Καμπανάκι Μαγιορκίνη για γρίπη: Νωρίτερα φέτος η έξαρση - Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν άμεσα

Snapshot Ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης τονίζει την ανάγκη έγκαιρου εμβολιασμού, ειδικά για ευπαθείς ομάδες όπως άτομα άνω των 60 ετών και παιδιά 6 μηνών έως 5 ετών.

Συνιστάται η άμεση προσέλευση σε τεστ για όσους ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και εμφανίζουν συμπτώματα, ώστε να χορηγηθεί αντιιική αγωγή εντός 48 ωρών όταν είναι απαραίτητο.

Η έγκαιρη πρόληψη και διάγνωση θεωρούνται κρίσιμες για την προστασία των πιο ευάλωτων πολιτών κατά την περίοδο των αναπνευστικών λοιμώξεων. Snapshot powered by AI

Νωρίτερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές έχει ξεκινήσει φέτος η περίοδος έξαρσης των αναπνευστικών λοιμώξεων, με τη γρίπη να αναμένεται να εμφανιστεί περίπου έναν μήνα νωρίτερα.

Την ανάγκη έγκαιρης πρόληψης και εμβολιασμού, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, επισήμανε ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο καθηγητής συνέστησε σε όσους ανήκουν στις ομάδες για τις οποίες προβλέπεται εμβολιασμός να μην καθυστερήσουν, καθώς η φετινή επιδημιολογική εικόνα καθιστά σημαντική την έγκαιρη προστασία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους πολίτες άνω των 60 ετών, αλλά και στα παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 5 ετών, τονίζοντας ότι μπορούν να προχωρήσουν στον εμβολιασμό τους χωρίς αναμονή.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων. Όπως εξήγησε, όσοι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου θα πρέπει να προχωρούν εγκαίρως σε τεστ, καθώς, εφόσον διαπιστωθεί λοίμωξη, υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης αντιιικής αγωγής μέσα στο πρώτο 48ωρο, όταν αυτό ενδείκνυται από τον θεράποντα γιατρό.

Το μήνυμα των ειδικών είναι σαφές: ο έγκαιρος εμβολιασμός και η γρήγορη αναγνώριση μιας πιθανής λοίμωξης μπορούν να συμβάλουν στην προστασία των πιο ευάλωτων πολιτών κατά τη διάρκεια της φετινής περιόδου των αναπνευστικών ιώσεων.

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