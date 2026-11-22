Snapshot Ο Γκάντι Άιζενκοτ ξεκινά διαπραγματεύσεις με το κόμμα Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου.

Ο Άιζενκοτ έχει αποκλείσει την ηγεσία του Νετανιάχου σε οποιονδήποτε συνασπισμό, παρά τις συζητήσεις με το Λικούντ.

Το Λικούντ ζητά κοινή δήλωση που αποκλείει τα αραβικά κόμματα και δεσμεύει τα κόμματα που αναγνωρίζουν το Ισραήλ ως εβραϊκό κράτος.

Το Λικούντ προτείνει κυβερνητικές αρχές που περιλαμβάνουν την απόρριψη παλαιστινιακού κράτους και τη διατήρηση ισραηλινών περιοχών στη Συρία, Λίβανο και Γάζα.

Υπάρχει διχασμός στο στρατόπεδο Άιζενκοτ σχετικά με το μονοπάτι σχηματισμού κυβέρνησης, με τρία βασικά σενάρια να εξετάζονται. Snapshot powered by AI

Σε κρίσιμη καμπή μπαίνουν οι διεργασίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Ισραήλ, καθώς ο κεντρώος Γκάντι Άιζενκοτ κάλεσε το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι συζητήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν την Κυριακή, με το δεξιό κόμμα να απαντά θέτοντας άμεσα τους δικούς του όρους.

Ο χρόνος πιέζει. Ο πρώην αρχηγός του στρατού έχει προθεσμία μέχρι τον επόμενο μήνα για να καταλήξει σε συμφωνία, μετά τις βουλευτικές εκλογές στα τέλη Οκτωβρίου που δεν έδωσαν απόλυτη πλειοψηφία σε κανένα από τα δύο στρατόπεδα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματός του, Γιασάρ, οι επαφές αυτές αντικατοπτρίζουν μια «πραγματική δέσμευση για τον σχηματισμό της ευρύτερης δυνατής κυβέρνησης». Όπως ανακοινώθηκε, «προκειμένου να εξεταστούν όλες οι επιλογές», ο Άιζενκοτ «ζήτησε από τη διαπραγματευτική ομάδα του κόμματος να καλέσει τους ομολόγους της από το Λικούντ για μια σειρά συνομιλιών». Εκπρόσωποι των δύο πλευρών είχαν ήδη μια πρώτη συνάντηση την περασμένη Κυριακή.

Διχασμός στο στρατόπεδο Άιζενκοτ και η κόκκινη γραμμή για τον Νετανιάχου

Στο εσωτερικό του μπλοκ που στηρίζει τον Άιζενκοτ επικρατεί διχασμός για την επόμενη κίνηση. Στο τραπέζι βρίσκονται τρία εντελώς διαφορετικά σενάρια: μια συμμαχία με τους υπερορθόδοξους, μια συμφωνία με τα αραβικά κόμματα ή μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας με το Λικούντ. Κι όμως, ο ίδιος ο Άιζενκοτ έχει τραβήξει σαφή γραμμή. Αν και στο παρελθόν είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης με τη συμμετοχή στελεχών του Λικούντ, έχει αποκλείσει να μπει σε έναν συνασπισμό υπό την ηγεσία του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι όροι του Λικούντ και ο αποκλεισμός των αραβικών κομμάτων

Η αντίδραση από την πλευρά του απερχόμενου πρωθυπουργού ήρθε σχεδόν αμέσως μετά την ανακοίνωση του Γιασάρ. Το Λικούντ, που στηρίζει την επιλογή μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας, απαίτησε να σταματήσουν «όλες οι προσωπικές επιθέσεις και η υποκίνηση στο μίσος» οι οποίες, όπως υποστηρίζει, στρέφονται κατά του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του.

Την ίδια ώρα, η δεξιά παράταξη ζήτησε μια κοινή δήλωση που θα δεσμεύει τις δύο πλευρές σε κυβέρνηση με «όλα τα κόμματα που υποστηρίζουν την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ ως κράτους-έθνους του εβραϊκού λαού», αφήνοντας οριστικά εκτός τα αραβικά κόμματα. Ο Νετανιάχου και οι σύμμαχοί του βάλλουν σφοδρά εναντίον των συγκεκριμένων κομμάτων, τα οποία ελέγχουν 19 έδρες και αντιτίθενται στην παραμονή του στην εξουσία. Τους κατηγορούν συγκεκριμένα ότι, αν και οι ηγέτες τους καταδίκασαν την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, αρνούνται να χαρακτηρίσουν το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα «τρομοκρατική» οργάνωση.

Στο πακέτο των προτάσεών του για μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, το Λικούντ έβαλε στο τραπέζι και συγκεκριμένες κατευθυντήριες αρχές. Σε αυτές περιλαμβάνονται η απόρριψη της δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους, η διατήρηση των περιοχών που κατέχει το Ισραήλ στη Συρία, στον Λίβανο και στη Γάζα, καθώς και μια συμφωνία για το ακανθώδες ζήτημα της στράτευσης των υπερορθόδοξων Εβραίων.

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