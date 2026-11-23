Snapshot Περίπου 40 μαθητές τραυματίστηκαν ελαφρά ή παρουσίασαν σοκ από έκρηξη πυροτεχνημάτων σε λύκειο της Λυών κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Δύο μαθητές συνελήφθησαν ως ύποπτοι για την ενεργοποίηση του πυροτεχνικού μηχανισμού μέσα στο σχολείο.

Εκπαιδευτικοί αποφάσισαν αποχή από τα μαθήματα το απόγευμα της Δευτέρας λόγω της ανησυχίας για την ασφάλεια στο σχολείο.

Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς την προηγούμενη Πέμπτη είχαν τραυματιστεί ο διευθυντής και η σύμβουλος εκπαίδευσης από παρόμοια έκρηξη πυροτεχνημάτων.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της έκρηξης και τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά στο λύκειο La Martinière Monplaisir. Snapshot powered by AI

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (23/11) στο λύκειο La Martinière Monplaisir, στη Λυών της Γαλλίας, όταν η έκρηξη πυροτεχνημάτων μέσα στους χώρους του σχολείου είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν περίπου 40 μαθητές.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, προκαλώντας αναστάτωση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με τον διευθυντή του σχολείου, δύο μαθητές φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση και συνελήφθησαν από τις αρμόδιες αρχές.

Σε ενημερωτικό μήνυμα που απέστειλε στους γονείς, ο διευθυντής περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη, ενημερώνοντάς τους για τις συνέπειες του περιστατικού.

Περίπου 40 μαθητές χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα

Όπως έγινε γνωστό, περίπου 40 μαθητές προσήλθαν στο ιατρείο του σχολείου, παρουσιάζοντας ελαφρά τραύματα ή συμπτώματα σοκ εξαιτίας της έκρηξης.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 09:55 το πρωί, όταν ένας πυροτεχνικός μηχανισμός ενεργοποιήθηκε και στη συνέχεια εκτοξεύθηκε στο κέντρο της αίθουσας αναμονής, την ώρα που στον χώρο βρίσκονταν μαθητές λόγω του διαλείμματος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Le Progrès, η ένταση του συμβάντος και οι συνθήκες που επικράτησαν στο σχολείο προκάλεσαν έντονη ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα.