Κάτι θαμμένο βαθιά σε μια πλαγιά βουνού στην Τουρκία ενδέχεται να κρύβει ένα στοιχείο για ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της Βίβλου.

Ερευνητές που αναζητούν την Κιβωτό του Νώε υποστηρίζουν ότι νέες εργαστηριακές αναλύσεις «επιβεβαιώνουν» πως απανθρακωμένα κομμάτια ξύλου, τα οποία ανασύρθηκαν από έναν σχηματισμό με σχήμα πλοίου στην Τουρκία, χρονολογούνται στην περίοδο που παραδοσιακά συνδέεται με τον βιβλικό Κατακλυσμό.

Τα δείγματα εντοπίστηκαν στον γεωλογικό σχηματισμό Ντουρουπινάρ, κοντά στο όρος Αραράτ, όπου η ερευνητική ομάδα εκτιμά ότι ενδέχεται να βρίσκονται θαμμένα τα απομεινάρια του θρυλικού σκάφους.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις χρονολόγησαν δύο θραύσματα ξύλου, τα οποία ανασύρθηκαν από βάθος μεγαλύτερο των 9 μέτρων, περίπου 4.300 χρόνια πριν. Τα αποτελέσματα συμπίπτουν με χρονολογίες που έχουν προταθεί για τον Κατακλυσμό του Νώε βάσει παραδοσιακών βιβλικών χρονολογήσεων.

Ο καθηγητής Τζενκέρ Ατίλα, ο οποίος εντόπισε τα θραύσματα, χαρακτήρισε τα ευρήματα «μια εξαιρετική και ιδιαίτερα συναρπαστική εξέλιξη για την ερευνητική μας ομάδα».

Ο Άντριου Τζόουνς, επικεφαλής του ερευνητικού προγράμματος, δήλωσε στην Daily Mail ότι θα εξεταστούν επιπλέον δείγματα σε εργαστήρια στην Τουρκία και την Ελβετία, ενώ τα αποτελέσματα από το τουρκικό εργαστήριο αναμένονται τον επόμενο μήνα.

«Ένα τουρκικό εργαστήριο εξετάζει επίσης το είδος του δέντρου και προσπαθεί να διαπιστώσει εάν το ξύλο καλύπτεται από πίσσα ή άσφαλτο», ανέφερε.

Πρόσθετα ευρήματα αναμένονται περίπου την ίδια περίοδο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η τελική έκθεση ραντάρ του βετεράνου Αμερικανού επιστήμονα στον τομέα της άμυνας, δρος Κοσρόου Μπαχτάρ, καθώς και τα πρώτα αποτελέσματα από την ανάλυση σχεδόν 400 δειγμάτων εδάφους και πετρωμάτων που συλλέχθηκαν από τον σχηματισμό και τη γύρω περιοχή.

Αν και δεν υπάρχει επιστημονική συναίνεση ότι ένας παγκόσμιος Κατακλυσμός συνέβη πριν από 4.300 χρόνια, ορισμένες βιβλικές χρονολογήσεις τον τοποθετούν περίπου σε εκείνη την περίοδο, με βάση τις γενεαλογίες που καταγράφονται στη Γένεση.

Ακολουθώντας αυτή τη μέθοδο, βιβλικοί μελετητές υπολόγισαν ότι ο Κατακλυσμός συνέβη περίπου 1.656 χρόνια μετά τη Δημιουργία, δηλαδή πριν από περίπου 4.370 χρόνια.

Οι αναλύσεις στα δύο δείγματα ξυλάνθρακα

Οι εργαστηριακές αναλύσεις σε δύο δείγματα απανθρακωμένου ξύλου που ανασύρθηκαν από την περιοχή όπου εκτιμάται ότι βρίσκεται η Κιβωτός του Νώε έδωσαν χρονικά διαστήματα χρονολόγησης που παρουσιάζουν σημαντική επικάλυψη.

Η ερευνητική ομάδα δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα τη Δευτέρα, αποκαλύπτοντας ότι η πιθανότερη χρονολόγηση για το πρώτο δείγμα τοποθετείται μεταξύ 2410 και 2269 π.Χ., με την ανάλυση να αποδίδει πιθανότητα 60,6% σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Το δεύτερο δείγμα παρουσίασε ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση πιθανοτήτων, με ποσοστό 82% να αντιστοιχεί σε χρονολόγηση μεταξύ 2349 και 2193 π.Χ.

Και τα δύο χρονικά διαστήματα περιλαμβάνουν τις χρονολογίες 2348 και 2304 π.Χ., οι οποίες έχουν προταθεί για τον Κατακλυσμό του Νώε βάσει παραδοσιακών βιβλικών χρονολογήσεων. Οι ερευνητές χαρακτήρισαν αυτή τη σύμπτωση «εξαιρετική εξέλιξη».

Το εργαστήριο υπολόγισε τις ηλικίες μετρώντας την ποσότητα ραδιενεργού άνθρακα που εξακολουθεί να υπάρχει σε κάθε δείγμα και στη συνέχεια μετέτρεψε τις μετρήσεις σε ημερολογιακά έτη, χρησιμοποιώντας μια καμπύλη βαθμονόμησης που λαμβάνει υπόψη τις ιστορικές μεταβολές στα επίπεδα άνθρακα της ατμόσφαιρας.

Οι εξετάσεις εντόπισαν και λιγότερο πιθανά χρονικά διαστήματα χρονολόγησης. Για το πρώτο δείγμα, αυτά ήταν μεταξύ 2259 και 2203 π.Χ. και μεταξύ 2456 και 2414 π.Χ. Για το δεύτερο, μεταξύ 2176 και 2143 π.Χ., μεταξύ 2404 και 2377 π.Χ. και μεταξύ 2446 και 2421 π.Χ.

Για κάθε θραύσμα, το κύριο χρονικό διάστημα και τα πρόσθετα αυτά παράθυρα χρονολόγησης συγκεντρώνουν συνολικά το 95,4% της υπολογισμένης πιθανότητας.

Τα αποτελέσματα χρονολογούν την ανάπτυξη του ξύλου και όχι τη στιγμή κατά την οποία κάηκε, θάφτηκε ή χρησιμοποιήθηκε. Επομένως, παρότι καταγράφεται χρονική σύμπτωση με τις προτεινόμενες ημερομηνίες του Κατακλυσμού, οι αναλύσεις δεν αποδεικνύουν από μόνες τους ότι τα θραύσματα αποτελούν απομεινάρια της Κιβωτού του Νώε.

Η ομάδα σημείωσε, πάντως, ότι τα κομμάτια ξύλου «φέρουν σαφείς ενδείξεις ανθρώπινης επεξεργασίας».

Για ένα από τα συγκεκριμένα θραύσματα, ο Ατίλα δήλωσε: «Πιστεύω ότι αυτό το κομμάτι ξύλου έχει υποστεί επεξεργασία από ανθρώπινα χέρια.

Τα σημάδια διαμόρφωσης, οι λεπτομέρειες της επιφάνειας και ορισμένα αφύσικα χαρακτηριστικά υποδηλώνουν ότι ενδέχεται κάποιος να το διαμόρφωσε σκόπιμα για έναν συγκεκριμένο σκοπό».

Τι έδειξαν οι έρευνες με ραντάρ

Η ανακάλυψη των θραυσμάτων ξύλου έρχεται μετά τις σαρώσεις με ραντάρ, οι οποίες, σύμφωνα με τον Μπαχτάρ, αποκάλυψαν μοτίβα που μοιάζουν με θαλάμους και διαδρόμους στο εσωτερικό του σχηματισμού, ο οποίος έχει μήκος περίπου 157 μέτρα.

«Αυτό είναι το σημαντικότερο εύρημα στα 45 χρόνια της καριέρας μου. Δεν σχετίζεται με γεωλογικό σχηματισμό, καθώς αποκρύψαμε όλα τα γεωλογικά χαρακτηριστικά», δήλωσε ο Μπαχτάρ σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στα τέλη Οκτωβρίου.

Η νεότερη έρευνα βασίζεται σε μια μελέτη με ραντάρ που πραγματοποιήθηκε το 2019 και εντόπισε ευθείες γραμμές και γωνιακά μοτίβα, τα οποία η ομάδα ερμήνευσε ως πιθανούς τοίχους, διαδρόμους και διαμερίσματα.

Φέτος, ο Μπαχτάρ εξέτασε τον σχηματισμό χρησιμοποιώντας ένα ισχυρότερο σύστημα ραντάρ, το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και έχει τη δυνατότητα να διεισδύει σε μεγαλύτερο βάθος κάτω από την επιφάνεια.

Η ομάδα ανέφερε ότι εντόπισε μεγάλα υπόγεια όρια και κενούς χώρους, τους οποίους ερμήνευσε ως πιθανούς θαλάμους, διαδρόμους και σήραγγες γεμάτους με ιζήματα.

Πέντε χαρακτηριστικά σημεία φάνηκε να σχηματίζουν ένα πιθανό σύστημα σηράγγων μήκους περίπου 46 μέτρων, με μέσο ύψος μεγαλύτερο των 4,2 μέτρων.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης ένα παχύ υπόγειο στρώμα, το οποίο φαινόταν να αποτελείται από τρία ξεχωριστά υποστρώματα. Το εύρημα προκάλεσε συγκρίσεις με τη βιβλική περιγραφή της Κιβωτού, η οποία αναφέρεται ότι είχε τρία καταστρώματα.

«Στα ιερά μας βιβλία, η Κιβωτός του Νώε είχε τρία επίπεδα. Στις μελέτες μας με ραντάρ εντοπίσαμε επίσης έναν σχηματισμό με τρία επίπεδα», δήλωσε ο Ατίλα, αρχαιολόγος στο Πανεπιστήμιο Τζουμχουριέτ της Σεβάστειας στην Τουρκία.

Η ερευνητική ομάδα υποστηρίζει ότι έχει «επιβεβαιώσει 100%» πως ο σχηματισμός αποτελεί «ανθρώπινο κατασκεύασμα» και όχι φυσικό γεωλογικό φαινόμενο.

Ο Τζόουνς, ο οποίος ερευνά την περιοχή εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, είχε δηλώσει προηγουμένως στην Daily Mail ότι ούτε οι σαρώσεις με ραντάρ ούτε οι γεωτρήσεις στο εσωτερικό του σχηματισμού εντόπισαν ασβεστόλιθο ή συμπαγές μητρικό πέτρωμα.

«Αυτό καταρρίπτει τη θεωρία ότι η τοποθεσία είναι ένας συμπαγής όγκος ασβεστόλιθου, ο οποίος απέκτησε σχήμα πλοίου από τους παγετώνες και τη διάβρωση μετά την κατολίσθησή του από την πλαγιά του βουνού. Καταρρίπτει επίσης τη θεωρία ότι πρόκειται για μητρικό πέτρωμα γύρω από το οποίο συσσωρεύτηκε λάσπη, δημιουργώντας αυτό το σχήμα», ανέφερε.

Ωστόσο, η απόρριψη αυτών των δύο ερμηνειών δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι ο σχηματισμός κατασκευάστηκε από ανθρώπους.

Επιπλέον, οι απεικονίσεις του ραντάρ δεν αποτελούν φωτογραφίες πραγματικών δωματίων ή διαδρόμων που έχουν αποκαλυφθεί στο υπέδαφος. Καταγράφουν τον τρόπο με τον οποίο τα σήματα αντιδρούν σε διαφορετικά υλικά και υπόγεια όρια, τα οποία πρέπει να εξεταστούν με φυσικές μεθόδους ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς προκαλεί τις συγκεκριμένες ενδείξεις.

Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποιεί τις σαρώσεις για να εντοπίσει τα πιο υποσχόμενα σημεία, στα οποία θα πραγματοποιηθούν νέες γεωτρήσεις.

Ο Τζόουνς αναγνώρισε ότι τα ευρήματα δεν έχουν ταυτοποιήσει οριστικά τον σχηματισμό ως το βιβλικό σκάφος.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι ο σχηματισμός Ντουρουπινάρ αντιπροσωπεύει τα θαμμένα απομεινάρια της Κιβωτού του Νώε», δήλωσε, περιγράφοντας τις σαρώσεις ως μια «ισχυρή νέα γραμμή αποδεικτικών στοιχείων» και όχι ως οριστική απόδειξη.

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