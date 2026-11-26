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Πολύτιμα στοιχεία για την ιστορία της Εύβοιας κατά τη μυκηναϊκή εποχή προσφέρει η ανακάλυψη του θολωτού βασιλικού τάφου που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στην περιοχή των Ψαχνών.

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό αρχαιολογικό εύρημα ηλικίας άνω των 3.200 ετών, το οποίο ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής της παράκαμψης Χαλκίδας – Ψαχνών.

Η ανακάλυψη του μυκηναϊκού τάφου ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αρχαιολογική έρευνα στην Εύβοια, καθώς οι εργασίες που θα ακολουθήσουν θα δώσουν απαντήσεις σε αρκετά ερωτήματα που απασχολούν τους αρχαιολόγους για την ιστορία της περιοχής.

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Οι θολωτοί τάφοι στην Ελλάδα

Οι θολωτοί τάφοι θεωρούνται σήμα κατατεθέν της μυκηναϊκής περιόδου - που τοποθετείται στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού, περίπου από τον 16ο έως τον 12ο αιώνα π.Χ. – ενώ ταυτόχρονα θεωρούνται από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά επιτεύγματα του αρχείου κόσμου.

Οι θολωτοί τάφοι έγιναν πιο διαδεδομένοι από το 1500 π.Χ. και βρίσκονταν σε κάθε μέρος της μυκηναϊκής επικράτειας.

Μπαίνοντας σε έναν θολωτό τάφο, πρώτα συναντά κανείς τον δρόμο – τον μακρύ διάδρομο που οδηγεί στην είσοδο. Ακολουθεί το στόμιο, το οποίο οδηγεί στον εσωτερικό χώρο, δηλαδή τον κυρίως ταφικό θάλαμο, ο οποίος καλύπτεται από έναν λίθινο θόλο.

Οι θολωτοί τάφοι μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για περισσότερες από μία ταφές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις επαναχρησιμοποιούνταν από μέλη της ίδιας οικογένειας ή κοινωνικής ομάδας. Μέσα στους τάφους, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν κτερίσματα – ταφικά δώρα που τοποθετούνταν μέσα ή δίπλα στον τάφο μαζί με τον νεκρό.

Από την είσοδο ενός θολωτού τάφου μπορούσε κανείς να καταλάβει τον πλούτο του ατόμου ή της οικογένειας που είχε ταφεί σε αυτόν.

Ο θησαυρός του Ατρέα, για παράδειγμα, ήταν διακοσμημένος με κίονες κόκκινης και πράσινης «Λακεδαιμόνιας Λίθου» από λατομεία τουλάχιστον 100 χιλιόμετρα μακριά.

Ένας από τους μεγαλύτερους θολωτούς τάφους

Ο θολωτός τάφος που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στα Ψαχνά Ευβοίας είναι ο 126ος της μυκηναϊκής περιόδου που έχει εντοπιστεί στην Ελλάδα.

Με βάση το μέγεθός του, οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι συγκαταλέγεται στους 20 μεγαλύτερους θολωτούς τάφους.

Αν και ακόμα δεν είναι γνωστά αρκετά για την ιστορία πίσω από το αρχαιολογικό εύρημα, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι προοριζόταν για ένα ιδιαίτερα σημαντικό, ηγεμονικό πρόσωπο της εποχής.

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