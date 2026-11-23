Snapshot Ένας μοτοσικλετιστής στο Βιετνάμ γλίτωσε από ατύχημα την τελευταία στιγμή.

Το ατύχημα συνέβη λίγα δευτερόλεπτα αφότου είχε απομακρυνθεί από τον κίνδυνο.

Μικρή χρονική καθυστέρηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρότερα αποτελέσματα.

Η ακριβής χρονική στιγμή αποδείχθηκε καθοριστική για την αποφυγή του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Μόλις λίγα δευτερόλεπτα αποδείχθηκαν καθοριστικά για έναν άνθρωπο στο Βιετνάμ, ο οποίος κατάφερε να αποφύγει ένα ατύχημα την τελευταία στιγμή.

Ο άνδρας βρισκόταν καθισμένος πάνω στη μοτοσικλέτα του, χωρίς να γνωρίζει ότι σε ελάχιστο χρόνο θα βρισκόταν αντιμέτωπος με μια επικίνδυνη κατάσταση.

Vietnam’da motosikletinin üzerinde oturan kişi kazadan saniyelerle kurtuldu. https://t.co/0spoCKqHf8 — TRT HABER (@trthaber) November 23, 2026

Το ατύχημα σημειώθηκε ελάχιστα δευτερόλεπτα αφότου ο μοτοσικλετιστής κατάφερε να απομακρυνθεί από τον κίνδυνο.

Η χρονική συγκυρία αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς μια μικρή καθυστέρηση θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε εντελώς διαφορετική εξέλιξη.

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