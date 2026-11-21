Snapshot Έσπασε κεντρικός αγωγός ύδρευσης σε πολυκατοικία στην οδό Κιθαιρώνος στην Κυψέλη, προκαλώντας πλημμύρες σε όλα τα διαμερίσματα του ημιυπογείου και υπογείου.

Οι κάτοικοι κατήγγειλαν ότι δεν έχει εμφανιστεί συνεργείο για την επισκευή ώρες μετά το συμβάν.

Η ΕΥΔΑΠ και ο Δήμος αλληλοπαραπέμπουν την ευθύνη για την αποκατάσταση της ζημιάς.

Μια ένοικος έκλεισε κάποιες βάνες, αλλά το νερό συνεχίζει να εισρέει ανεξέλεγκτα στους χώρους.

Οι κάτοικοι παραμένουν σε αδιέξοδο χωρίς σαφή ενημέρωση για τις ενέργειες που θα γίνουν. Snapshot powered by AI

Κεντρικός αγωγός ύδρευσης έσπασε σε πολυκατοικία στην Κυψέλη, και συγκεκριμένα στην οδό Κιθαιρώνος, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν διαμερίσματα.

Όπως περιγράφει ο κάτοικος της πολυκατοικίας Δημοσθένης Καραγεωργόπουλος στο ΕΡΤnews, ο αγωγός έσπασε στο πίσω μέρος του κτιρίου και δεν σχετίζεται με τους υδρομετρητές των διαμερισμάτων. Το αποτέλεσμα είναι να έχουν πλημμυρίσει όλα τα διαμερίσματα στο ημιυπόγειο και στο υπόγειο.

Μια ένοικος κατάφερε να κλείσει κάποιες βάνες στον εξωτερικό χώρο, ωστόσο, όπως τονίζει ο κ. Καραγεωργόπουλος, «τα νερά πέφτουν αβέρτα κάτω».

Ο ίδιος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ΕΥΔΑΠ. Η υπάλληλος που απάντησε ζήτησε τη διεύθυνση και μίλησε με την ιδιοκτήτρια του σπιτιού, διαβεβαιώνοντας ότι συνεργείο θα μεταβεί σύντομα στο σημείο. Μέχρι στιγμής, όμως, δεν έχει εμφανιστεί κανείς.

Λίγο αργότερα, κάτοικος άλλου διαμερίσματος κάλεσε ξανά την ΕΥΔΑΠ και έλαβε την απάντηση ότι το ζήτημα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της εταιρείας, αλλά του Δήμου. Μετά από περίπου μισή με τρία τέταρτα της ώρας, κάτοικος του διπλανού διαμερίσματος τηλεφώνησε και πάλι στην ΕΥΔΑΠ, όπου του είπαν να απευθυνθεί στον Δήμο.

Οι κάτοικοι, που βρίσκονται σε αδιέξοδο, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν την εισροή νερού στους χώρους του υπογείου, χωρίς να υπάρχει σαφής εικόνα για το ποιος θα παρέμβει.

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