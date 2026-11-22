Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 22 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 22 Νοεμβρίου
Snapshot
- Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 51% στο δημοσκόπηση σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο.
- Η Καθημερινή αναφέρεται σε επικίνδυνες συνθήκες στις τουρκικές φυλακές.
- Το Βήμα παρουσιάζει τα στοιχεία για την υποστήριξη που παρέχει η Αθήνα στο Κίεβο.
- Η Απογευματινή ανακοινώνει την πληρωμή σε 640.000 συνταξιούχους.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Ελεύθερος Τύπος: Νταμπλ σκορ για ΝΔ 51% «ναι» για καλώδιο
Καθημερινή: Ραντεβού τρόμου στα κελιά της Τουρκίας
Το Βήμα: Τί δίνει η Αθήνα στο Κίεβο
Απογευματινή: Ώρα πληρωμών για 640.000 συνταξιούχους
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 22 Νοεμβρίου
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