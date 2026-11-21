Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε υπόγειο πάρκινγκ στην Κίνα, όταν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο χωρίς οδηγό άρχισε να αναζητά θέση στάθμευσης μέσα στη νύχτα, χωρίς όμως να καταφέρνει να παρκάρει. Το συμβάν καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, με το όχημα να επιχειρεί επανειλημμένα να βρει την κατάλληλη θέση, προκαλώντας έκπληξη.

Το αυτοκίνητο, το οποίο διέθετε σύστημα αυτόματης στάθμευσης, δοκίμαζε διαρκώς διαφορετικούς ελιγμούς. Άλλοτε προσπαθούσε να μπει σε μια θέση με το μπροστινό μέρος και άλλοτε έκανε όπισθεν προς κάποια άλλη, χωρίς να καταφέρνει να ολοκληρώσει τη διαδικασία.

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