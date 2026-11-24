Snapshot Η Μαρία Μίντλετον, 18χρονη από την Πενσιλβάνια, βρίσκεται σε διαδικασία αγιοποίησης ως η πρώτη πιθανή Αγία της Generation Z.

Παρά τον καρκίνο στον εγκέφαλο και τις σοβαρές κινητικές δυσκολίες, αφιέρωσε τη ζωή της σε φιλανθρωπικές δράσεις και υποστήριξη ευάλωτων ομάδων.

Η Σύνοδος των Καθολικών Επισκόπων των ΗΠΑ έχει εγκρίνει την προώθηση της αγιοποίησής της, με αναφορές σε περιπτώσεις θεραπείας μέσω της μεσολάβησής της.

Η Μαρία ανέπτυξε σημαντική φιλανθρωπική δραστηριότητα από τα σχολικά της χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης παιδιών με καρκίνο και ηλικιωμένων.

Το μήνυμά της «Think hope» αποτυπώνει την αισιοδοξία της και η ολοκλήρωση της αγιοποίησής της θα σηματοδοτήσει νέα εποχή για την Καθολική Εκκλησία. Snapshot powered by AI

Μια 18χρονη από την Πενσιλβάνια των ΗΠΑ βρίσκεται στη διαδικασία αγιοποίησης, αναδεικνύοντας την αφοσίωσή της στην πίστη και τη φιλανθρωπία, παρά τη σκληρή μάχη της με καρκίνο στον εγκέφαλο. Εφόσον εγκριθεί η αγιοποίηση, η Μαρία Μίντλετον θα γίνει η πρώτη αγία της Καθολικής Εκκλησίας που ανήκει στη Generation Z.

Η Μαρία Μίντλετον από το Ντόιλσταουν πέθανε στις 8 Οκτωβρίου 2020, σε ηλικία 18 ετών, εξαιτίας ενός μη χειρουργήσιμου όγκου στον εγκέφαλο. Παρά τις σοβαρές κινητικές δυσκολίες, προβλήματα όρασης και ισορροπίας που αντιμετώπιζε, συνέχισε να αφιερώνει τη ζωή της σε φιλανθρωπικές δράσεις και στην ενίσχυση ευάλωτων ομάδων.

Η Σύνοδος των Καθολικών Επισκόπων των ΗΠΑ έχει εγκρίνει την προώθηση της διαδικασίας αγιοποίησης της Μίντλετον, αναγνωρίζοντας τη σημαντική της προσφορά και την ακεραιότητα της πίστης της. Επιπλέον, εκκλησιαστικοί κύκλοι αναφέρουν ότι έχουν καταγραφεί περιπτώσεις θεραπείας ασθενών που αποδίδονται στη μεσολάβησή της, στοιχείο που ενισχύει την υπόθεσή της για αγιοποίηση.

Η Μαρία ξεκίνησε τη φιλανθρωπία από τα σχολικά χρόνια, οργανώνοντας ετησίως συλλογές χειμερινών παλτών μέσω της ενορίας της. Συχνά ταξίδευε στη Νέα Υόρκη για να διανείμει προσωπικά τα είδη σε ανθρώπους που τα είχαν ανάγκη. Στο λύκειο, διεύρυνε τη δράση της, υποστηρίζοντας παιδιά με καρκίνο, προετοιμάζοντας γεύματα για ηλικιωμένους και συντονίζοντας θρησκευτικές συναντήσεις νέων.

Παρά την επιδείνωση της υγείας της, η Μαρία συμμετείχε σε ιεραποστολή στην Ουγκάντα, όπου συναντήθηκε με μαθητές και μετά την επιστροφή της ανέλαβε πρωτοβουλίες για τη συγκέντρωση χρημάτων προς υποστήριξη του σχολείου τους. Η αφοσίωσή της και η αποφασιστικότητά της παρά τις προκλήσεις της υγείας της αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της πορείας της.

Λίγο πριν τον θάνατό της, η Μαρία κατέγραψε στο ημερολόγιό της τις λέξεις «Think hope» («Να σκέφτεσαι με ελπίδα»), που η Αρχιεπισκοπή της Φιλαδέλφειας ερμηνεύει ως το τελευταίο της μήνυμα. Εάν η αγιοποίησή της ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει την πρώτη Αγία από τη γενιά Z, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας.