Snapshot Η ΓΣΕΒΕΕ καλεί σε συλλογική δράση ενάντια στην ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τις οικονομικές ανισότητες.

Προγραμματίζεται κινητοποίηση στις 9 Δεκεμβρίου στην Αθήνα με επίκεντρο το αυξημένο κόστος ζωής.

Η πρωτοβουλία «ΑΡΚΕΤΑ! ΕΧΟΥΜΕ ΦΩΝΗ» ενώνει κοινωνικούς, επαγγελματικούς και συνδικαλιστικούς φορείς.

Στις 26 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συνάντηση με παρουσίαση μαρτυριών και στοιχείων για τις οικονομικές δυσκολίες.

Έχει δημιουργηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα valefoni.gr για ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών στην πρωτοβουλία. Snapshot powered by AI

Την ανάγκη συλλογικής δράσης απέναντι στην ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τις διευρυνόμενες οικονομικές ανισότητες επισημαίνει η ΓΣΕΒΕΕ, ανακοινώνοντας τη συμμετοχή της στην ανοιχτή κοινωνική πρωτοβουλία «ΑΡΚΕΤΑ! ΕΧΟΥΜΕ ΦΩΝΗ», στην οποία συσπειρώνονται κοινωνικοί, επιστημονικοί, επαγγελματικοί, συνδικαλιστικοί και αυτοδιοικητικοί φορείς.

Παράλληλα, η συνομοσπονδία απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στην κινητοποίηση που προγραμματίζεται για τις 9 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, με επίκεντρο το αυξημένο κόστος ζωής.

Στο σχετικό δελτίο Τύπου, η ΓΣΕΒΕΕ επισημαίνει ότι η οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και οι μικρές επιχειρήσεις, καθιστά αναγκαία την κοινή εκπροσώπηση και τον συντονισμό των κοινωνικών δυνάμεων. Όπως αναφέρει, το αυξημένο κόστος των βασικών αγαθών, η επιβάρυνση της στέγασης και οι οικονομικές ανισότητες, περιορίζουν τις δυνατότητες αξιοπρεπούς διαβίωσης, ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με τη μείωση του τζίρου, τις οφειλές, το ενεργειακό κόστος και τα αυξημένα επαγγελματικά ενοίκια.

Πρώτος σταθμός της πρωτοβουλίας θα είναι η ανοιχτή δημόσια συνάντηση των συμμετεχόντων φορέων, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, στις 18:00, στο ξενοδοχείο Radisson Blu Park Athens.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα παρουσιαστούν προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων που βιώνουν τις συνέπειες της ακρίβειας και της οικονομικής πίεσης, καθώς και στοιχεία για το κόστος ζωής, τη στεγαστική κρίση και τις οικονομικές ανισότητες. Παράλληλα, θα απευθυνθεί προσκλητήριο για μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση της 9ης Δεκεμβρίου.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας έχει δημιουργηθεί και η ηλεκτρονική πλατφόρμα valefoni.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν στην προσπάθεια.

Η ΓΣΕΒΕΕ καλεί τα μέλη της, τις ομοσπονδίες, τα σωματεία, τους επαγγελματίες, τους βιοτέχνες και τους εμπόρους να στηρίξουν την πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας ότι τα προβλήματα που συχνά αντιμετωπίζονται ως ατομικές δυσκολίες, αποτελούν κοινές κοινωνικές εμπειρίες και απαιτούν συλλογικές διεκδικήσεις.

«Γιατί όσα αντιμετωπίζουμε ο καθένας μόνος του, τα ζούμε τελικά πολλοί», σημειώνει η συνομοσπονδία για το μήνυμα της πρωτοβουλίας με το σύνθημα: «ΑΡΚΕΤΑ! ΕΧΟΥΜΕ ΦΩΝΗ. Βγαίνουμε γιατί δεν βγαίνουμε».

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