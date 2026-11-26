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Σοκ έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο τραγικός θάνατος μιας 38χρονης μητέρας, η οποία έχασε τη ζωή της όταν πλησίασε αεροσκάφος με τον κινητήρα του σε λειτουργία και χτυπήθηκε από τον περιστρεφόμενο έλικά του, σε αεροδρόμιο της Αλάσκας.

Πρόκειται για την Κριστίνα Μπλέικ, κάτοικο της πόλης Γουασίλα, η οποία σκοτώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (24/11) στο αεροδρόμιο Big Lake, κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να προκαλούν ερωτήματα στις Αρχές.

Πώς σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η 38χρονη κινούνταν με το αυτοκίνητό της στον τροχόδρομο του αεροδρομίου, την ώρα που ένα μονοκινητήριο αεροσκάφος τύπου Taylorcraft F19 προσγειωνόταν, περίπου στις 17:00 τοπική ώρα.

Η Κριστίνα Μπλέικ

Ο πιλότος ακινητοποίησε το αεροσκάφος, περιμένοντας την απομάκρυνση του οχήματος, χωρίς ωστόσο να σβήσει τον κινητήρα.

Όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Αλάσκας, η γυναίκα βγήκε από το αυτοκίνητό της, πλησίασε το ακινητοποιημένο αεροπλάνο και βρέθηκε στην πορεία του περιστρεφόμενου έλικα.

Η 38χρονη φέρεται να έκανε κάποιο νεύμα προς τον πιλότο προτού πλησιάσει επικίνδυνα το αεροσκάφος.

Ο χειριστής επιχείρησε να θέσει εκτός λειτουργίας τον κινητήρα, ωστόσο ο έλικας δεν πρόλαβε να σταματήσει να περιστρέφεται.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι κατέβαλαν προσπάθειες να κρατήσουν τη γυναίκα στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο θάνατός της διαπιστώθηκε επιτόπου.

Η Κριστίνα Μπλέικ

Τα αναπάντητα ερωτήματα και η έρευνα των Αρχών

Οι αστυνομικές Αρχές της Αλάσκας δεν εκτιμούν, με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα, ότι η 38χρονη ενήργησε με πρόθεση να βάλει τέλος στη ζωή της.

Ωστόσο, παραμένει αδιευκρίνιστο για ποιον λόγο το όχημά της βρισκόταν στον τροχόδρομο του αεροδρομίου, αλλά και τι την οδήγησε στην απόφαση να εγκαταλείψει το αυτοκίνητό της και να πλησιάσει το αεροσκάφος.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, δεν έχει προκύψει κάποια γνωστή σύνδεση μεταξύ της γυναίκας και του πιλότου, ο οποίος δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Η σορός της 38χρονης μεταφέρθηκε για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για την εξακρίβωση των ακριβών συνθηκών του θανάτου της, καθώς και για το ενδεχόμενο παραβίασης της νομοθεσίας.

Ο Όστιν ΜακΝτάνιελ, προσωρινός αναπληρωτής επίτροπος του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Αλάσκας, ανέφερε στο τηλεοπτικό δίκτυο KTUU ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ενδέχεται να εξετάσουν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του αεροδρομίου, τις ενέργειες του πιλότου και την κατάσταση του αεροσκάφους.

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