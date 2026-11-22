Snapshot Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου προβλέπονται ήπιες θερμοκρασίες έως 21 βαθμούς με περιορισμένες βροχές κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά της χώρας.

Από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου αναμένεται ενίσχυση των βροχοπτώσεων στη δυτική Ελλάδα και αύξηση των ανέμων έως 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά υψηλή.

Στις μεγαλύτερες πόλεις, όπως Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι βροχές θα είναι περιορισμένες τη Δευτέρα, αλλά οι άνεμοι μπορεί να φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Από τα μέσα της εβδομάδας προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τις μέγιστες τιμές στην Αθήνα να πέφτουν κοντά στους 14 με 15 βαθμούς.

Η πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται πρόσκαιρη, με πιθανές διακυμάνσεις και νέες υποχωρήσεις προς τις αρχές Δεκεμβρίου. Snapshot powered by AI

Με σχετικά ήπιες θερμοκρασίες και περιορισμένες βροχές θα κυλήσει η Κυριακή 22 Νοεμβρίου. Από τη Δευτέρα, όμως, οι βροχές θα ενισχυθούν κυρίως στη δυτική Ελλάδα, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Η σημαντικότερη μεταβολή της θερμοκρασίας αναμένεται στα μέσα της εβδομάδας.

Με ήπιες για την εποχή θερμοκρασίες και σχετικά περιορισμένη αστάθεια θα κυλήσει η Κυριακή στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι βροχές θα εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα παρουσιάζει αρκετά διαστήματα χωρίς φαινόμενα.

Η εικόνα, ωστόσο, διαφοροποιείται από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, καθώς τα προγνωστικά στοιχεία του ICON-EU δείχνουν ενίσχυση των βροχοπτώσεων στη δυτική χώρα και σημαντική αύξηση της έντασης των ανέμων. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί αρχικά σε σχετικά υψηλά επίπεδα, πριν ακολουθήσει αισθητή υποχώρηση από τα μέσα της εβδομάδας.

Κυριακή: Περιορισμένες βροχές και θερμοκρασίες έως 21 βαθμούς

Σύμφωνα με τους προγνωστικούς χάρτες, οι περισσότερες βροχές της Κυριακής αναμένονται στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο και σε τμήματα της δυτικής ηπειρωτικής χώρας. Τα μεγαλύτερα ημερήσια ύψη υετού εκτιμώνται τοπικά γύρω στα 9 με 10 χιλιοστά, χωρίς να διαφαίνεται γενικευμένη έντονη δραστηριότητα.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις, με μεγαλύτερα διαστήματα χωρίς βροχή και κατά τόπους ηλιοφάνεια.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ, με τις μεγαλύτερες μέσες ταχύτητες κοντά στα 46 χιλιόμετρα την ώρα.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε ήπια επίπεδα. Στη βόρεια Ελλάδα οι μέγιστες θα κυμανθούν γύρω στους 13 με 17 βαθμούς, στα κεντρικά και δυτικά θα φτάσουν τους 17 με 20 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα και στην Κρήτη θα αγγίξουν κατά τόπους τους 21 βαθμούς.

Αττική: Χωρίς αξιόλογες βροχές, έως 20 βαθμούς στην Αθήνα

Στην Αττική η Κυριακή θα κυλήσει χωρίς αξιόλογα φαινόμενα, με νεφώσεις κατά διαστήματα και γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες.

Οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 5 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά, ενώ στον Σαρωνικό θα πνέουν γύρω στα 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά αναμένονται τιμές από 12 έως 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια οι μέγιστες θα φτάσουν περίπου τους 19 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Ήπιος καιρός με λίγα φαινόμενα

Παρόμοια θα είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχοπτώσεις. Ο ημερήσιος υετός εκτιμάται ότι θα παραμείνει κάτω από μισό χιλιοστό.

Οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς, με ελαφρώς χαμηλότερες ελάχιστες στις γύρω περιοχές.

Δευτέρα: Ενίσχυση των βροχών στα δυτικά και άνεμοι έως 8 μποφόρ

Η Δευτέρα 23 Νοεμβρίου παρουσιάζει μεγαλύτερο μετεωρολογικό ενδιαφέρον, καθώς αναμένεται ενίσχυση των βροχοπτώσεων, κυρίως στο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στα δυτικά ηπειρωτικά.

Τα μεγαλύτερα προβλεπόμενα ημερήσια ύψη υετού μπορούν να φτάσουν τοπικά περίπου τα 30 χιλιοστά, ποσότητες σαφώς αυξημένες σε σχέση με την Κυριακή.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά και στα πελάγη θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Η εξέλιξη αυτή απαιτεί προσοχή, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και στις περιοχές όπου θα συνδυαστούν οι ισχυροί άνεμοι με τις βροχοπτώσεις.

Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη τα φαινόμενα προβλέπονται πιο περιορισμένα. Ωστόσο, στις ευρύτερες περιοχές των δύο πόλεων οι άνεμοι ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν περίπου τους 22 βαθμούς στην Αθήνα και τους 20 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Από την Τρίτη αλλάζει η θερμοκρασία – Πιο αισθητή πτώση την Τετάρτη

Το ενδιαφέρον στη συνέχεια μετατοπίζεται σταδιακά από τις βροχές στη θερμοκρασία.

Όπως είχαμε επισημάνει και σε προηγούμενη ανάλυσή μας, τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία εξακολουθούν να υποστηρίζουν το ενδεχόμενο αισθητής πτώσης της θερμοκρασίας προς τα μέσα της εβδομάδας.

Η υποχώρηση αναμένεται να γίνει ιδιαίτερα αισθητή στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, ενώ και στην Αθήνα οι μέγιστες θερμοκρασίες την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου ενδέχεται να περιοριστούν κοντά στους 14 με 15 βαθμούς.

Η πτώση αυτή φαίνεται ότι θα είναι πρόσκαιρη, καθώς προς το τέλος της εβδομάδας διαφαίνεται τάση ανάκαμψης της θερμοκρασίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία των ensembles, η άνοδος δεν αποκλείεται να αποτελέσει ένα ακόμη σύντομο διάλειμμα πριν από νέα υποχώρηση στις αρχές Δεκεμβρίου.

Το συμπέρασμα: Βροχές στα δυτικά, ισχυροί άνεμοι και σταδιακή επιστροφή του κρύου

Η εβδομάδα που ξεκινά θα παρουσιάσει δύο διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Αρχικά, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις βροχοπτώσεις της δυτικής Ελλάδας και στην ενίσχυση των ανέμων τη Δευτέρα. Στη συνέχεια, το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει περισσότερο αντιληπτή προς την Τετάρτη.

Το κρύο, λοιπόν, αρχίζει σταδιακά να επιστρέφει, αλλά όχι απαραίτητα για μεγάλο συνεχόμενο διάστημα. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει διακυμάνσεις, με πρόσκαιρες ανακάμψεις και νέες υποχωρήσεις, καθώς πλησιάζουμε στον Δεκέμβριο.

Η πρόβλεψη από τον Θοδωρή Κολυδά:

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