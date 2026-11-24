Snapshot Συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι αλλοδαποί για την άγρια επίθεση σε 17χρονο στο Γουδή και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας.

Η επίθεση προκλήθηκε από προσωπικές διαφορές και οργανώθηκε ως καρτέρι στην πλατεία Αγίου Θωμά.

Ο 17χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στη μύτη και το μάτι, με κίνδυνο απώλειας όρασης.

Οξτικοακουστικό ντοκουμέντο καταγράφει τις απειλές, τις ύβρεις και τη βίαιη επίθεση των δραστών.

Παρά τον ξυλοδαρμό, οι παρευρισκόμενοι στις καφετέριες δεν παρενέβησαν, ενώ το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία. Snapshot powered by AI

Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται οι τέσσερις ανήλικοι που επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν με αγριότητα έναν 17χρονο, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, στην πλατεία Αγίου Θωμά, στου Γουδή.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων πιθανών εμπλεκομένων.

Η ΕΡΤ έφερε στο φως οπτικοακουστικό ντοκουμέντο από την επίθεση, στο οποίο καταγράφονται οι απειλές και οι ύβρεις των δραστών, αλλά και οι στιγμές βίας σε βάρος του 17χρονου.

Οι τέσσερις συλληφθέντες είναι αλλοδαποί ανήλικοι. Δύο υπήκοοι Φιλιππίνων, ηλικίας 13 και 17 ετών, ένας 14χρονος από τη Γεωργία και ένας 13χρονος από την Αλβανία. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ταυτοποιήσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή τους, ενώ αναζητούν και άλλα άτομα που ενδέχεται να συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό.

Το κίνητρο της επίθεσης και το καρτέρι στον 17χρονο

Σύμφωνα με πληροφορίες, πίσω από την επίθεση βρίσκεται προσωπική διαφορά μεταξύ του θύματος και των δραστών, οι οποίοι φέρεται να γνώριζαν τον 17χρονο. Μάλιστα, οι ανήλικοι φέρονται να του είχαν στήσει καρτέρι στην πλατεία, προκειμένου να διευθετήσουν τις διαφορές τους με βίαιο τρόπο.

Εκείνη την ώρα ο 17χρονος βρισκόταν στο σημείο μαζί με την κοπέλα του. Όπως προκύπτει από το ηχητικό ντοκουμέντο, ο νεαρός μπήκε μπροστά για να την προστατεύσει, με αποτέλεσμα να δεχθεί την επίθεση της ομάδας των ανηλίκων.

Στην ηχητική καταγραφή ακούγονται οι δράστες να απειλούν και να εξαπολύουν χυδαίες ύβρεις εναντίον του, πριν του επιτεθούν και τον ξυλοκοπήσουν.

Οι θαμώνες παρακολουθούσαν τον ξυλοδαρμό - Σοβαρά τραυματισμένος ο 17χρονος

Στο βίντεο από το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, διακρίνονται άνθρωποι που βρίσκονταν στις καφετέριες και τα εστιατόρια της πλατείας να παρακολουθούν όσα εκτυλίσσονται μπροστά τους, χωρίς να φαίνεται κάποιος να παρεμβαίνει για να σταματήσει την επίθεση.

Λίγο αργότερα, στο πλάνο εμφανίζεται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο σημείο για να παραλάβει τον τραυματισμένο 17χρονο.

Ο ανήλικος υπέστη σοβαρά τραύματα στη μύτη και στο μάτι, με την κατάσταση του τελευταίου να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς κινδύνευσε ακόμη και να χάσει την όρασή του.

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