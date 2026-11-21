Snapshot Η Ελληνική Αστυνομία εντόπισε 268 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα στην Ελλάδα, συνολικής αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο διεθνών επιχειρήσεων από 28 Σεπτεμβρίου έως 9 Οκτωβρίου 2026.

Συνελήφθησαν 13 άτομα για κλοπές, υπεξαιρέσεις και πλαστογραφίες, ενώ εξαρθρώθηκαν εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν οχήματα στο εξωτερικό.

Οι επιχειρήσεις «Mobile 9» και «CAR BACK II» συντονίστηκαν από FRONTEX και INTERPOL και περιελάμβαναν συμμετοχή πολλών ευρωπαϊκών και τρίτων χωρών καθώς και διεθνών οργανισμών.

Σημαντικές κατασχέσεις περιλάμβαναν τρία υπερπολυτελή οχήματα στο λιμάνι του Πειραιά και πολυτελή οχήματα με πλαστά έγγραφα στους Κήπους Έβρου.

Εξαρθρώθηκαν εγκληματικές οργανώσεις σε Δυτική Αττική, Λαύριο και άλλες περιοχές, με τα μέλη τους να διαπράττουν εκατοντάδες κλοπές οχημάτων και εξωλέμβιων μηχανών. Snapshot powered by AI

Συνολικά 268 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα που η αξία τους ξεπερνά τα πέντε εκατομμύρια ευρώ εντόπισε η Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο δύο μεγάλων διεθνών επιχειρήσεων κατά της παράνομης διακίνησης οχημάτων, που πραγματοποιήθηκαν από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου 2026.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων σε διάφορες περιοχές της χώρας συνελήφθησαν 13 άτομα για υποθέσεις κλοπών, υπεξαιρέσεων και πλαστογραφιών, ενώ εξαρθρώθηκαν εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην κλοπή και εξαγωγή οχημάτων στο εξωτερικό.

Αναλυτικά, πρόκειται για δύο ταυτόχρονες διεθνείς επιχειρησιακές δράσεις «Mobile 9» και «CAR BACK II», στις οποίες συμμετείχε η Ελληνική Αστυνομία, τόσο στα εξωτερικά σύνορα όσο και στο εσωτερικό της επικράτειας, με στόχο τον εντοπισμό κλεμμένων και παραποιημένων οχημάτων.

Τον συντονισμό της δράσης σε εθνικό επίπεδο είχε το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.).

Ειδικότερα, η επιχειρησιακή δράση «JAD MOBILE 9» αποτελεί μέρος ευρύτερης ευρωπαϊκής δράσης, με επικεφαλής (driver) τον FRONTEX και συν-επικεφαλής (co-drivers) την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Πολωνία, στο πλαίσιο της προτεραιότητας EMPACT MTCNI.

Η δράση «CAR BACK II» υλοποιήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο υπό τον συντονισμό της INTERPOL, έπειτα από πρωτοβουλία των Καναδικών Αρχών.

Στις δράσεις συμμετείχαν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία και Σουηδία), τρίτες χώρες (Αλβανία, Κόσοβο, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Ελβετία, Μαρόκο, Μεξικό, Ιορδανία, Γκάνα και Βενεζουέλα), καθώς και διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί (EUROPOL, FRONTEX και INTERPOL).

Ελέγχθηκαν συνολικά 354 οχήματα

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων στη χώρα μας και συγκεκριμένα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Κιλκίς, Λάρισα, Βόλο, Θράκη, καθώς και στα σημεία εισόδου-εξόδου Μέρτζανης, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Κήπων, Καστανιών και Κακαβιάς εντοπίστηκαν 268 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα, από τα 710 που βρέθηκαν συνολικά στην Ευρώπη και των 1.987 παγκοσμίως.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 13 άτομα για υποθέσεις κλοπών, υπεξαιρέσεων και πλαστογραφιών οχημάτων, αλλά και 81 παράτυποι μετανάστες διαφόρων εθνικοτήτων και 8 διακινητές.

Για την άρτια προετοιμασία της επιχείρησης, εξειδικευμένο προσωπικό του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Δ.Α.Ο.Ε. πραγματοποίησε το προηγούμενο διάστημα στοχευμένες εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις σε όλες τις συμμετέχουσες Υπηρεσίες ανά την επικράτεια.

Στην τελική φάση της δράσης συμμετείχαν στελέχη της Άμεσης Δράσης Αττικής, των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και Θεσσαλονίκης, των Διευθύνσεων Αστυνομίας Βοιωτίας, Λάρισας και Μαγνησίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, καθώς και των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Κακαβιάς, Μέρτζανης, Κρυσταλλοπηγής, Νίκης, Ευζώνων, Κήπων και Καστανιών. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία εξέτασε εργαστηριακά περίπου 90 οχήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέσα σε δύο εβδομάδες.

Επιπλέον, σημαντική ήταν η συνδρομή της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, η οποία λειτούργησε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των Αρχών και των ασφαλιστικών εταιρειών, ενώ συνέδραμε και στη μεταφορά των κατασχεμένων οχημάτων μέσω εταιρειών οδικής βοήθειας και μεταφοράς.

Ενδεικτικές υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν κατά τη διάρκεια των δράσεων

Πειραιάς: Από αστυνομικούς της Δ.Α.Ο.Ε. κατασχέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά τρία υπερπολυτελή κλεμμένα οχήματα, συνολικής αξίας 250.000 ευρώ. Τα οχήματα είχαν κλαπεί από τη Γερμανία, τη Σλοβακία και την Αυστρία και είχαν ήδη τοποθετηθεί σε εμπορευματοκιβώτια με τελικό προορισμό το Ισραήλ.

Κήποι Έβρου: Από το Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Γαλλίας και ένας υπήκοος Λιβάνου, οι οποίοι επιχείρησαν, κάνοντας χρήση πλαστών εγγράφων, να εξάγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Σταθμού Συνοριακού Ελέγχου Κήπων τρία υπεξαιρεμένα πολυτελή οχήματα, αξίας 100.000 ευρώ.

Δυτική Αττική: Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά κλοπές αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης και εξιχνιάστηκαν δεκαεννέα 19 περιπτώσεις κλοπών.

Λαύριο: Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρίου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε συστηματικά κλοπές οχημάτων και εξωλέμβιων μηχανών σκαφών, τα οποία διοχέτευε στο εξωτερικό (Αλβανία κ.ά.). Ταυτοποιήθηκαν 4 μέλη της οργάνωσης και εξιχνιάστηκαν πέντε κλοπές οχημάτων και 18 κλοπές εξωλέμβιων μηχανών.

Διδυμότειχο: Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διδυμοτείχου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε πολυτελές όχημα, το οποίο έφερε πλαστά στοιχεία κυκλοφορίας και είχε κλαπεί από την Ισπανία.