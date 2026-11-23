Snapshot Νήπιο ξεχάστηκε μέσα σε σχολικό λεωφορείο στη Ρόδο και βρέθηκε από διερχόμενο πολίτη.

Ο οδηγός στάθμευσε το λεωφορείο χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία του παιδιού μέσα στο όχημα.

Το παιδί μεταφέρθηκε σε κοντινό νηπιαγωγείο και αμέσως ενημερώθηκαν η αστυνομία και οι γονείς του.

Σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση σε βάρος του οδηγού και του συνοδού του σχολικού λεωφορείου.

Οι δύο εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στη Ρόδο, όταν νήπιο ξεχάστηκε μέσα σε σχολικό λεωφορείο που το μετέφερε στο νηπιαγωγείο του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το παιδί δεν αποβιβάστηκε στο σχολείο και παρέμεινε μέσα στο όχημα, το οποίο ο οδηγός στάθμευσε αργότερα σε άλλο σημείο της πόλης, χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία του.Το νήπιο κατάφερε να βγει από το λεωφορείο και εντοπίστηκε από πολίτη, ο οποίος το μετέφερε σε κοντινό νηπιαγωγείο, θεωρώντας ότι φοιτούσε εκεί. Αμέσως ενημερώθηκαν η αστυνομία και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι το παρέλαβαν.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης σε βάρος του οδηγού και του συνοδού του σχολικού λεωφορείου.

Οι δύο εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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