Snapshot Οι τιμές του πετρελαίου Brent υποχώρησαν κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, φτάνοντας σε χαμηλό τριμήνου.

Η πτώση των τιμών σχετίζεται με τις ενδείξεις επανέναρξης διπλωματικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες, καθώς η Τεχεράνη ζητά άρση του ναυτικού αποκλεισμού και κυρώσεων πριν ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ.

Η διακίνηση αργού μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένει μειωμένη, περίπου στα 9,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Νοέμβριο.

Η πορεία των τιμών εξαρτάται από τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις και την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο. Snapshot powered by AI

Κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι διατηρείται το πετρέλαιο Brent στις πρώτες συναλλαγές της Τρίτης (24/11) στις ασιατικές αγορές, μετά τη μεγάλη πτώση της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις νέες διπλωματικές κινήσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Στις 03:37 ώρα Ελλάδας, το Brent, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά και την Ελλάδα, διαπραγματευόταν στα 89,06 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 0,35%. Το αμερικανικό αργό WTI βρισκόταν στα 80,02 δολάρια, με απώλειες 0,19%.

Η νέα υποχώρηση ακολουθεί τις ισχυρές απώλειες της Δευτέρας, όταν το Brent έκλεισε στα 89,37 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 3,46% και φτάνοντας σε χαμηλό τριμήνου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε επαφές με τον πρωθυπουργό του Κατάρ για το ενδεχόμενο νέων συνομιλιών, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναβάλει περαιτέρω στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, χωρίς να αποκλείει νέα επέμβαση εάν οι διπλωματικές προσπάθειες αποτύχουν.

Παρά τα σημάδια αποκλιμάκωσης, σημαντικές διαφωνίες παραμένουν. Η Τεχεράνη ζητά την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και των κυρώσεων προτού προχωρήσει στο πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Η διακίνηση αργού μέσω των Στενών εξακολουθεί να κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, οι μέσες ροές διαμορφώθηκαν περίπου στα 9,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως το δεκαήμερο έως τις 19 Νοεμβρίου, έναντι 12,2 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως τον Οκτώβριο.

Η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις και την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο, καθώς οι κίνδυνοι για τον ενεργειακό εφοδιασμό παραμένουν.

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