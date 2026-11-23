Snapshot Ο 32χρονος καταδικάστηκε σε πρώτο και δεύτερο βαθμό για ασέλγεια σε βάρος 5χρονου αγοριού στο Αγρίνιο το 2021, ενώ υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία.

Η μητέρα του 32χρονου δικάζεται για συνέργεια, καθώς φέρεται να παρείχε άμεση συνδρομή κατά τη διάρκεια των αδικημάτων, ενώ είχε την ευθύνη φύλαξης του παιδιού.

Ο Εισαγγελέας πρότεινε και έγινε δεκτό να δικαστεί η μητέρα ενώπιον Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Περιφέρειας Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

Ο 32χρονος έχει καταθέσει αίτημα αναίρεσης στον Άρειο Πάγο για την καταδίκη εννέα ετών κάθειρξης και έχει πρωτόδικη καταδίκη πενταετούς φυλάκισης με αναστολή για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή λόγω της επιμονής της οικογένειας του θύματος και της διερεύνησης της συμμετοχής της μητέρας του δράστη. Snapshot powered by AI

Συνέχεια φαίνεται πως έχει η συγκλονιστική υπόθεση της ασέλγειας σε βάρος ενός τετράχρονου αγοριού στο Αγρίνιο το 2021, με τον δράστη να βρίσκεται στη φυλακή μετά τις καταδίκες του σε πρώτο και δεύτερο βαθμό.

Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, η υπόθεση δεν έχει κλείσει ακόμα λόγω της αποφασιστικότητας και της επιμονής της οικογένειας του ανήλικου.

Η οικογένεια και ειδικά ο πατέρας του 5χρονου από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η υπόθεση υπέδειξαν ως συνεργό των ειδεχθών πράξεων τη μητέρα του φυλακισθέντα. Ο 32χρονος σήμερα άνδρας φέρεται να τέλεσε τις πράξεις ενώ υπηρετούσε την στρατιωτική του θητεία. Για τον λόγο αυτό άλλωστε και στους δυο βαθμούς δικάστηκε και καταδικάστηκε από την στρατιωτική Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε βάρος της 56χρονης μητέρα του καταδικασθέντα τον περασμένο Μάρτιο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και περίπου πριν από ένα μήνα ο Εισαγγελέας, μελετώντας τα στοιχεία της δικογραφίας που σχηματίσθηκε σε βάρος της, πρότεινε να δικαστεί ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Περιφέρειας του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, ως υπαίτια του ότι στο Αγρίνιο και μέσα σε ένα τρίμηνο την άνοιξη του 2021, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, ενεργώντας με πρόθεση, παρείχε άμεση συνδρομή κατά τη διάρκεια και στην εκτέλεση της κύριας άδικης πράξης που διέπραξε ο γιος της.

Υπενθυμίζεται ότι η 56χρονη είχε την ευθύνη φύλαξης του αγοριού στο σπίτι της οικογένειας και ο γιος της την επισκέπτονταν , προχωρώντας στην σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού. Σύμφωνα με την οικογένεια του παιδιού, η 56χρονη γνώριζε τι συνέβαινε και δεν αντέδρασε.

Η πρόταση του Εισαγγελέα, έγινε δεκτή και αναμένεται ο ορισμός της ημερομηνίας εκδίκασης της υπόθεσης.

Ο 32χρονος σε δεύτερο βαθμό καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια κάθειρξη κι έχει καταθέσει αίτημα αναίρεσης στον Άρειο Πάγο. Να σημειωθεί τέλος, πως τον Ιανουάριο του 2026 καταδικάστηκε πρωτόδικα από το ΜΟΔ Μεσολογγίου σε πενταετή φυλάκιση με αναστολή μέχρι το Εφετείο, για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Το εν λόγω υλικό βρέθηκε σε λαπ τοπ που βρίσκονταν στην οικία του, όπου διέμενε μαζί με την οικογένεια του.