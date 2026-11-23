Snapshot Σε συνολικά 23.677 ελέγχους αλκοολομέτρησης βεβαιώθηκαν 331 παραβάσεις, με ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων 1,39%.

Καταγράφηκαν 9.891 επιπλέον τροχονομικές παραβάσεις, όπως υπέρβαση ορίων ταχύτητας, μη χρήση κράνους, χρήση κινητού κατά την οδήγηση και παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών.

Ακινητοποιήθηκαν 866 οχήματα, αφαιρέθηκαν 1.574 άδειες οδήγησης και 369 άδειες κυκλοφορίας, ενώ 144 οχήματα απομακρύνθηκαν με γερανό.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής θα συνεχίσει τους εντατικούς ελέγχους με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Snapshot powered by AI

Εκτεταμένη επιχείρηση ελέγχων στους δρόμους της Αττικής πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 36 οδηγών και τη βεβαίωση χιλιάδων τροχονομικών παραβάσεων. Από τους συλληφθέντες, οι 18 εντοπίστηκαν να οδηγούν έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, με τις μετρήσεις τους να ξεπερνούν το όριο των 0,60 mg/l.

Η ειδική εξόρμηση πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Νοεμβρίου έως και τις πρώτες ώρες της 23ης Νοεμβρίου 2026, καλύπτοντας ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), καθώς και των κατά τόπους Τμημάτων Τροχαίας.

Περισσότεροι από 23.600 έλεγχοι αλκοτέστ

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας δράσης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 23.677 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, από τους οποίους προέκυψαν 331 παραβάσεις. Το ποσοστό των θετικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκε στο 1,39% επί του συνόλου των ελέγχων.

Ειδικότερα, 18 οδηγοί συνελήφθησαν καθώς διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν πίσω από το τιμόνι υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη μεγαλύτερη από 0,60 mg/l.

Σχεδόν 10.000 επιπλέον τροχονομικές παραβάσεις

Πέρα από τους ελέγχους για την κατανάλωση αλκοόλ, οι αστυνομικοί κατέγραψαν ακόμη 9.891 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Μεταξύ των συνηθέστερων παραβάσεων περιλαμβάνονται η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας, η μη χρήση προστατευτικού κράνους, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών, καθώς και η οδήγηση χωρίς την απαραίτητη άδεια.

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στην ακινητοποίηση 866 οχημάτων, εκ των οποίων τα 144 απομακρύνθηκαν με γερανό. Επιπλέον, αφαιρέθηκαν 1.574 άδειες οδήγησης και 369 άδειες κυκλοφορίας.

Συνεχίζεται η αυστηρή αστυνόμευση

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής αναμένεται να συνεχίσει τους εντατικούς ελέγχους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αποτροπή της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και στον περιορισμό των επικίνδυνων συμπεριφορών στο οδικό δίκτυο.

Στόχος των δράσεων είναι η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, με την Ελληνική Αστυνομία να διαμηνύει ότι οι έλεγχοι θα διατηρηθούν με την ίδια ένταση.

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