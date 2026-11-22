Snapshot Οι μεξικανικές ειδικές δυνάμεις συνέλαβαν τον Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες, γνωστό ως «Ελ Τσάπο Ισίδρο», μετά από ένοπλη συμπλοκή στη Γκουασάβε, Σιναλόα, με τη σημαντική συνδρομή αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών και drones.

Στην επιχείρηση σκοτώθηκαν επτά ύποπτοι του καρτέλ και τέσσερις Μεξικανοί στρατιώτες, ενώ συνελήφθησαν οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων υψηλόβαθμα στελέχη της οργάνωσης και συγγενείς του Μέσα Φλόρες.

Η σύλληψη αποτέλεσε αποτέλεσμα διεθνούς συνεργασίας μεταξύ Μεξικού και ΗΠΑ, με τις αμερικανικές αρχές να χαρακτηρίζουν την επιχείρηση σημαντική νίκη κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Η απομάκρυνση του Μέσα Φλόρες ενδέχεται να προκαλέσει νέα βία και εσωτερικές συγκρούσεις για τον έλεγχο του καρτέλ της Σιναλόα, καθώς το δίκτυο και οι συμμαχίες του είναι πολύπλοκες και ευάλωτες σε αναταράξεις.

Οι κάτοικοι της περιοχής βίωσαν έντονη ένοπλη αναμέτρηση με πυροβολισμούς, καμένα οχήματα και στρατιωτικά ελικόπτερα, γεγονός που αναδεικνύει την συνεχιζόμενη αστάθεια και επικινδυνότητα στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Για εβδομάδες, οι αμερικανικές και οι μεξικανικές Αρχές αντάλλασσαν πληροφορίες για να εντοπίσουν τον Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες, αρχηγό καρτέλ ναρκωτικών, τον οποίο το FBI αναζητούσε επί χρόνια.

Όταν οι Μεξικανοί στρατιώτες έφτασαν με φορτηγά στο σπίτι όπου κρυβόταν ένας από τους πλέον καταζητούμενους βαρόνους των ναρκωτικών στο Μεξικό, τους υποδέχθηκαν με καταιγισμό πυρών.

Οι στρατιώτες, μέλη μιας επίλεκτης μονάδας ειδικών δυνάμεων, ανταπέδωσαν τα πυρά και εξαπέλυσαν έφοδο προς τον στόχο τους. Συνέλαβαν τον Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες, γνωστό ως «Ελ Τσάπο Ισίδρο», ο οποίος, σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, ηγούνταν εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και τροφοδοτούσε επί χρόνια το κύμα αιματοχυσίας στο Μεξικό.

Έπειτα από τουλάχιστον δύο αποτυχημένες απόπειρες σύλληψής του από τις μεξικανικές Αρχές τα προηγούμενα χρόνια, αυτήν τη φορά κατάφεραν να τον περάσουν χειροπέδες. Έπρεπε, όμως, στη συνέχεια να τον απομακρύνουν από τη Σιναλόα, την πολιτεία του Μεξικού που βρίσκεται στη δίνη ενός χαοτικού πολέμου μεταξύ των καρτέλ.

Η επιχείρηση ξεκίνησε περίπου στις 16:00 την Παρασκευή, έπειτα από εβδομάδες συνεργασίας μεταξύ του μεξικανικού στρατού και Αμερικανών αξιωματούχων των υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με πρόσωπα που γνώριζαν τις λεπτομέρειες της επιδρομής και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Καθώς εξελισσόταν η επιχείρηση, κάτοικοι κατέγραφαν εικόνες από στρατιωτικά ελικόπτερα, φλεγόμενα αυτοκίνητα και ανταλλαγές πυροβολισμών στους δρόμους.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκάλυψαν ότι είχαν συνδράμει παρέχοντας κρίσιμες πληροφορίες. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα στις σχέσεις ΗΠΑ και Μεξικού, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πιέσεις στην πρόεδρο του Μεξικού, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, προκειμένου να υιοθετήσει ακόμη πιο επιθετική στάση απέναντι στα καρτέλ των ναρκωτικών. Η Σεϊνμπάουμ έχει υποστηρίξει την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο έχει απορρίψει κατηγορηματικά την πρόταση του Τραμπ για ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε μεξικανικό έδαφος.

Mexico’s military captured FBI-wanted cartel leader ‘El Chapo Isidro’ in Guasave, Sinaloa. Armed clashes erupted as helicopters opened fire, vehicles burned and roads were blocked. Gunfire also halted a baseball game, sending players and fans scrambling for cover. https://t.co/URhPOTN512 — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 21, 2026

Τα αμερικανικά drones και τα μηνύματα στην οικογένειά του

Κατά τη διάρκεια αυτών των εβδομάδων διακριτικής συνεργασίας, οι μεξικανικές Αρχές παρείχαν στους Αμερικανούς ομολόγους τους πληροφορίες που βοήθησαν στον εντοπισμό του Μέσα Φλόρες και των μελών της οικογένειάς του, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Όποτε το επέτρεπαν οι καιρικές συνθήκες, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούσαν αποστολές αναγνώρισης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την περιοχή όπου εκτιμούσαν ότι βρισκόταν ο Μέσα Φλόρες, κατόπιν αιτήματος και με την έγκριση της μεξικανικής κυβέρνησης.

Στη συνέχεια, αναλυτές του μεξικανικού στρατού συνέθεταν την καθημερινή του δραστηριότητα, παρακολουθώντας τις επικοινωνίες του και μελετώντας τον μέσω ζωντανής εικόνας από τα drones, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους.

Οι ερευνητές αξιοποίησαν ακόμη και μηνύματα που αντάλλασσε με τη μητέρα, τη σύζυγο και την αδελφή του, προκειμένου να εντοπίσουν πάρτι και συναντήσεις στα οποία σχεδίαζε να παρευρεθεί. Για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προσφέρει αμοιβή έως και 5 εκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Την Παρασκευή, οι μεξικανικές ειδικές δυνάμεις τον εντόπισαν, αξιοποιώντας υποκλοπές ραδιοεπικοινωνιών και τηλεφωνικών συνομιλιών, καθώς και την επιτήρηση από drones. Βρισκόταν σε ένα σπίτι στη Γκουασάβε, πόλη της πολιτείας Σιναλόα, όπου οι Αρχές εκτιμούσαν ότι μπορούσαν να επέμβουν με περιορισμένο κίνδυνο για τους αμάχους.

Οι αναλυτές αναγνώρισαν τον Μέσα Φλόρες στο σπίτι από τη φωνή του, τη σωματική του διάπλαση και τον τρόπο με τον οποίο περπατούσε.

Παράλληλα, μια ειδική ομάδα εργασίας της Βόρειας Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, με έδρα την Αριζόνα, διαβίβασε πληροφορίες σε μια κοινή αμερικανομεξικανική επιχείρηση, σύμφωνα με Αμερικανό στρατιωτικό αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε επίσης υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι αντιπερισπασμοί και η αιματηρή έφοδος

Η επιχείρηση έπρεπε να πραγματοποιηθεί μέσα στη Γκουασάβε, ένα προπύργιο του οργανωμένου εγκλήματος, όπου ο Μέσα Φλόρες και οι συνεργάτες του αψηφούσαν επί δεκαετίες τις δυνάμεις ασφαλείας του Μεξικού.

Για τον λόγο αυτό, οι μεξικανικές Αρχές σχεδίασαν παραπλανητικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και μία στην πόλη Λος Μότσις, βορειοδυτικά της Σιναλόα.

Την ώρα που εξελισσόταν η επιχείρηση αντιπερισπασμού, περισσότεροι από δύο δωδεκάδες στρατιώτες με πολιτικά, μέλη της πλέον επίλεκτης ομάδας του μεξικανικού στρατού, γνωστής ως Κοινή Δύναμη Ειδικών Επιχειρήσεων, εισήλθαν στη Γκουασάβε.

Όταν οι ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στο σπίτι, δεκάδες ακόμη στρατιώτες κινήθηκαν για να τους καλύψουν, ενώ δύο ελικόπτερα Μπλακ Χοκ του μεξικανικού στρατού άνοιξαν πυρ εναντίον των ενόπλων του καρτέλ.

Ακολούθησε σφοδρή ανταλλαγή πυροβολισμών, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσαν στο διαδίκτυο κάτοικοι της Γκουασάβε. Οι ένοπλοι του καρτέλ απάντησαν χρησιμοποιώντας πολυβόλα διαμετρήματος 0,50 ιντσών, τοποθετημένα πάνω σε θωρακισμένα αγροτικά οχήματα.

Αφού ο Μέσα Φλόρες συνελήφθη, δύο στρατιωτικά ελικόπτερα πέταξαν πάνω από το σπίτι και κατευθύνθηκαν προς το Λος Μότσις, προκειμένου να δημιουργήσουν έναν ακόμη αντιπερισπασμό. Ένα τρίτο ελικόπτερο παρέμεινε πάνω από την περιοχή, εμπλέκοντας σε μάχη τους ενόπλους του καρτέλ.

Ενώ οι συγκρούσεις συνεχίζονταν, οι ειδικές δυνάμεις μετέφεραν τον Μέσα Φλόρες σε ένα θωρακισμένο όχημα και κατάφεραν να τον βγάλουν από τη Γκουασάβε.

Ο Μέσα Φλόρες έφτασε στην Πόλη του Μεξικού στις 05:20 το πρωί του Σαββάτου, με στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας του Μεξικού.

Mexico’s military has released the first images of alleged cartel boss Fausto Isidro Meza-Flores after his arrest in a shootout in Sinaloa. ‘El Chapo Isidro’ was one of the FBI’s 10 most wanted fugitives, accused of two decades of drug trafficking into the US and across Mexico. https://t.co/D2fE70ugsp — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 22, 2026

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σκοτώθηκαν επτά άτομα που θεωρούνταν ύποπτα για συμμετοχή στο καρτέλ, ενώ συνελήφθησαν άλλα οκτώ. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονταν πρόσωπα που χαρακτηρίστηκαν υψηλόβαθμα στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης, όπως ο ξάδελφος του Μέσα Φλόρες, τον οποίο οι μεξικανικές Αρχές περιέγραψαν ως υπαρχηγό του, καθώς και ένας κουνιάδος του, που φέρεται να είχε αναλάβει οικονομικές δραστηριότητες του καρτέλ.

Στην επιχείρηση σκοτώθηκαν επίσης τέσσερις Μεξικανοί στρατιώτες, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Οι Αρχές διευκρίνισαν ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν αναφορές για απώλειες μεταξύ των αμάχων.

Η αμερικανική επιβεβαίωση της συνεργασίας

Μετά την άφιξη του Μέσα Φλόρες στην Πόλη του Μεξικού, Αμερικανοί αξιωματούχοι άρχισαν να αποκαλύπτουν τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην επιχείρηση.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Μεξικό, Ρόναλντ Τζόνσον, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η ανταλλαγή στρατηγικών πληροφοριών» συνέβαλε στη σύλληψή του.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η σύλληψη ήταν αποτέλεσμα συντονισμού μεταξύ της υπηρεσίας, του FBI και των μεξικανικών Αρχών.

Το πρωί του Σαββάτου, Αμερικανοί αξιωματούχοι χαιρέτισαν τη σύλληψη του Μέσα Φλόρες ως σημαντική επιτυχία της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας των δύο χωρών.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας χαρακτήρισε τη σύλληψή του «ένα ισχυρό πλήγμα σε ένα από τα ισχυρότερα δίκτυα καρτέλ του Μεξικού». Από την πλευρά της, η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA) έκανε λόγο για μια «σημαντική νίκη» απέναντι σε ένα από τα πιο βίαια εγκληματικά δίκτυα της χώρας.

«Οι επιχειρήσεις αυτές αποδεικνύουν τη δύναμη της διεθνούς συνεργασίας, της ανταλλαγής πληροφοριών και της κοινής δέσμευσης για τη διάλυση των διακρατικών εγκληματικών οργανώσεων», ανέφερε σε ανάρτησή του ο επικεφαλής της DEA, Τέρι Κόουλ.

Ο Μέσα Φλόρες αντιμετωπίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες ομοσπονδιακές κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία, παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκρατία και συμμετοχή σε συνεχιζόμενη εγκληματική επιχείρηση.

Mexican security forces have captured one of the country’s most wanted cartel figures, Fausto Isidro Meza-Flores, widely known as “Chapo Isidro,” triggering a wave of violence across Sinaloa. The operation, carried out in Guasave following intelligence cooperation between Mexican and U.S. authorities, also resulted in the arrest of his deputy and a key financial associate. Following the arrests, suspected cartel members launched retaliatory attacks, setting vehicles ablaze, blocking major highways and engaging in armed clashes near Culiacán and neighbouring communities. Meza-Flores, a former leader of the Beltrán Leyva cartel, was wanted by the FBI, which had offered a $5 million reward for information leading to his capture. He faces serious U.S. drug-trafficking charges involving fentanyl, cocaine, heroin and methamphetamine. He has since been transferred to Mexico City aboard a Mexican Air Force aircraft as authorities prepare for the next stage of the legal proceedings. — ClintonUTD (@clintonutd7) November 21, 2026

Εφόσον καταδικαστεί, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ακόμη και ισόβια κάθειρξη ή τη θανατική ποινή.

Ο φόβος για νέο κύμα βίας στη Σιναλόα

Η σύλληψή του αποτελεί την τελευταία μιας σειράς εντυπωσιακών επιχειρήσεων των μεξικανικών Αρχών, οι οποίες επιδιώκουν να ανατρέψουν τους συσχετισμούς στον μακροχρόνιο πόλεμο με τα καρτέλ των ναρκωτικών.

Τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση του Μεξικού έχει εντείνει την καταστολή του καρτέλ της Σιναλόα, έχει εξουδετερώσει τον ισχυρό ηγέτη του καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο και έχει ενισχύσει τις προσπάθειες καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με τις ίδιες τις μεξικανικές Αρχές, οι ενέργειες αυτές έχουν οδηγήσει σε μείωση των κατασχέσεων φαιντανύλης στα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, πολλά παραμένουν αβέβαια σχετικά με το μέλλον του εγκληματικού δικτύου του Μέσα Φλόρες.

Η διακίνηση ναρκωτικών συνεχίστηκε και μετά τη σύλληψη ή τη δολοφονία άλλων ισχυρών αρχηγών καρτέλ, ενώ σε προηγούμενες περιπτώσεις η απομάκρυνση ενός ηγέτη προκάλεσε έντονη βία, καθώς οι διοικητές των οργανώσεων έδιναν μάχη για τη διαδοχή του.

Το καρτέλ της Σιναλόα, το οποίο κυριαρχεί στην ομώνυμη πολιτεία, βρισκόταν ήδη αντιμέτωπο με μια αιματηρή εσωτερική διαμάχη για την εξουσία. Η σύλληψη του Μέσα Φλόρες ενδέχεται να πυροδοτήσει νέα σύγκρουση για τον έλεγχο της επικράτειάς του και να παρατείνει τον πόλεμο μεταξύ των καρτέλ, εκτίμησε ο Εδουάρδο Σερόν, πρώην αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας του Μεξικού.

«Η σύλληψη ή η εξόντωση ενός μεγάλου αρχηγού σπάνια διαλύει την εγκληματική οργάνωση και σχεδόν πάντα αυξάνει τη βία βραχυπρόθεσμα», ανέφερε.

«Αυτοί οι ηγέτες κρατούν ενωμένο ένα δίκτυο μικρότερων ομάδων, εγκληματικών συνεργατών και συμφωνιών με τοπικούς αξιωματούχους. Όταν απομακρύνονται, οι διοικητές μεσαίου επιπέδου συγκρούονται για τον έλεγχο, οι σύμμαχοι επανεξετάζουν τις συμμαχίες τους και οι αντίπαλοι επιχειρούν να καταλάβουν τις θέσεις τους».

Η παράταξη Λα Μαγίσα, μία από τις δύο αντίπαλες ομάδες που διεκδικούν τον έλεγχο του καρτέλ, έχασε πλέον τον ισχυρότερο σύμμαχό της, σε μια περίοδο κατά την οποία βρισκόταν ήδη υπό πίεση, σύμφωνα με τον Σερόν.

Η σύλληψη ενδέχεται να δώσει στην αντίπαλη παράταξη, τους Λος Τσαπίτος, την ευκαιρία να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος.

Για πολλούς κατοίκους του Μεξικού, η έκρηξη βίας το βράδυ της Παρασκευής ήταν ένα γνώριμο αλλά ταυτόχρονα τρομακτικό σκηνικό.

Η Λίλια Ανχέλικα Μαντουένιο, δικηγόρος, περπατούσε στον δρόμο όταν άρχισαν να ακούγονται οι πυροβολισμοί. Έπεσε στο έδαφος και παρακολούθησε κομβόι βαριά οπλισμένων ενόπλων του καρτέλ να περνούν μπροστά της με θωρακισμένα οχήματα, όπως περιέγραψε.

Για αρκετές ώρες βρήκε καταφύγιο μαζί με μια φίλη της μέσα σε ένα κέντρο σπα στη Γκουασάβε, περιμένοντας να σταματήσουν οι πυροβολισμοί, ενώ τα ελικόπτερα πετούσαν πάνω από την περιοχή.

Όπως πολλοί κάτοικοι της Σιναλόα, η Μαντουένιο έχει ζήσει και στο παρελθόν ανάλογες εκρήξεις βίας. Ανάμεσά τους ήταν η πολιορκία της Κουλιακάν, πρωτεύουσας της πολιτείας, το 2019, όταν το καρτέλ εξαπέλυσε επίθεση που ανάγκασε τις Αρχές να απελευθερώσουν, λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του, τον γιο ενός άλλου βαρόνου των ναρκωτικών.

«Ήταν φρικτό. Γνωρίζαμε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί, επειδή αυτός ο άνθρωπος ζούσε εδώ επί χρόνια, αλλά ποτέ δεν μπορείς να είσαι πραγματικά προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο», ανέφερε.