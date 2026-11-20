Snapshot Η Στρογγυλή Τράπεζα τόνισε την ανάγκη συνεργασίας Πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας, συλλόγων ασθενών και φαρμακοβιομηχανίας για μια ολοκληρωμένη εθνική πολιτική καρδιαγγειακής υγείας.

Το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» έχει καλύψει 3,5 εκατομμύρια πολίτες με προληπτικές εξετάσεις και ανίχνευσε 235.000 άτομα με άγνωστη υπέρταση.

Η πρόληψη πρέπει να συνδυαστεί με έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση, πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και μακροχρόνια παρακολούθηση των ασθενών. Snapshot powered by AI

Την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας, συλλόγων ασθενών και φαρμακοβιομηχανίας, με στόχο μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη εθνική πολιτική για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ανέδειξε η Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Η Καρδιαγγειακή Υγεία στην Ελλάδα: Από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική σε ένα Ολοκληρωμένο Εθνικό Πλαίσιο Δράσης», που πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου στα Γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, με πρωτοβουλία της Πλατφόρμας Καρδιαγγειακών Νοσημάτων του ΣΦΕΕ, σε συνεργασία με την Πλατφόρμα για τα Καρδιαγγειακά της EFPIA.

Κεντρικό μήνυμα της συζήτησης ήταν ότι η σημαντική πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην πρόληψη, κυρίως μέσω του εθνικού προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», χρειάζεται να συνδεθεί με την έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση, την πρόσβαση στις κατάλληλες και καινοτόμες θεραπείες και τη μακροχρόνια παρακολούθηση των ασθενών.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, παρουσίασε τα αποτελέσματα του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», επισημαίνοντας ότι 3,5 εκατομμύρια πολίτες έχουν πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις, ενώ 235.000 διαγνώστηκαν με υπέρταση χωρίς να γνωρίζουν προηγουμένως ότι πάσχουν. «Έχουμε τη χαρά να έχουμε καλύψει στη χώρα μας ένα κενό που υπήρχε για χρόνια στην πρόληψη. Τα στοιχεία που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας είναι πολύτιμα και μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από την ιατρική κοινότητα όσο και για τον σχεδιασμό των επόμενων παρεμβάσεων», ανέφερε.

Η Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη αντιμετώπισης των εμποδίων συμμετοχής των πολιτών, καθώς και στην αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων για την καλύτερη παρακολούθηση των ασθενών.

Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, υπογράμμισε ότι η πρόοδος στην πρόληψη πρέπει να συνοδεύεται από την κατάλληλη θεραπευτική φροντίδα: «Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Το ζητούμενο σήμερα είναι πώς θα αξιοποιήσουμε αυτή την πρόοδο και θα περάσουμε στα επόμενα βήματα. Όταν ένας πολίτης διαπιστώνεται ότι έχει αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι θα έχει πρόσβαση στην κατάλληλη ιατρική περίθαλψη, στην παρακολούθηση και στη θεραπεία. Πρέπει να συνδέσουμε την πρόληψη με την ολοκληρωμένη φροντίδα». Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη κάλυψης των αυξημένων θεραπευτικών αναγκών που προκύπτουν από την επέκταση του προσυμπτωματικού ελέγχου, καθώς και τη σημασία της πρόσβασης στην καινοτομία και της βιωσιμότητας της φαρμακευτικής περίθαλψης.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Κωνσταντίνος Τούτουζας, εστίασε στην ανάγκη εφαρμογής και επαρκούς χρηματοδότησης των εθνικών πολιτικών για την καρδιαγγειακή υγεία. «Η Ευρώπη έχει πλέον ένα σχέδιο και αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα. Το μεγάλο πρόβλημα, όμως, είναι η εφαρμογή του. Για να υλοποιηθούν τα εθνικά σχέδια χρειάζονται πόροι και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότησή τους», σημείωσε.

Αναγνωρίζοντας τη θετική ανταπόκριση των πολιτών στο «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», υπογράμμισε ότι «η καρδιολογική κοινότητα απέδειξε ότι μπορεί να συνεργαστεί με την Πολιτεία» και ότι η συνεργασία αυτή χρειάζεται να συνεχιστεί. Η πρόσφατη πρόταση της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας για ένα Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Καρδιαγγειακών Νόσων αποτελεί σημαντική επιστημονική συμβολή στον διάλογο για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής.

Η Christina Holton Moloney, Novo - εκπρόσωπος της Πλατφόρμας Καρδιαγγειακών Νοσημάτων της EFPIA (EFPIA CVD Platform), ανέδειξε την ανάγκη μακροπρόθεσμης πολιτικής δέσμευσης και επαρκούς χρηματοδότησης, επισημαίνοντας ότι οι επιπτώσεις των καρδιαγγειακών νοσημάτων εκτείνονται πέρα από τα συστήματα υγείας, επηρεάζοντας την κοινωνία και την οικονομία στο σύνολό τους. «Η προστασία της καρδιαγγειακής υγείας απαιτεί μια ευρύτερη και ολοκληρωμένη προσέγγιση. Η παχυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβήτης και τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και η έγκαιρη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπισή τους πρέπει να συνδυάζονται με τη μακροχρόνια, ολοκληρωμένη φροντίδα των ασθενών. Μέσω της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2027, η Ελλάδα έχει μια μοναδική ευκαιρία να αποτελέσει παράδειγμα, μετουσιώνοντας το ευρωπαϊκό Σχέδιο EU Safe Hearts σε συγκεκριμένες δράσεις, μέσα από μια πλήρως χρηματοδοτούμενη προσέγγιση που θα συνδέει τον προσυμπτωματικό έλεγχο για την καρδιομεταβολική υγεία με τη συνεχή φροντίδα των ανθρώπων που ζουν με αυτές τις αλληλένδετες παθήσεις», δήλωσε.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε μια σημαντική συγκυρία για την ευρωπαϊκή πολιτική υγείας, με το Σχέδιο EU Safe Hearts να δημιουργεί νέα δυναμική και την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027 να προσφέρει την ευκαιρία ανάδειξης της ελληνικής εμπειρίας και συμβολής στη διαμόρφωση κοινών ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων.

Στη στρογγυλή τράπεζα συμμετείχαν οι: Κώστας Αθανασάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Οικονομικής Αξιολόγησης των Τεχνολογιών Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Θάνασης Ακάλεστος, Εκτελεστικός Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), Γεωργία Αργυρακοπούλου, Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Εταιρείας Μελέτης της Παχυσαρκίας, Αθηνά Βαρέλα-Κολτσιδοπούλου, Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Προστασίας, Ενημέρωσης & Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών «Η Καρδιά του Παιδιού», Κωνσταντίνος Γεωργίου, Head of Life Sciences, IQVIA, Κωνσταντίνος Δάβος, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προληπτικής Καρδιολογίας (EAPC), Ελευθέριος Θηραίος, Πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών & Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε, Κυριάκος Καζάκος, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη (ΕΛΕΜΕΔ), Τζώρτζης Νομικός, Ταμίας της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης, Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Καρδιολόγος και Reader Προσωποποιημένης Καρδιαγγειακής Ιατρικής στην 3η Καρδιολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Μποϊπόλας, Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Μεταμοσχευμένων Καρδιάς-Πνεύμονα «ΣυνεχίΖω», Θεόδωρος Παπαϊωάννου, Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ιατρικής Σχολής, Ελισάβετ Προδρόμου, Country Manager Sobi, Κυριάκος Σουλιώτης, Καθηγητής Πολιτικής Υγείας και Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Estève Speranza, Managing Director της Servier Ελλάδoς & Κύπρου, Γιώργος Στεργίου, τέως Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης, Μέμη Τσεκούρα, Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, Βασίλης Τζινιέρης Country Lead της Pfizer, Σπύρος Φιλιώτης, Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής της Φαρμασέρβ-Λίλλυ, Μίλτος Κροκίδης, Αναπληρωτής Γραμματέας του Τομέα Υγείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και Αναπληρωτής Καθηγητής Επεμβατικής Ακτινολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνος Χόρτης, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Πασχόντων από Συγγενείς Καρδιοπάθειες και ο Εμμανουήλ Κατσαράκης, Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

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