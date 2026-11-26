Μια τηλεοπτική οθόνη προβάλλει μια αρχειακή φωτογραφία του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, δεξιά, και του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Πιονγιάνγκ, κατά τη διάρκεια μιας ενημερωτικής εκπομπής στον σιδηροδρομικό σταθμό της Σεούλ, στη...

Snapshot Snapshot powered by AI

Τον ισχυρισμό ότι η Βόρεια Κορέα ανέστειλε προσωρινά μέρος της στρατιωτικής της συνεργασίας με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των παραδόσεων βαλλιστικών πυραύλων KN-23, διατύπωσε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (GUR), αποδίδοντας την εξέλιξη σε διπλωματικές τριβές μεταξύ των δύο συμμάχων.

Σύμφωνα με την GUR, η υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, Τσόε Σον Χούι, ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή της συνεργασίας τον περασμένο μήνα, αντιδρώντας σε τοποθέτηση Ρώσου υφυπουργού Εξωτερικών ότι το Κρεμλίνο θα συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Σεούλ και Πιονγκγιάνγκ. Η Τσόε ζήτησε από τη Μόσχα να ξεκαθαρίσει την πολιτική της απέναντι στη Νότια Κορέα και προχώρησε στο «πάγωμα» των ρωσικών στρατιωτικών πτήσεων πάνω από το βορειοκορεατικό έδαφος, καθώς και των αποστολών οβίδων πυροβολικού και βαλλιστικών πυραύλων KN-23 προς τη Ρωσία.

Όπως έχει αποκαλύψει έρευνα του Reuters, η Πιονγκγιάνγκ προμηθεύει τη Μόσχα με οπλισμό από το 2023 και με στρατεύματα από το 2024, στέλνοντας μάλιστα στρατιώτες που πολέμησαν εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων μετά την εισβολή τους στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ. Αναλυτές σημειώνουν ότι η στρατιωτική αυτή συνδρομή αποτελεί μια σπάνια πηγή σκληρού συναλλάγματος για τη Βόρεια Κορέα, η οποία βρίσκεται υπό το βάρος αυστηρών διεθνών κυρώσεων.

Ερωτήματα για την επαλήθευση και οι δηλώσεις Ρουντένκο

Πάντωες το πρακτορείο Reuters διευκρινίζει ότι δεν στάθηκε δυνατό να επαληθεύσει ανεξάρτητα το περιεχόμενο της ουκρανικής έκθεσης. Η GUR δεν απάντησε άμεσα σε ερωτήσεις για το πού ακριβώς έγιναν οι δηλώσεις που αποδίδονται στην Τσόε και στον Ρώσο υφυπουργό Εξωτερικών Αντρέι Ρουντένκο. Αντίστοιχα, δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, τις πρεσβείες της Βόρειας Κορέας σε Ρωσία, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, καθώς και από το υπουργείο Ενοποίησης της Νότιας Κορέας.

Ο Ρουντένκο, ο οποίος επιβλέπει τις σχέσεις με την Ασία, είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι η Μόσχα έλαβε μηνύματα από τη Σεούλ πως επιθυμεί την εξομάλυνση των διμερών σχέσεων μόλις τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές συζητούν την επανέναρξη των απευθείας πτήσεων. Ωστόσο, δεν έχουν εντοπιστεί επιβεβαιωμένες δημόσιες δηλώσεις του Ρώσου αξιωματούχου περί ρωσικής μεσολάβησης για αποκλιμάκωση στην κορεατική χερσόνησο, ούτε δημόσιες τοποθετήσεις της Τσόε για αναστολή της στρατιωτικής συνεργασίας.

«Φρένο» στην αποστολή 50.000 στρατιωτών, αλλά συνεχίζονται οι επαφές

Στην έκθεσή της, η GUR αναφέρει ακόμη ότι η Πιονγκγιάνγκ καθυστερεί να ανταποκριθεί σε ρωσικό αίτημα για αύξηση της βορειοκορεατικής στρατιωτικής παρουσίας στη Ρωσία, από περίπου 8.500 στρατιώτες σε 50.000. Την ίδια ώρα, μονάδες του 11ου Σώματος του βορειοκορεατικού στρατού εξακολουθούν να υπηρετούν στην περιφέρεια του Κουρσκ. Από τα μέσα του καλοκαιριού, μια μικτή πυραυλική μονάδα της Βόρειας Κορέας έχει αναπτυχθεί και στην περιφέρεια του Βορόνεζ, με τους Ρώσους να τη χρησιμοποιούν για πλήγματα κατά της Ουκρανίας.

Μόλις στις 7 Νοεμβρίου, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η Ρωσία εκτόξευσε πυραύλους KN-23 εναντίον ουκρανικής ενεργειακής εγκατάστασης. Κι όμως, οι διπλωματικές επαφές μεταξύ Μόσχας και Πιονγκγιάνγκ συνεχίζονται κανονικά τις τελευταίες εβδομάδες. Την περασμένη εβδομάδα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε στο Κρεμλίνο τον Τζο Γιονγκ Γουόν, έναν από τους στενότερους συνεργάτες του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, με τους δύο άνδρες να εξαίρουν, σύμφωνα με πληροφορίες, τη διμερή συνεργασία.

Διαβάστε επίσης