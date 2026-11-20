Snapshot Μέχρι τις 25 Νοεμβρίου αναμένεται να διατεθούν 700.000 αντιγριπικά εμβόλια στα φαρμακεία της χώρας.

Συνολικά έχουν διατεθεί 2,5 εκατομμύρια αντιγριπικά εμβόλια και έχουν πραγματοποιηθεί 1,8 εκατομμύρια εμβολιασμοί. Snapshot powered by AI

Ομαλοποιείται τις επόμενες ημέρες η διάθεση αντιγριπικών εμβολίων στα φαρμακεία της χώρας, καθώς αναμένεται να ολοκληρωθεί η παράδοση περίπου 700.000 σκευασμάτων, μέχρι την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.

Συνολικά, 2,5 εκατομμύρια αντιγριπικά εμβόλια έχουν διατεθεί στην αγορά, ενώ ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 1,8 εκατομμύρια εμβολιασμοί. Η αυξημένη ζήτηση αποδίδεται τόσο στις συστάσεις των επιστημόνων, ότι φέτος η έξαρση της γρίπης αναμένεται πιο νωρίς. Άλλωστε, από τα μέσα Νοεμβρίου, πάντα καταγράφεται αύξηση στους εμβολιασμούς, σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Οι επί μέρους ελλείψεις αντιγριπικών εμβολίων που παρατηρήθηκαν σε φαρμακεία και φαρμακαποθήκες τις προηγούμενες ημέρες, οφείλονταν σε καθυστέρηση στις εισαγωγές ποσότητας εμβολίων, σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθήθηκε το 2025. Η ενσωμάτωση τριών νέων στελεχών, καθώς και άλλοι παράγοντες που έπαιξαν ρόλο στην παρασκευή των εμβολίων -όπως η διαθεσιμότητα αντιδραστηρίων- επηρέασαν τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής, όπως και την εφοδιαστική αλυσίδα διεθνώς.

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