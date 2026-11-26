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Όταν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συναντήθηκε στις 19 Οκτωβρίου στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν με τους ηγέτες πέντε κρατών της Κεντρικής Ασίας, στο πλαίσιο του σχήματος «5+1», μια εμφανής αντίφαση σκίαζε τις συνομιλίες.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στην Αθήνα, ο Ρούμπιο είχε καταφερθεί εναντίον της αρχαίας Περσίας, παρουσιάζοντάς την ως δύναμη εισβολής και καταστροφής, κατά τη διάρκεια ομιλίας που υποτίθεται ότι εξυμνούσε τον δυτικό πολιτισμό.

Και όμως, στη Σαμαρκάνδη επιδίωκε να προσεγγίσει νέους εταίρους σε μια πόλη που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ιστορικής περσικής πολιτισμικής σφαίρας. Οι κάτοικοί της εξακολουθούν, στην πλειονότητά τους, να μιλούν τατζικικά, μια μορφή της περσικής γλώσσας, επισημαίνετα σε ανάλυση του αμερικανικού think tank Quincy Institute for Responsible Statecraft, το οποίο εδρεύει στην Ουάσινγκτον.

Η ειρωνεία δεν πέρασε απαρατήρητη από τους Ιρανούς διπλωμάτες, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν σκωπτικά την αντίφαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ρούμπιο συνοδευόταν στη σύνοδο από περισσότερους από 200 Αμερικανούς επιχειρηματίες, με τους οποίους συζήτησε νέες πρωτοβουλίες στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων.

Το Αμερικανο-Ουζμπεκικό Συμβούλιο Επιχειρήσεων και Επενδύσεων ανακοίνωσε 54 συμφωνίες, συνολικής αξίας 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ως αποτέλεσμα της επίσκεψης.

Ως σημαντικός κόμβος του αρχαίου Δρόμου του Μεταξιού, η Σαμαρκάνδη αποτελεί κατάλληλο τόπο για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών.

Ο Ρούμπιο μίλησε για την ανάγκη να έχουν οι αμερικανικές επιχειρήσεις «μια δίκαιη ευκαιρία να ανταγωνιστούν».

Η στρατηγική της Ουάσιγκτον για ανάσχεση Ρωσίας, Κίνας και Ιράν

Ωστόσο, στην Ουάσιγκτον υπάρχει ένα ισχυρό ρεύμα σκέψης που αντιμετωπίζει την Κεντρική Ασία πρωτίστως μέσα από το πρίσμα του ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να εδραιώσουν την επιρροή τους στην περιοχή, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία, το Ιράν και την Κίνα, ενισχύοντας παράλληλα ένα «τουρκικό μέτωπο».

Στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας βρίσκεται το νεοσυντηρητικό ερευνητικό ινστιτούτο Hudson Institute.

Ο ερευνητής του Hudson, Κεν Μοριγιάσου, υποστηρίζει ότι η περιοχή έχει κεντρική σημασία για την αμερικανική στρατηγική ανάσχεσης της Κίνας.

Επικαλείται κυρίως τους χερσαίους ενεργειακούς διαδρόμους της Κεντρικής Ασίας, οι οποίοι προσφέρουν στο Πεκίνο τη δυνατότητα να παρακάμπτει τις θαλάσσιες οδούς, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν στρατηγικό πλεονέκτημα.

Ο συνάδελφός του στο Hudson, Μάικλ Ντόραν, πρώην μέλος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας επί προεδρίας Τζορτζ Μπους του νεότερου, είναι γνωστός για τη διαχρονική υποστήριξή του στην ενίσχυση των σχέσεων με το Αζερμπαϊτζάν.

Αντιμετωπίζει το Μπακού ως πύλη εισόδου στην Κεντρική Ασία και ως αντίβαρο τόσο στη Ρωσία όσο και στο Ιράν.

Η συγκεκριμένη στρατηγική αντίληψη δεν περιορίζεται στο Hudson Institute.

Το American Foreign Policy Council (AFPC), ακόμη μία δεξαμενή σκέψης με έδρα την Ουάσιγκτον, διαθέτει ειδικό ερευνητικό πρόγραμμα για την περιοχή, με την ονομασία Central Asia–Caucasus Initiative (CACI).

Ο Σ. Φρέντερικ Σταρ, ο Σβάντε Κορνέλ και οι συνεργάτες τους δημοσίευσαν το 2025 μια μελέτη στρατηγικής, στην οποία ζητούσαν την ένταξη του Αζερμπαϊτζάν στο σχήμα «5+1», τον διορισμό ειδικού προεδρικού απεσταλμένου για την περιοχή και την εξασφάλιση πρόσβασης των ΗΠΑ σε κρίσιμα ορυκτά.

Σε ξεχωριστή μελέτη, την οποία συνέγραψε μαζί με την Μπρέντα Σάφερ, ο Κορνέλ χαρακτήρισε τη «σημερινή άνοδο της τουρκικής επιρροής στην περιοχή» και την «αποδυνάμωση του Ιράν» ευκαιρίες για την Ουάσιγκτον.

Η Σάφερ έχει επικριθεί στο παρελθόν για την υποστήριξή της προς το Αζερμπαϊτζάν χωρίς επαρκή γνωστοποίηση σχετικών δεσμών ή συμφερόντων.

Η ίδια δημοσίευσε επίσης μελέτες για το Foundation for Defense of Democracies (FDD), μια δεξαμενή σκέψης που υποστηρίζει σκληρή γραμμή στην εξωτερική πολιτική.

Στις μελέτες αυτές διαμόρφωσε επιχειρήματα υπέρ του κατακερματισμού του Ιράν κατά μήκος εθνοτικών διαχωριστικών γραμμών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση της αζερικής μειονότητας ως μοχλού πίεσης κατά της Τεχεράνης.

Ο «τουρκικός αιώνας» και ο ρόλος της Τουρκίας

Ένας ακόμη ερευνητής του Hudson Institute, ο Λουκ Κόφι, προχωρά ένα βήμα παραπέρα.

Υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να καλλιεργήσουν στενότερες σχέσεις με τον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών (OTS).

Η σύνθεση του οργανισμού δεν ταυτίζεται με εκείνη του σχήματος «5+1», αν και υπάρχει σημαντική επικάλυψη.

Στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών συμμετέχουν τέσσερα τουρκόφωνα κράτη της Κεντρικής Ασίας, το Ουζμπεκιστάν, το Καζακστάν και το Κιργιστάν ως μέλη και το Τουρκμενιστάν ως παρατηρητής, μαζί με την Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν.

Αντίθετα, το περσόφωνο Τατζικιστάν δεν συμμετέχει.

Στα τέλη Οκτωβρίου 2026, λίγο μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, ο Κόφι έγραψε για την αναδυόμενη εποχή του «τουρκικού αιώνα», καλώντας την Ουάσιγκτον να την αξιοποιήσει στρατηγικά απέναντι στη Μόσχα, την Τεχεράνη και το Πεκίνο.

Αυτό που τείνουν να παραβλέπουν οι υποστηρικτές της σκληρής γραμμής στην Ουάσιγκτον, ωστόσο, είναι ότι τα τουρκικά και κεντροασιατικά κράτη απέχουν πολύ από το να αποτελούν ένα ομοιογενές σύνολο.

Πρόκειται για κυρίαρχα κράτη, το καθένα με τις δικές του εσωτερικές και εξωτερικές προτεραιότητες, οι οποίες δεν συμπίπτουν πάντοτε και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συγκρούονται μεταξύ τους.

Το σημείο τριβής Τουρκίας–Αζερμπαϊτζάν

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη αντιπαράθεση μεταξύ Τουρκίας και Αζερμπαϊτζάν.

Η διαμάχη ξέσπασε όταν το Μπακού επέβαλε νέους περιορισμούς στη χρήση της ισλαμικής μαντίλας στα σχολεία.

Η απόφαση προκάλεσε ασυνήθιστα αιχμηρές αντιδράσεις από στελέχη του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) της Τουρκίας.

Το AKP είχε οικοδομήσει σε σημαντικό βαθμό την πολιτική του ταυτότητα πάνω στην αντίθεση προς αντίστοιχους περιορισμούς της θρησκευτικής ελευθερίας στην Τουρκία.

Ο Τζόζεφ Έπσταϊν, διευθυντής του Turan Research Center, που φιλοξενείται στο Yorktown University στην Ουάσιγκτον, υπερασπίστηκε την κίνηση του Μπακού ως έκφραση της αζερικής κυριαρχίας.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη προσέγγιση, η φερόμενη θρησκευτική επιρροή της Τουρκίας παρουσιάζεται ως απειλή για την κυριαρχία του Αζερμπαϊτζάν, με τρόπο αντίστοιχο προς εκείνον με τον οποίο οι υποστηρικτές της σκληρής γραμμής αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια την ιρανική επιρροή.

Ο Έπσταϊν είναι επίσης ερευνητής στο ισραηλινό Begin-Sadat Center for Strategic Studies και διευθυντής ερευνών του Endowment for Middle East Truth (EMET), μιας οργάνωσης με έδρα την Ουάσιγκτον που τάσσεται ανοιχτά υπέρ του Ισραήλ.

Καθώς Ισραηλινοί αξιωματούχοι και ερευνητές δεξαμενών σκέψης παρουσιάζουν όλο και συχνότερα την Τουρκία ως ένα «νέο Ιράν», το Αζερμπαϊτζάν αποκτά μεγαλύτερη αξία για το Ισραήλ.

Δεν αποτελεί μόνο στρατηγικό έρεισμα στα σύνορα με το Ιράν, αλλά και πιθανό αντίβαρο στην τουρκική επιρροή.

Η νέα εκδοχή του ισραηλινού «δόγματος της περιφέρειας»

Σε αυτή την προσέγγιση μπορεί κανείς να διακρίνει μια νέα εκδοχή του ισραηλινού «δόγματος της περιφέρειας».

Η αρχική στρατηγική αποσκοπούσε στην εξισορρόπηση του εχθρικού αραβικού πυρήνα της Μέσης Ανατολής μέσω συνεργασίας με «μετριοπαθή» μουσουλμανικά καθεστώτα στην περιφέρειά του, όπως το Ιράν του Σάχη και η κεμαλική Τουρκία.

Η ανατροπή του Σάχη και η σταδιακή απομάκρυνση της Τουρκίας από τον αυστηρό κεμαλισμό υπό το AKP έθεσαν τέλος σε εκείνη τη διευθέτηση.

Σήμερα, η Τουρκία και το Ιράν είναι οι δυνάμεις που, σύμφωνα με αυτή τη στρατηγική αντίληψη, πρέπει να περιοριστούν και να αντιμετωπιστούν.

Το «τουρκικό τόξο», που αποτελείται από κοσμικές μουσουλμανικές δημοκρατίες της μετασοβιετικής περιόδου, προσφέρει στο Ισραήλ ένα χρήσιμο αντίβαρο στην Τουρκία και νέο στρατηγικό βάθος στον μουσουλμανικό κόσμο.

Το Αζερμπαϊτζάν διατηρεί στενές στρατηγικές σχέσεις με το Ισραήλ, ενώ το Καζακστάν προσχώρησε πέρυσι στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Παρότι η Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν και το Καζακστάν έχουν ισχυρούς λόγους να συνεργάζονται, οι διαφορές τους ως προς το Ισραήλ και τη θρησκευτική ελευθερία δύσκολα μπορούν να αγνοηθούν.

Οι εντάσεις αυτές δείχνουν πόσο λίγα μπορεί να αποκαλύψει η κοινή τουρκική πολιτισμική κληρονομιά για την εξωτερική πολιτική των συγκεκριμένων χωρών.

Το Καζακστάν προτείνει ρόλο για τη Ρωσία στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών

Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο από μια πρόσφατη πρωτοβουλία του προέδρου του Καζακστάν, Κασίμ-Ζομάρτ Τοκάγεφ.

Κατά την τελευταία σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών στην Άγκυρα, ο Τοκάγεφ έθεσε το ενδεχόμενο να αποκτήσει η Ρωσία κάποιον ρόλο στον οργανισμό, πιθανώς ως παρατηρητής.

Η Αστάνα δεν βλέπει καμία αντίφαση ανάμεσα στη διατήρηση στενών σχέσεων με την Τουρκία, στην οικονομική συνεργασία με την Κίνα και στην παροχή χώρου στη Ρωσία μέσα σε έναν οργανισμό τουρκικών κρατών.

Κάθε σχέση εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό στο πλαίσιο της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής του Καζακστάν.

Μια μονομερής ευθυγράμμιση με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ανέτρεπε την ισορροπία που έχει διαμορφώσει με προσοχή ο Τοκάγεφ.

Οι στρατηγικές επιλογές της Άγκυρας και το ενδεχόμενο προσέγγισης με το Ιράν

Η Τουρκία διαθέτει, από την πλευρά της, τις δικές της εναλλακτικές επιλογές.

Μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών για να διευρύνει τις σχέσεις της σε ολόκληρη την Ευρασία, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν μέσω του Συμφώνου της Μέκκας, ενισχύοντας τη θέση της στη Μέση Ανατολή.

Το συγκεκριμένο πλαίσιο θα μπορούσε μελλοντικά να προσφέρει έναν δίαυλο για την ένταξη του Ιράν σε έναν ευρύτερο περιφερειακό διάλογο ασφάλειας.

Μια αμερικανική στρατηγική που θα επιχειρούσε να οργανώσει τα τουρκικά κράτη εναντίον της Τεχεράνης θα περιόριζε τα περιθώρια ελιγμών της Άγκυρας και θα όξυνε τον ανταγωνισμό της με το Ιράν.

Πρόκειται για μια εξέλιξη την οποία η τουρκική ηγεσία έχει μέχρι σήμερα επιδιώξει να αποφύγει.

Γιατί δεν υπάρχει ενιαίο τουρκικό γεωπολιτικό μέτωπο

Τα παραδείγματα αυτά αναδεικνύουν, κατά τον συγγραφέα, τον παραλογισμό της αντίληψης ότι ο τουρκικός κόσμος και η Κεντρική Ασία λειτουργούν ως ενιαίος γεωπολιτικός παράγοντας, με κοινή εξωτερική πολιτική και ενιαία στρατηγική αντίληψη.

Η προσπάθεια μετατροπής της περιοχής σε ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι στη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν θα αγνοούσε τις αντιφάσεις στο εσωτερικό αυτής της πολυσύνθετης ομάδας κρατών.

Παράλληλα, θα δημιουργούσε τον κίνδυνο να υπονομευθούν οι πολιτικές ισορροπιών που οι χώρες αυτές έχουν οικοδομήσει.

Η Ουάσιγκτον θα πρέπει να αντισταθεί στην τάση να μετρά την επιτυχία της στρατηγικής της στην Κεντρική Ασία με κριτήριο τον βαθμό ευθυγράμμισης των κρατών της περιοχής με τους αμερικανικούς γεωπολιτικούς στόχους.

Με μια τέτοια λογική, κάθε νέα συμφωνία των χωρών αυτών με τη Μόσχα, το Πεκίνο ή την Τεχεράνη θα θεωρούνταν αποτυχία για τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην οποία θα έπρεπε να απαντήσουν.

Αυτό θα τροφοδοτούσε έναν διαρκή κύκλο αντιπαράθεσης.

Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να προωθήσουν εμπορικά, επενδυτικά και μεταφορικά έργα στην Κεντρική Ασία ως ένας από τους πολλούς εταίρους της περιοχής, χωρίς να επιδιώκουν κατ' ανάγκην να αποτελούν την κυρίαρχη δύναμη.

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