Snapshot Συνελήφθησαν δύο μέλη συμμορίας στη Δυτική Αττική που έκλεβαν χαλκοσωλήνες από σπίτια σε Καματερό, Πετρούπολη και Ίλιον από τον Ιανουάριο του 2026.

Οι δράστες είχαν κλέψει συνολικά πάνω από 50 μέτρα χαλκοσωλήνων και είχαν επιστρέψει σε τρία σπίτια για δεύτερη κλοπή.

Κατασχέθηκαν 18 κομμένοι σωλήνες χαλκού, σουγιάς, πολυεργαλείο και το όχημα που χρησιμοποιούσαν για τις κλοπές.

Εξιχνιάστηκαν 15 περιπτώσεις κλοπών από οικίες μέσω συνεργασίας των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού, Πετρούπολης και Ιλίου.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής ομάδας, διακεκριμένες κλοπές, κοινώς επικίνδυνη βλάβη και παρακώλυση λειτουργίας κοινωφελών εγκαταστάσεων. Snapshot powered by AI

Τέλος στη δράση συμμορίας που «ρήμαζε» σπίτια και κτίρια στη Δυτική Αττική, αφαιρώντας χαλκοσωλήνες τους οποίους στη συνέχεια διοχέτευε σε κλεπταποδόχους, έβαλαν οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Συγκεκριμένα, τις πρωινές ώρες της 19ης Νοεμβρίου 2026 συνελήφθησαν στο Καματερό ένας 33χρονος και ένας 51χρονος. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού για σύσταση εγκληματικής ομάδας (συμμορίας) που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, για κοινώς επικίνδυνη βλάβη, καθώς και για παρακώλυση της λειτουργίας κοινωφελών εγκαταστάσεων.

Πώς έπεσαν στα χέρια της Αστυνομίας

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που πραγματοποιούσαν περιπολία στο Καματερό, έκριναν ύποπτες τις κινήσεις του 33χρονου και τον σταμάτησαν για έλεγχο. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 18 κομμένοι σωλήνες χαλκού, ένας σουγιάς και ένα πολυεργαλείο, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού.

Ακολούθησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, κατά τις οποίες οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν λίγο αργότερα και τον 51χρονο συνεργό του. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποιούσε η συμμορία για τη μεταφορά των κλοπιμαίων και την τέλεση των κλοπών.

«Χτυπούσαν» ξανά τα ίδια σπίτια

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η δράση των δύο συλληφθέντων ξεκινούσε από τον Ιανουάριο του 2026, ενώ το συνολικό μήκος των χαλκοσωλήνων που κατάφεραν να αφαιρέσουν εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 μέτρα. Χαρακτηριστικό του θράσους τους είναι το γεγονός ότι, προκειμένου να αποσπάσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα χαλκού, σε τρεις περιπτώσεις επέστρεψαν και διέπραξαν δεύτερη κλοπή στα ίδια σπίτια μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Από τη συνεργασία των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού, Πετρούπολης και Ιλίου εξιχνιάστηκαν συνολικά 15 περιπτώσεις κλοπών από οικίες στις συγκεκριμένες περιοχές. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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