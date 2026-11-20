Snapshot Ο 19χρονος από τη Γουινέα συνελήφθη στη Γαλλία για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα από την Μπουρκίνα Φάσο, η σορός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Βίντεο δείχνουν το ζευγάρι να εισέρχεται στη μοιραία πολυκατοικία και τον δράστη να κατεβάζει τη βαλίτσα με το νεκρό σώμα της γυναίκας.

Ο κατηγορούμενος προσπάθησε να πετάξει τη βαλίτσα στα σκουπίδια και σφουγγάρισε την είσοδο της πολυκατοικίας.

Η σύλληψη προέκυψε από τη συνεργασία ελληνικών και γαλλικών Αρχών και τη χρήση αποτυπωμάτων που εντοπίστηκαν σε σακούλες μέσα στη βαλίτσα.

Ο δράστης κρυβόταν σε σπίτι φίλου του στη Γαλλία και εντοπίστηκε χάρη στην εξειδικευμένη έρευνα των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων και των Ανθρωποκτονιών. Snapshot powered by AI

Αποκαλυπτικά είναι τα νέα ντοκουμέντα σχετικά με την υπόθεση της νεαρής γυναίκας από την Μπουρκίνα Φάσο, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Στα χέρια των γαλλικών Αρχών βρίσκεται ο 19χρονος από τη Γουινέα, ο οποίος καταζητούνταν από την Ελληνική Αστυνομία για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα από την Μπουρκίνα Φάσο, η σορός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, σε κωμόπολη κοντά στο Στρασβούργο, έπειτα από συνεργασία των ελληνικών και γαλλικών Αρχών.

Το Newsbomb εξασφάλισε βίντεο με το ζευγάρι να μπαίνει στη μοιραία πολυκατοικία, αλλά και τη στιγμή που ο δράστης κατεβάζει τη βαλίτσα.

Στα αποκλειστικά πλάνα καταγράφηκε το άτυχο κορίτσι να κινείται προς τη μοιραία πολυκατοικία μαζί με τον 20χρονο.

Στην επόμενη σκηνή φαίνεται ο κατηγορούμενος να κατεβάζει μέσα στη βαλίτσα το κορίτσι. Σέρνει τη μαύρη βαλίτσα στο πεζοδρόμιο και πάει να την αφήσει στα σκουπίδια.

Στην επόμενη σκηνή σφουγγαρίζει την είσοδο.

Ο άνθρωπος αυτός κρυβόταν στο σπίτι ενός φίλου του στη Γαλλία. Τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών ήταν αυτοί που κατάφεραν να τον ξετρυπώσουν και να στείλουν τους Γάλλους αστυνομικούς να του περάσουν χειροπέδες.

Η σύλληψή του, όμως, ήρθε και ως αποτέλεσμα της εξειδικευμένης δουλειάς των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, που κατάφεραν στη μία από τις σακούλες–, που τοποθετήθηκαν προφανώς για να κρύψουν το σώμα της κοπέλας μέσα στη βαλίτσα, να εντοπίστησουν το ένα και καθοριστικό αποτύπωμα του νεαρού. Έτσι συνεργάστηκαν στενά με τις διεθνείς υπηρεσίες, φτάνοντας τελικά στον εντοπισμό και τη σύλληψή του στη Γαλλία.

Διαβάστε επίσης