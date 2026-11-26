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Σαφές μήνυμα προς τους Ευρωπαίους εταίρους, ιδίως προς τους αρχηγούς των λεγόμενων φειδωλών κρατών, για την ανάγκη διατήρησης ενός ισχυρού κοινοτικού προϋπολογισμού, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά τη διάρκεια της έκτακτης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

«Αν επιμείνουμε σε περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μπορούμε να πετάξουμε την έκθεση Ντράγκι και τις υψηλές της φιλοδοξίες στον κάδο των σκουπιδιών της ευρωπαϊκής ιστορίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη έγινε ενώ οι ηγέτες των κρατών-μελών συζητούν το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, με σημαντικές διαφωνίες ως προς το ύψος και την κατανομή των διαθέσιμων πόρων.

Ειδικότερα, ο κ. Μητσοτάκης στρέφει τα πυρά του προς τις χώρες που επιμένουν σε ακόμη μεγαλύτερες περικοπές των κοινοτικών κονδυλίων.

Νωρίτερα, κατά την προσέλευσή του στη Σύνοδο Κορυφής, ο πρωθυπουργός είχε υπογραμμίσει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ευρώπη με αδύναμο προϋπολογισμό.

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