Snapshot Χάκερς παραβίασαν σύστημα του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ που χρησιμοποιείται για πληρωμές σε αγρότες.

Η παραβίαση περιορίζεται στη βάση δεδομένων πληρωμών, αλλά το σύστημα μπορεί να δώσει πρόσβαση σε πιο ευαίσθητα δεδομένα.

Το FBI διερευνά πιθανή παραβίαση της βάσης δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Ποινικών Πληροφοριών.

Η βάση δεδομένων του FBI χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και ανταλλαγή ποινικών πληροφοριών σε ομοσπονδιακές και τοπικές υπηρεσίες.

Πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις έχουν προκαλέσει σημαντικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένης παγκόσμιας διακοπής υπηρεσιών της Microsoft και καθυστερήσεων σε αεροπορικές πτήσεις. Snapshot powered by AI

Χάκερς παραβίασαν αυτή την εβδομάδα ένα σύστημα που χρησιμοποιεί το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ για την αποστολή πληρωμών σε αγρότες, όπως μετέδωσε την Παρασκευή το NBC News, επικαλούμενο δύο πρώην αξιωματούχους του υπουργείου που είναι ενήμεροι για το ζήτημα.

Το υπουργείο ενημέρωσε τους υπαλλήλους του για το περιστατικό την Πέμπτη, δήλωσαν οι πρώην αξιωματούχοι στο NBC. Αν και, μέχρι στιγμής, η παραβίαση φαίνεται να περιορίζεται στη βάση δεδομένων πληρωμών, οι πρώην αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι το σύστημα που επηρεάστηκε θα μπορούσε να αποτελέσει «κερκόπορτα» για την πρόσβαση σε πιο ευαίσθητες πληροφορίες —συμπεριλαμβανομένων δεδομένων για την ασφάλεια των τροφίμων και ερευνών σχετικά με ασθένειες που μεταδίδονται από ζώα— σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Την ίδια στιγμή το FBI διερευνά φερόμενη ως παραβίαση πανεθνικής βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείται από ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου για την ανταλλαγή ποινικών πληροφοριών, μετέδωσε χθες, Παρασκευή, το CNN, επικαλούμενο δύο πηγές ενήμερες για την έρευνα.

Η φερόμενη αυτή ως παραβίαση της βάσης δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Ποινικών Πληροφοριών μπορεί να σηματοδοτεί δεύτερη πιθανολογούμενη διείσδυση που αφορά σύστημα του FBI τους τελευταίους μήνες και την πιο πρόσφατη σε μια σειρά περιστατικών στον κυβερνοχώρο που έχουν προκαλέσει ανησυχία στους Αμερικανούς αξιωματούχους την τελευταία εβδομάδα.

Η υπηρεσία δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής σε αίτημα του Reuters για να σχολιάσει σχετικά.

Η βάση αυτή δεδομένων του FBI χρησιμοποιείται από υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε όλη τη χώρα για την αποθήκευση και την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά εντάλματα, ποινικά μητρώα και ελέγχους υπόβαθρου.

Μεταξύ των προηγούμενων διαταραχών στον κυβερνοχώρο που πήραν μεγάλες διαστάσεις τις τελευταίες μέρες βρίσκεται παγκόσμια διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών που επηρέασε εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες της Microsoft και προσωρινή καθήλωση αεροσκαφών στα αμερικανικά αεροδρόμια από την οποία διαταράχθηκαν περισσότερες από 18.000 πτήσεις

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