μια συνηθισμένη πανσέληνο.

Πότε κορυφώνεται και ποια είναι η καλύτερη ώρα για παρατήρηση

Σύμφωνα με τα αστρονομικά δεδομένα, η πανσέληνος κορυφώνεται στις 16:53 ώρα Ελλάδας. Ωστόσο, επειδή εκείνη την ώρα η Σελήνη θα βρίσκεται ακόμη κάτω από τον ορίζοντα, η ιδανική στιγμή για να απολαύσει κανείς το θέαμα είναι αμέσως μετά τη δύση του ηλίου, κατά την ανατολή του φεγγαριού.

Κατά τα πρώτα 15 έως 20 λεπτά της ανόδου του στον ουρανό, το «Φεγγάρι του Κάστορα» αναμένεται να πάρει μια ατμοσφαιρική πορτοκαλί ή κοκκινωπή απόχρωση. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη διάχυση του σεληνιακού φωτός καθώς διαπερνά μεγαλύτερο πάχος της γήινης ατμόσφαιρας κοντά στον ορίζοντα, όπου τα μπλε μήκη κύματος απορροφώνται, αφήνοντας να περάσουν κυρίως τα θερμά, πορτοκαλί και κόκκινα χρώματα. Εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, η υπερπανσέληνος θα είναι ορατή σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Κάστορα»

Όπως συμβαίνει με όλες τις ονομασίες των πανσελήνων του έτους, έτσι και αυτή προέρχεται από τις παραδόσεις των ιθαγενών φυλών της Βόρειας Αμερικής και το ημερολόγιο των πρώτων αποίκων, που συνδέονταν άμεσα με τις εποχικές αλλαγές της φύσης.

Η προετοιμασία για τον χειμώνα: Ο Νοέμβριος είναι η περίοδος κατά την οποία οι κάστορες ολοκληρώνουν εντατικά την κατασκευή των φραγμάτων και των φωλιών τους και αποθηκεύουν τροφή, προτού παγώσουν τα ποτάμια και οι λίμνες.

Ο Νοέμβριος είναι η περίοδος κατά την οποία οι κάστορες ολοκληρώνουν εντατικά την κατασκευή των φραγμάτων και των φωλιών τους και αποθηκεύουν τροφή, προτού παγώσουν τα ποτάμια και οι λίμνες. Το κυνήγι της γούνας: Παράλληλα, ήταν ο τελευταίος μήνας πριν από τον βαρύ χειμώνα κατά τον οποίο οι κυνηγοί έστηναν παγίδες για κάστορες, ώστε να εξασφαλίσουν ζεστές γούνες για τους παγωμένους μήνες που ακολουθούσαν.

Σε άλλες παραδόσεις, η πανσέληνος του Νοεμβρίου αναφέρεται επίσης ως «Φεγγάρι του Παγετού» (Frost Moon) ή «Παγωμένο Φεγγάρι» (Freezing Moon), σηματοδοτώντας την οριστική μετάβαση στον χειμώνα.

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