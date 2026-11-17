Ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποβίβασή του από το Air Force One, την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2026, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Νινόι Ακίνο στη Μανίλα των Φιλιππίνων.

Snapshot Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στη Μανίλα ως πρώτη στάση της περιοδείας του στην Ασία, που εστιάζει σε τεχνητή νοημοσύνη και τις σχέσεις με την Κίνα.

Στη Μανίλα, ο Τραμπ υποδέχτηκε θερμά από Αμερικανούς και Φιλιππινέζους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός της Βουλής των Φιλιππίνων.

Ο Τραμπ συναντήθηκε με τους ηγέτες της «Quad» (Ινδία, Ιαπωνία, Αυστραλία), στην πρώτη τέτοια συνάντηση από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Η «Quad» είναι ένα άτυπο φόρουμ συνεργασίας που δημιουργήθηκε για ανθρωπιστική βοήθεια και αναβίωσε το 2017 ως αντίβαρο στην άνοδο και την πολιτική της Κίνας.

Η «Quad» επικεντρώνεται σε θέματα ασφάλειας, φυσικών καταστροφών, κλιματικής αλλαγής και βιωσιμότητας, χωρίς να αποτελεί επίσημη στρατιωτική συμμαχία. Snapshot powered by AI

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε στη Μανίλα για την πρώτη στάση της περιοδείας του στην Ασία, η οποία αναμένεται να επικεντρωθεί σε ζητήματα σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά και τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Κίνα.

Φτάνοντας στο Διεθνές Αεροδρόμιο Νινόι Ακίνο έπειτα από ένα ταξίδι σχεδόν 18 ωρών από την Ουάσινγκτον, το οποίο περιελάμβανε μια στάση στην Αλάσκα, ο Αμερικανός πρόεδρος έλαβε μια ιδιαίτερα θερμή υποδοχή, καθώς είχε στηθεί ένα κόκκινο χαλί στο έδαφος, ενώ μία μπάντα έπαιζε το «YMCA».

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Στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκε ο πρέσβης των ΗΠΑ στις Φιλιππίνες, Λι Λίπτον, μαζί με μια αντιπροσωπεία Φιλιππινέζων αξιωματούχων – μεταξύ των οποίων και ο Φερδινάνδος Αλέξανδρος Μάρκος Γ', αρχηγός της Βουλής των Αντιπροσώπων των Φιλιππίνων, ο οποίος είναι γιος του προέδρου Φερδινάνδου Μάρκος Τζούνιορ και εγγονός του μακροχρόνιου ισχυρού ηγέτη Φερδινάνδου Μάρκος Σενιόρ.

Αφού κατέβηκε τα σκαλοπάτια από το Air Force One, ένα παιδί πλησίασε τον Τραμπ και του έδωσε δύο σημαίες, μία των ΗΠΑ και μία των Φιλιππίνων, τις οποίες ο Αμερικανός πρόεδρος κούνησε στον αέρα.

Σύμφωνα με το CNN, ο Τραμπ δεν παρέμεινε για πολύ στο αεροδρόμιο. Αφού χαιρέτησε τους αξιωματικούς, εισήλθε στο ελικόπτερο Marine 1 και κατευθύνθηκε προς το ξενοδοχείο του, όπου θα συναντηθεί με τους ηγέτες της «Quad» ή «Τετραμερής Διάλογος για την Ασφάλεια»: Ινδία, Ιαπωνία και Αυστραλία.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση σε επίπεδο ηγετών της «Quad» από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τους ηγέτες της «Quad»: Την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε, στη Μανίλα των Φιλιππίνων, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026. AP

Τι είναι η «Quad»;

Η «Quad» δημιουργήθηκε έπειτα από τον σεισμό και το τσουνάμι που έπληξε τον Ινδικό Ωκεανό το 2004, όταν οι τέσσερις χώρες ενώθηκαν για να παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια σε όσους είχαν επηρεαστεί από την καταστροφή. Ωστόσο, η «Quad» στη σημερινή της μορφή δημιουργήθηκε το 2007.

Το φόρουμ μόλις ένα χρόνο λόγω της απόκλισης συμφερόντων μεταξύ των χωρών και της πίεσης από το Πεκίνο, και κατέρρευσε το 2008, όταν η Αυστραλία ανακοίνωσε την αποχώρησή της προκειμένου να επιδιώξει στενότερους εμπορικούς δεσμούς με την Κίνα.

Αναβίωσε όμως το 2017, εν μέσω νέων ανησυχιών για την ταχεία άνοδο της Κίνας ως παγκόσμιας υπερδύναμης και την ολοένα και πιο επιθετική εξωτερική πολιτική του Πεκίνου. Στη συνέχεια, το φόρουμ έγινε πιο δραστήριο, με τους αρχηγούς κρατών να συναντήθηκαν αυτοπροσώπως για πρώτη φορά το 2021.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τους ηγέτες της «Quad»: Την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε, στη Μανίλα των Φιλιππίνων, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026. AP

Αν και μερικές φορές αποκαλείται από τους επικριτές του ως «ασιατικό ΝΑΤΟ», η Quad δεν αποτελεί επίσημη στρατιωτική συμμαχία, αλλά ένα άτυπο φόρουμ, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιούνται ημι-τακτικές συνόδους κορυφής και στρατιωτικές ασκήσεις.

Τα μέλη της Quad συνεργάζονται σε διάφορους τομείς, όπως οι φυσικές καταστροφές, η κλιματική αλλαγή και η βιωσιμότητα. Ωστόσο, η ασφάλεια των ίδιων των χωρών αποτελεί βασικό σημείο του φόρουμ, με τις τέσσερις χώρες να επισημαίνουν συχνά απειλές όπως η τρομοκρατία, η παραπληροφόρηση και οι εδαφικές διαφορές.