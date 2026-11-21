Snapshot Ο Άντι Μπάιρον παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Astronomer μετά από σκάνδαλο εξωσυζυγικής σχέσης που εμφανίστηκε σε βίντεο κατά τη διάρκεια συναυλίας των Coldplay.

Μετά από περίπου 16 μήνες, ο Μπάιρον επανήλθε στην επαγγελματική του καριέρα ως διευθυντής εσόδων στην εταιρεία βάσεων δεδομένων Materialize.

Ο διορισμός του Μπάιρον στην Materialize έγινε με την υποστήριξη του διευθύνοντος συμβούλου και του διοικητικού συμβουλίου και ανακοινώθηκε στο προσωπικό της εταιρείας.

Ο Μπάιρον εργάζεται με μερική απασχόληση στη Materialize και παράλληλα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πάνω από πέντε εταιρείες.

Η Κρίστιν Κάμποτ, η οποία εμφανίστηκε μαζί του στο βίντεο, δήλωσε ότι δεν είχαν εξωσυζυγική σχέση και απέδωσε το περιστατικό σε λάθος λόγω μέθης. Snapshot powered by AI

Μετά τον διασυρμό του για εξωσυζυγική σχέση που «πιάστηκε» σε οθόνη κατά τη διάρκεια συναυλίας των Coldplay, ο Άντι Μπάιρον επιστρέφει στην επαγγελματική του καριέρα σε θέση διευθυντή της εταιρείας Materialize.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της τεχνολογικής νεοφυούς εταιρείας Astronomer είχε εμφανιστεί στην γιγαντοοθόνη του Gillette Stadium στο Φόξμπορο της Μασαχουσέτης, μαζί με την τότε διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, Κρίστιν Κάμποτ, στις 16 Ιουλίου 2025.

Οι δυο τους ήταν αγκαλιασμένοι και μόλις αντιλήφθηκαν ότι τους δείχνει η κάμερα έσπευσαν να κρυφτούν. Η υπόθεση προκάλεσε σκάνδαλο, καθώς και οι δύο ήταν παντρεμένοι με άλλα άτομα, ενώ η Astronomer ξεκίνησε εσωτερική έρευνα. Ο Μπάιρον τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ενώ η παραίτησή του ανακοινώθηκε στις 19 Ιουλίου.

Μετά από περίπου 16 μήνες επέστρεψε στα επαγγελματικά του καθήκοντα στη θέση του διευθυντή εσόδων, στην εταιρεία βάσεων δεδομένων Materialize στις 9 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το TMZ.

Ο διορισμός έλαβε την υποστήριξη του διευθύνοντος συμβούλου και του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, η οποία απασχολεί περίπου 50 άτομα. Το προσωπικό ενημερώθηκε για την πρόσληψη του Byron σε μια συνάντηση στις 11 Νοεμβρίου.

Ο Byron δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης ότι παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε περισσότερες από πέντε εταιρείες, αλλά δεν εργάζεται με πλήρη απασχόληση για καμία από αυτές. «Απλώς βοηθάω ως σύμβουλος», είπε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Materialize, Νέιτ Στιούαρτ, επιβεβαίωσε ότι ο Μπάιρον θα εργάζεται ως στέλεχος με μερική απασχόληση για να βοηθήσει την εταιρεία να επεκταθεί. Πριν από την πτώση του, ο Μπάιρον είχε εργαστεί σε διάφορες εταιρείες τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων οι Lacework, Cybereason και BMC Software. Εντάχθηκε στην Astronomer το 2023, ένα χρόνο αφότου η νεοφυής εταιρεία έφτασε σε αποτίμηση άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Το βίντεο του Μπάιρον από τη συναυλία έκανε το γύρο του διαδικτύου και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ωστόσο η Κάμποτ είχε δηλώσει σε συνέντευξή της ότι δεν είχαν ποτέ σχέση και το περιστατικό οφείλεται σε ένα λάθος λόγω μέθης.

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