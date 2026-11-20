Snapshot Στην Εύβοια σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με νταλίκα που εξετράπη της πορείας της και βγήκε εκτός δρόμου.

Ο οδηγός της νταλίκας φέρεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά και παραμένει εγκλωβισμένος.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις, διασώστες του ΕΚΑΒ και εθελοντές για την παροχή βοήθειας. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή (20/11) στην Εύβοια, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός οδηγού.

Σύμφωνα με το evia online, μία νταλίκα για άγνωστο λόγο εξετράπη της πορείας της και βγήκε εκτός δρόμου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, διασώστες του ΕΚΑΒ, αστυνομικοί και εθελοντές, προκειμένου να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό του οδηγού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

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