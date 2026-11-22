Snapshot Στον Βόλο σημειώθηκε άγρια συμπλοκή μεταξύ 50 νεαρών που επιτέθηκαν σε παρέα 10 ατόμων με καδρόνια και στυλιάρια.

Δύο νεαροί ηλικίας 17 έως 20 ετών μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο Νοσοκομείο Βόλου.

Η επίθεση σχετίζεται με προηγούμενη διαμάχη ενός 20χρονου και απειλητικά μηνύματα που είχε λάβει.

Η αστυνομία κλήθηκε και προχώρησε σε προσαγωγές μετά το επεισόδιο. Snapshot powered by AI

Άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών σημειώθηκε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στον Βόλο, με αποτέλεσμα δύο παιδιά από 17 έως 20 ετών να μεταφερθούν σοβαρά τραυματισμένα στο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το gegonota.news, η συμπλοκή έγινε σε πάρκο κοντά στο Νοσοκομείο. Παρέα 10 ατόμων περίπου, που βρισκόταν στο πάρκο, δέχθηκε «καταδρομική» επίθεση από 50 νεαρούς, οι οποίοι κρατώντας καδρόνια και στυλιάρια άρχισαν να χτυπούν αδιακρίτως όποιον έβρισκαν μπροστά τους.

Στόχος φέρεται να ήταν ένας 20χρονος ο οποίος κατά τη διάρκεια της ημέρας φέρεται να είχε έλθει στα χέρια με άλλους 3 νεαρούς και στη συνέχεια δέχθηκε απειλητικά μηνύματα ότι θα «πληρώσει» για το ξύλο που έδωσε. Ο ίδιος αργά το βράδυ βρισκόταν με την παρέα του στο πάρκο, όταν ξαφνικά έκαναν «ντου» 50 άτομα περίπου από την Νέα Ιωνία και άλλες περιοχές του Βόλου. Ακολούθησε πανδαιμόνιο. Τουλάχιστον τέσσερις νεαροί έπεσαν κάτω από τα χτυπήματα που δέχθηκαν στο κεφάλι και το σώμα τους, ενώ οι υπόλοιποι προσπάθησαν να γλιτώσουν τρέχοντας στους δρόμους της περιοχής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δυο άτομα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο του Βόλου, ενώ ένας νεαρός βρέθηκε σε λιπόθυμη κατάσταση. Έξω από το Νοσοκομείο μετέβησαν φίλοι των θυμάτων που έμαθαν για το περιστατικό, ενώ περίπου στη 1 μετά τα μεσάνυχτα έφτασαν και οι γονείς τους, που δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που είχε συμβεί. Επίσης, κλήθηκε η αστυνομία η οποία φέρεται να προχώρησε σε προσαγωγές.

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