Snapshot Η Γκρέτα Τούνμπεργκ καταδικάστηκε σε πρόστιμο 2.400 κορωνών Δανίας για παράνομη είσοδο σε χώρους του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης και της εταιρείας Maersk κατά τη διάρκεια δύο φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων.

Η πρώτη διαμαρτυρία έγινε τον Σεπτέμβριο του 2024 στο πανεπιστήμιο, με αίτημα τη διακοπή συνεργασίας με ισραηλινά ιδρύματα, ενώ η δεύτερη τον Μάιο του 2025 στα γραφεία της Maersk για την υποτιθέμενη συμβολή της στον εφοδιασμό του Ισραήλ με στρατιωτικό εξοπλισμό.

Το δικαστήριο απέρριψε το επιχείρημα της Τούνμπεργκ ότι οι ενέργειες ήταν αναγκαίες για πίεση στους θεσμούς, θεωρώντας ότι δεν δικαιολογούν την παράνομη είσοδο.

Οι πέντε ακόμη ακτιβιστές που συμμετείχαν στην κινητοποίηση στο πανεπιστήμιο καταδικάστηκαν επίσης σε πρόστιμα.

Ο δικηγόρος της Τούνμπεργκ τόνισε ότι η υπόθεση αφορά δημόσια συζήτηση και εξετάζεται η άσκηση έφεσης. Snapshot powered by AI

Σε πρόστιμο 2.400 κορωνών Δανίας, περίπου 320 ευρώ, καταδικάστηκε τη Δευτέρα (23/11) η Γκρέτα Τούνμπεργκ, για τη συμμετοχή της σε δύο φιλοπαλαιστινιακές κινητοποιήσεις στην Κοπεγχάγη, το 2024 και το 2025.

Το δικαστήριο της δανικής πρωτεύουσας έκρινε τη Σουηδή ακτιβίστρια ένοχη για παράνομη είσοδο σε χώρους του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης και της ναυτιλιακής εταιρείας Maersk, στο πλαίσιο διαμαρτυριών για τον πόλεμο στη Γάζα.

Η πρώτη υπόθεση αφορά κινητοποίηση της 4ης Σεπτεμβρίου 2024, όταν η Τούνμπεργκ και πέντε ακόμη ακτιβιστές εισήλθαν σε κτίριο του πανεπιστημίου, ζητώντας να διακοπεί η συνεργασία του ιδρύματος με ισραηλινά πανεπιστήμια. Οι διαδηλωτές παρέμειναν στον χώρο μέχρι την επέμβαση της αστυνομίας.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά διαμαρτυρία της 13ης Μαΐου 2025, στα γραφεία της Maersk Tankers. Οι ακτιβιστές μπήκαν στις εγκαταστάσεις κρατώντας είδη καθαρισμού, θέλοντας συμβολικά να «καθαρίσουν» την εταιρεία, την οποία κατηγορούσαν ότι συμβάλλει στον εφοδιασμό του Ισραήλ με στρατιωτικό εξοπλισμό.

Η Τούνμπεργκ είχε υποστηρίξει κατά τη διάρκεια της δίκης ότι οι κινητοποιήσεις ήταν αναγκαίες για να ασκηθεί πίεση στους θεσμούς και τις επιχειρήσεις. Η υπεράσπιση ζήτησε την αθώωσή της, ωστόσο το δικαστήριο έκρινε ότι οι διαμαρτυρίες δεν δικαιολογούσαν την παράνομη είσοδο στους συγκεκριμένους χώρους.

Σε πρόστιμα καταδικάστηκαν επίσης οι πέντε ακτιβιστές που συμμετείχαν στην κινητοποίηση στο πανεπιστήμιο.

Ο δικηγόρος της Τούνμπεργκ, Τίγκε Τρίερ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η υπόθεση αφορά μια θεμιτή δημόσια συζήτηση και πως ορισμένες φορές απαιτούνται τέτοιες ενέργειες για να στραφεί η προσοχή σε ζητήματα δημόσιου ενδιαφέροντος. Πρόσθεσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο άσκησης έφεσης.

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