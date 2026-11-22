Snapshot Σε επιχείρηση στο Αγρίνιο, συνελήφθησαν 15 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα φοροδιαφυγής με χρήση εταιρειών-βιτρινών και εικονικών τιμολογίων.

Οκτώ επιχειρήσεις φέρονται να απέκρυψαν φορολογητέα ύλη άνω των 28 εκατομμυρίων ευρώ και να ζήτησαν επιστροφές φόρων ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι εμπλεκόμενοι είχαν αποκτήσει πολυτελή ακίνητα και αυτοκίνητα, ενώ υπήρχε έντονη οικοδομική δραστηριότητα σε ακριβές περιοχές του Αγρινίου και εξοχικά στη Λευκάδα.

Η οικονομική τους ευμάρεια προκαλούσε συζητήσεις στην τοπική κοινωνία, καθώς δεν συμβάδιζε με τις γνωστές επαγγελματικές δραστηριότητες των προσώπων.

Η υπόθεση εξετάζεται από τη Δικαιοσύνη, με έμφαση στον ρόλο των κατηγορουμένων και τη διαδρομή των χρημάτων που προέρχονται από το κύκλωμα. Snapshot powered by AI

Η πολυτελής ζωή που φέρονται να απολάμβαναν ορισμένοι από τους ανθρώπους που συνελήφθησαν στο Αγρίνιο για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής δεν περνούσε απαρατήρητη. Αντιθέτως, το τελευταίο διάστημα αποτελούσε ένα από τα θέματα που συζητούνταν έντονα στην τοπική κοινωνία, καθώς η οικονομική τους εικόνα φαινόταν να μην συμβαδίζει, σε ορισμένες περιπτώσεις, με την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Καθοριστικός φέρεται να ήταν ο ρόλος των τεσσάρων λογιστών που έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων και ένας από το Αγρίνιο, καθώς και δύο τραπεζικών διευθυντών, εκ των οποίων ο ένας, ηλικίας 51 ετών, δραστηριοποιούνταν στην ίδια περιοχή.

Στους συλληφθέντες από την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου περιλαμβάνονται, επίσης, πρόσωπα που φέρονται να είχαν αναλάβει τη διαχείριση εταιρειών: δύο άνδρες ηλικίας 40 και 39 ετών, οι οποίοι είναι συγγενείς μεταξύ τους, δύο γυναίκες 45 και 27 ετών, ένας επαγγελματίας 59 ετών, καθώς και ένας ακόμη άνδρας 43 ετών, ο οποίος φέρεται να διαχειριζόταν δύο μονοπρόσωπες ΙΚΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότεροι από τους διαχειριστές φέρονται να πραγματοποίησαν συναλλαγές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα αμοιβές που εκτιμάται ότι ανέρχονταν περίπου στις 30.000 ευρώ.

Ακόμη υψηλότερα φέρονται να ήταν τα ποσά που λάμβαναν τα τραπεζικά στελέχη, τα οποία, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στην υπόθεση, διευκόλυναν τη διεκπεραίωση των συναλλαγών. Τα χρήματα φέρεται, μάλιστα, να κατέληγαν τελικά στα χέρια των λογιστών.

Πολυτελή ακίνητα και εξοχικά στην Λευκάδα

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, αρκετοί από αυτούς είχαν αντιμετωπίσει στο παρελθόν οικονομικές δυσκολίες, ενώ για άλλους οι επαγγελματικές τους δραστηριότητες προκαλούσαν ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο μπορούσαν να δικαιολογήσουν τις αγορές και τις επενδύσεις στις οποίες προχωρούσαν. Μάλιστα σε συνομιλίες τους κάποιοι από τους κατηγορούμενους δεν δίσταζαν να κάνουν επίδειξη της οικονομικής... επιτυχίας τους.

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις προσώπων που φέρονται να απέκτησαν σημαντική ακίνητη περιουσία μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Ένας από αυτούς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να είχε στην κατοχή του έξι ακίνητα, ενώ άλλος προχώρησε στην αγορά δύο πολυτελών αυτοκινήτων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Ιδιαίτερη συζήτηση είχε προκαλέσει και η κατασκευή μιας ιδιαίτερα εντυπωσιακής πολυκατοικίας σε μία από τις πλέον ακριβές συνοικίες του Αγρινίου. Η οικοδομική δραστηριότητα, σε συνδυασμό με την εικόνα οικονομικής άνεσης που παρουσίαζαν ορισμένοι από τους εμπλεκομένους, είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον των κατοίκων.

Στο ίδιο πλαίσιο, έντονα σχόλια είχαν προκαλέσει και οι εμφανίσεις και η επίδειξη πλούτου κατά τη διάρκεια πανηγυριού σε χωριό του Αγρινίου το περασμένο καλοκαίρι. Το σχετικό θέαμα και όσα διαδραματίστηκαν είχαν αποκτήσει πανελλαδική προβολή, κάνοντας ακόμη πιο έντονη την παρουσία συγκεκριμένων προσώπων στη δημόσια συζήτηση.

Σύμφωνα, μάλιστα, με νεότερες πληροφορίες, οι αγορές δεν περιορίζονταν στα πολυτελή αυτοκίνητα και στα ακίνητα εντός της Αιτωλοακαρνανίας. Ορισμένα από τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση είχαν προχωρήσει και στην απόκτηση εξοχικών ακινήτων στη γειτονική Λευκάδα.

Όλα αυτά συνέθεταν μια εικόνα έντονης οικονομικής ευμάρειας, η οποία είχε γίνει γνωστή στην τοπική κοινωνία. Εκείνο που δεν μπορούσε, ωστόσο, να γνωρίζει κανείς ήταν η πραγματική διάσταση των δραστηριοτήτων που εξετάζουν πλέον οι διωκτικές και φορολογικές αρχές.

Το χρονικό της υπόθεσης και οι συλλήψεις

Η υπόθεση άρχισε να παίρνει μεγάλες διαστάσεις στις 19 Νοεμβρίου, όταν πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας επιχείρηση των ελεγκτικών και αστυνομικών αρχών στην περιοχή του Αγρινίου. Στο στόχαστρο των ερευνών βρέθηκαν πρόσωπα που φέρονται να είχαν διαφορετικούς ρόλους σε ένα οργανωμένο δίκτυο φοροδιαφυγής.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τραπεζικά στελέχη, λογιστές, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρηματίες και άλλα πρόσωπα από το Αγρίνιο και την ευρύτερη περιοχή. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της ΑΑΔΕ και των αρμόδιων αστυνομικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο μηχανισμός φέρεται να στηριζόταν στη δημιουργία και τη χρήση εταιρειών-βιτρινών, στην ανταλλαγή εικονικών τιμολογίων και στην απόκρυψη φορολογητέων εσόδων. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις φέρονται να απέφευγαν την καταβολή φόρων, ενώ παράλληλα διεκδικούσαν επιστροφές φόρων χωρίς να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Η οικονομική διάσταση της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα ευρήματα της ΑΑΔΕ, οκτώ επιχειρήσεις φέρονται να απέκρυψαν φορολογητέα ύλη που ξεπερνά τα 28 εκατομμύρια ευρώ, ενώ είχαν υποβληθεί αιτήματα για επιστροφές φόρων συνολικού ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν συνολικά 15 συλλήψεις, ενώ οι έλεγχοι επεκτάθηκαν σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους. Οι Αρχές εξετάζουν τον ακριβή ρόλο κάθε προσώπου, καθώς και τη διαδρομή των χρημάτων που φέρονται να προέκυψαν από τη δραστηριότητα του κυκλώματος.

Η κατάθεση της λογίστριας

Σύμφωνα με τις αρχές κομβικό ρόλο στην δράση του κυκλώματος είχαν δύο διευθυντές τραπεζικών καταστημάτων που διευκόλυναν την διακίνηση των χρημάτων από τις εταιρείες - «βιτρίνες».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωτσά, οι δύο τραπεζικοί διευθυντές έδιναν την έγκριση για ανάληψη ποσών που ήταν άνω των 600.000. Συνήθως σημείωναν ότι «έχει καλώς» και «δεν απαιτείται έγκριση» και τα χρήματα πήγαιναν στο κύκλωμα. Οι δύο τραπεζικοί φέρονται να έχουν παραδεχθεί ότι γνώριζαν τους συναλλασσόμενους και ότι ένας από αυτούς άνοιγε λογαριασμούς για εικονικές εταιρείες.

Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση έχουν και οι λογιστές που υπέγραψαν τις φορολογικές δηλώσεις. Μάλιστα η μία λογίστρια στην κατάθεση της φέρεται να ανέφερε ότι δέχθηκε πιέσεις από τον σύντροφό της προκειμένου να υποβάλει δηλώσεις εταιρειών οι οποίες συνδέονται με την υπόθεση.

Η κατάθεση της λογίστριας:

«Τον Μπ. τον γνωρίζω από τον σύντροφό μου καθώς είναι φίλοι. Τον Μάρτιο του 2026 ο σύντροφός μου, μού είπε ότι ο Μπ. επιθυμεί εγώ να υποβάλω τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος κάποιων νομικών προσώπων (εταιρειών) που σχετίζεται ο Δ.Π.

Ο σύντροφός μου αφού τον ρώτησα γιατί ο Μπ. θέλει να υποβάλλω εγώ τις δηλώσεις, μου είπε ότι αν το κάνω θα πάρουμε πολλά χρήματα από κάθε δήλωση που θα υποβληθεί, περίπου 5.000 ευρώ. Εγώ αμέσως αρνήθηκα και του είπα ότι δεν με ενδιαφέρει να λάβω χρήματα, θεωρώντας ότι αν το δεχόμουν θα συμμετείχα σε μια απάτη κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

Τότε αυτός μου είπε να μην ανησυχώ και ότι τα χρήματα θα εκταμιεύονται διότι εμπλέκονταν και τραπεζικοί χωρίς να αναφέρει παραπάνω λεπτομέρειες.Αφού αρχικά αποδέχτηκε την άρνησή μου, στη συνέχεια μετά από κάποιες ημέρες επανήλθε πιέζοντας με να υποβληθούν συγκεκριμένη μέρα και ώρα οι δηλώσεις. Εγώ και πάλι αρνήθηκα και μου ζήτησε τους κωδικούς taxisnet του συνεταίρου μου. Αρνήθηκα να δώσω τους κωδικούς του.

Τότε σύντροφός μου θύμωσε πάρα πολύ μαζί μου, μου φώναζε, τσακωθήκαμε και φοβούμενη για την σωματική μου ακεραιότητα καθώς ήταν εκτός εαυτού, έφυγα από το σπίτι. Το περιστατικό έγινε στις 20 Μαρτίου 2026. Γύρισα στο σπίτι το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, όπου και τον βρήκα εκεί. Μόλις με είδε μου είπε, ‘να ξέρεις οι δηλώσεις υποβλήθηκαν, τα κανόνισα μόνος μου, δεν σε έχω ανάγκη’.Τότε τον ρώτησα πως υποβλήθηκαν οι δηλώσεις και από ποιον.

Εκείνος μου είπε ότι έψαξε στο γραφείο μου και βρήκε τους κωδικούς του συνεταίρου μου, στο σημειωματάριό μου. Διαπίστωσα ότι στον προσωπικό μου λογαριασμό, στο Viber είχαν σταλθεί και είχαν ληφθεί μηνύματα από και προς τον Μπ., και αναγράφονταν οι κωδικοί taxisnet του συνεταίρου μου.

Αυτά τα μηνύματα δεν τα απέστειλα εγώ. Μόλις τα είδα κατάλαβα ότι ο σύντροφός μου, τα έστειλε καθώς ήταν ο μόνος που είχε πρόσβαση στον υπολογιστή μου. Τον ρώτησα γιατί τα έκανε αυτά και μου απάντησε ότι το έκανε για τα χρήματα που θα λάμβανε, γιατί χρωστούσε σε τρίτους και ήθελε να ξεπληρώσει τα χρέη του».

Αρνούνται τις κατηγορίες

Η υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στο Αγρίνιο εξακολουθεί να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, καθώς οι διαστάσεις της φερόμενης εγκληματικής δραστηριότητας, τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών και η οικονομική επιφάνεια ορισμένων εκ των συλληφθέντων συνθέτουν ένα ιδιαίτερα σύνθετο σκηνικό.

Την ώρα που οι Αρχές διερευνούν τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος και τις οικονομικές διαδρομές που φέρονται να συνδέονται με αυτό, οι συνήγοροι υπεράσπισης απορρίπτουν τις κατηγορίες, προαναγγέλλοντας αναλυτικές εξηγήσεις κατά τις απολογίες των εντολέων τους την Τρίτη. Οι δικηγόροι κάνουν λόγο για παρερμηνεία καθημερινών ενεργειών, ενώ υποστηρίζουν ότι ορισμένοι από τους κατηγορουμένους δεν είχαν γνώση της συνολικής εικόνας της υπόθεσης.

«Οι εντολείς μου αρνούνται τις κατηγορίες, έτσι όπως τους αποδίδονται και όπως αποτυπώνονται. Δηλαδή η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση σε φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων. Την Τρίτη στις απολογίες τους, θα τοποθετηθούμε αναλυτικά», δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο δικηγόρος δυο εκ των συλληφθέντων διαχειριστών Παντελής Βαμβακάς.

«Κινήσεις και ενέργειες της καθημερινότητας έχουν εκ του αποτελέσματος κριθεί ύποπτες. Που πράγματι δεν υπάρχει καμία μα καμία ανάμειξη», δήλωσε ο κ. Γιάννης Ψάρρης, που εκπροσωπεί έναν εκ των βασικών κατηγορουμένων.

«Ορισμένοι εκ των κατηγορουμένων δεν γνώριζαν τη συνολική εικόνα της υπόθεσης», υποστήριξε ο δικηγόρος Β. Γεωργακόπουλος.

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