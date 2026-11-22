Snapshot Ο Κρίστιαν Μπρίκνερ φέρεται να ομολόγησε σε συγκρατούμενό του την απαγωγή και δολοφονία ενός «μικρού ξανθού κοριτσιού» στην Πορτογαλία το 2019.

Η μαρτυρία δόθηκε από τον Λαουρέντσιου Κόντιν τον Οκτώβριο του 2024 στην γερμανική υπηρεσία BKA, αναφέροντας λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Παρά τις έρευνες σε περιοχή κοντά στο θέρετρο Ocean Club, όπου εξαφανίστηκε η Μαντλίν ΜακΚαν, δεν βρέθηκαν σημαντικά ευρήματα.

Ο Μπρίκνερ αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση εξαφάνισης της Μαντλίν, ενώ έχει αθωωθεί από άλλες κατηγορίες βιασμού και άσεμνων πράξεων.

Η γερμανική αστυνομία τοποθετεί τον Μπρίκνερ κοντά στο θέρετρο την νύχτα της εξαφάνισης, σύμφωνα με δεδομένα από το κινητό του τηλέφωνο. Snapshot powered by AI

Οι ντετέκτιβ έχουν στα χέρια τους μια λεπτομερή μαρτυρία για το πώς ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚαν φέρεται να ομολόγησε την απαγωγή και τη δολοφονία ενός «μικρού ξανθού κοριτσιού», αποκαλύπτει η εφημερίδα Mail on Sunday.

Ο καταδικασμένος για βιασμό Κρίστιαν Μπρίκνερ, 49 ετών, δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ για την εξαφάνιση του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο χάθηκε από ένα διαμέρισμα στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας το 2007, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Τη συγκεκριμένη μαρτυρία έδωσε τον Οκτώβριο του 2024 στην BKA, την αντίστοιχη υπηρεσία της Γερμανίας με το FBI, ο Λαουρέντσιου Κόντιν.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο Μπρίκνερ τού είχε εκμυστηρευτεί όσα φέρεται να έκανε το 2019, όταν οι δύο άνδρες κρατούνταν σε φυλακή κοντά στο Ανόβερο, έναν χρόνο προτού οι αστυνομικές Αρχές τον κατονομάσουν ως βασικό ύποπτο.

Ο 52χρονος Κόντιν, πρώην διαρρήκτης που σήμερα εργάζεται ως διανομέας, ανέφερε ότι ο Μπρίκνερ τού περιέγραψε πώς εισέβαλε σε ξενοδοχείο στην Πράια ντα Λουζ αναζητώντας χρήματα και κοσμήματα.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο Μπρίκνερ τού είπε ότι εντόπισε ένα κοριτσάκι που κοιμόταν, το άρπαξε και οδήγησε για διάστημα έως και 45 λεπτών με το αυτοκινούμενο τροχόσπιτό του, προτού του επιτεθεί σεξουαλικά. Στη συνέχεια, φέρεται να πανικοβλήθηκε όταν είδε φώτα περιπολικών και να σκότωσε το παιδί.

Επτά μήνες μετά την κατάθεση του Κόντιν, Γερμανοί ερευνητές και Πορτογάλοι αστυνομικοί εξασφάλισαν εντάλματα για έρευνες σε μια περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην ευρύτερη περιοχή του Λάγκος.

Ωστόσο, η επιχείρηση διήρκεσε τρεις ημέρες και πραγματοποιήθηκε σε απόσταση σχεδόν έξι χιλιομέτρων από το θέρετρο Ocean Club, όπου διέμενε η οικογένεια ΜακΚαν, αλλά και κοντά σε μια παράγκα στην οποία είχε ζήσει ο Μπρίκνερ. Οι έρευνες δεν απέδωσαν κάποιο σημαντικό εύρημα.

«Ο Μπρίκνερ ερχόταν στο δωμάτιό μου στη φυλακή», δήλωσε ο Κόντιν στη Mail on Sunday, μιλώντας σε σπαστά αγγλικά. Μου είπε ότι τον ενδιέφεραν σεξουαλικά τα μικρά παιδιά και ότι συχνά έβαζε μικρά κορίτσια στο αυτοκινούμενο τροχόσπιτό του και έκανε μαζί τους άρρωστα σεξουαλικά πράγματα. Μια μέρα με ρώτησε αν ήταν πιθανό η αστυνομία να εντοπίσει το DNA του σε ένα παράθυρο, επειδή είχε πηδήξει από ένα παράθυρο κρατώντας στην αγκαλιά του ένα μικρό παιδί».

Ο Κόντιν υποστήριξε ότι τον ρώτησε: «Τι έχεις κάνει;». Όπως είπε, ο Μπρίκνερ τού περιέγραψε ότι είχε διαφύγει από ένα διαμέρισμα στο ισόγειο κρατώντας ένα κοριτσάκι.

«Μου είπε ότι έψαχνε για χρήματα. Αλλά το μόνο που βρήκε ήταν ένα μικρό ξανθό κορίτσι που κοιμόταν».

Ο 52χρονος διανομέας ανέφερε ότι στη συνέχεια ο Μπρίκνερ στάθμευσε το αυτοκινούμενο τροχόσπιτό του και επιτέθηκε σεξουαλικά στο παιδί.

«Μετά από μία ώρα, είδε μπλε φώτα. Πανικοβλήθηκε», πρόσθεσε ο Κόντιν.

Όπως είπε, ο Μπρίκνερ φοβήθηκε ότι η αστυνομία αναζητούσε το παιδί.

«Νόμιζα ότι ήταν απλώς μια ιστορία για να καυχηθεί. Αλλά τώρα πιστεύω ότι είναι αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κόντιν υποστήριξε ότι μόλις το 2020, όταν ο Μπρίκνερ αναδείχθηκε σε βασικό ύποπτο για την υπόθεση της Μαντλίν ΜακΚαν, συνειδητοποίησε ποιο μπορεί να ήταν το κορίτσι στο οποίο αναφερόταν.

Εκείνη την περίοδο, ο Μπρίκνερ είχε ήδη εκτίσει έναν χρόνο από την επταετή ποινή φυλάκισης που του είχε επιβληθεί για τον βιασμό μιας ηλικιωμένης γυναίκας στο Αλγκάρβε το 2005.

Ο Κόντιν έχει δώσει στην BKA μια λεπτομερή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Μπρίκνερ φέρεται να σκότωσε το κορίτσι. Πρόκειται για μια μέθοδο που γνωρίζει η εφημερίδα, αλλά έχει αποφασίσει να μην αποκαλύψει.

Η κατάθεσή του δόθηκε μετά τη δίκη του Μπρίκνερ το 2024 στο Μπράουνσβαϊγκ, κατά την οποία αντιμετώπισε κατηγορίες για τον βιασμό μιας ακόμη γυναίκας στο Αλγκάρβε, καθώς και για άσεμνες πράξεις μπροστά σε παιδιά. Τελικά, αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες.

Τον Σεπτέμβριο, ο Μπρίκνερ είχε δηλώσει στην ίδια εφημερίδα ότι τη νύχτα που εξαφανίστηκε η Μαντλίν βρισκόταν σε απόσταση περίπου 137 μέτρων από το θέρετρο Ocean Club.

Η γερμανική αστυνομία έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι ο Μπρίκνερ βρισκόταν κοντά στο θέρετρο, καθώς τα δεδομένα από το κινητό του τηλέφωνο τον τοποθετούσαν στην περιοχή.

*Με πληροφορίες από την Daily Mail

Διαβάστε επίσης