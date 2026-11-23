Snapshot Το Grand Theft Auto VI σημείωσε πωλήσεις 3,79 δισ. δολαρίων μέσα στο πρώτο 24ωρο κυκλοφορίας, καθιστώντας το παγκόσμιο φαινόμενο.

Η απόλαυση βίαιων παιχνιδιών δεν υποδηλώνει απαραίτητα επιθυμία για πραγματική βία, αλλά η επαναλαμβανόμενη έκθεση προκαλεί επιστημονικά ερωτήματα για πιθανές επιπτώσεις.

Η έκθεση ανηλίκων σε βίαιο περιεχόμενο απαιτεί προσοχή, καθώς η κριτική σκέψη και ο αυτοέλεγχος βρίσκονται σε ανάπτυξη. Snapshot powered by AI

Πωλήσεις δισεκατομμυρίων, εκατομμύρια παίκτες και μια κυκλοφορία που ξεπερνά τα όρια της αγοράς των βιντεοπαιχνιδιών. Το Grand Theft Auto VI αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο: Οι παγκόσμιες λιανικές πωλήσεις του έφτασαν τα 3,79 δισ. δολάρια μέσα στο πρώτο εικοσιτετράωρο.

Πίσω, όμως, από το εμπορικό ρεκόρ επιστρέφει ένα ερώτημα που συνοδεύει τη σειρά: τι έλκει τόσους ανθρώπους σε έναν κόσμο όπου η βία, η παρανομία και η παραβίαση των κοινωνικών κανόνων αποτελούν μέρος της εμπειρίας; Είναι η δυνατότητα να κάνουν όσα απαγορεύονται στην πραγματική ζωή ή κάτι ευρύτερο, που συνδέεται με την ανάγκη να αποφασίζουν χωρίς περιορισμούς;

Μιλώντας στο Newsbomb, η Ιωάννα Σκλιάμη, ψυχολόγος (BSc) και εγκληματολόγος (MSc), προσεγγίζει τη γοητεία του GTA μέσα από την ανθρώπινη ψυχολογία. Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι η απόλαυση ενός βίαιου παιχνιδιού δεν ισοδυναμεί με επιθυμία άσκησης πραγματικής βίας και ότι η εικονική παραβατικότητα δεν αρκεί για να εξηγήσει την εγκληματική συμπεριφορά.

Η γοητεία ενός κόσμου χωρίς τις συνηθισμένες απαγορεύσεις

Στην καθημερινότητα, οι επιλογές μας διαμορφώνονται μέσα σε ένα πλέγμα κανόνων, υποχρεώσεων και κοινωνικών προσδοκιών. Από μικρή ηλικία μαθαίνουμε να ελέγχουμε τις παρορμήσεις μας, να διαχειριζόμαστε τον θυμό και να αναγνωρίζουμε τα όρια των άλλων. Αυτή η αναγκαία διαδικασία, εξηγεί η κ. Σκλιάμη, δεν εξαφανίζει κάθε επιθυμία που συγκρούεται με όσα θεωρούνται αποδεκτά.

Η ίδια παραπέμπει στην ψυχαναλυτική θεωρία του Σίγκμουντ Φρόιντ και στη σχέση ανάμεσα στις ανθρώπινες παρορμήσεις και στους περιορισμούς του πολιτισμού. Μέσα από αυτό το θεωρητικό πρίσμα, ένας ψηφιακός κόσμος όπως το GTA μπορεί να προσφέρει χώρο εξερεύνησης συμπεριφορών που έξω από την οθόνη απαγορεύονται. Πρόκειται για ερμηνευτική προσέγγιση της έλξης του παιχνιδιού, όχι για απόδειξη των κινήτρων κάθε παίκτη.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος απολαμβάνει ένα βίαιο παιχνίδι επιθυμεί απαραίτητα να ασκήσει βία στην πραγματική ζωή», τονίζει. «Ωστόσο, η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε βίαιο περιεχόμενο εγείρει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο μπορεί να επηρεάζει τις αντιλήψεις και τη συμπεριφορά του ατόμου».

Όπως επισημαίνει, το ζήτημα εξακολουθεί να απασχολεί την επιστημονική κοινότητα, με ερευνητικά ευρήματα που δεν οδηγούν σε ένα ενιαίο συμπέρασμα. Η συζήτηση, επομένως, δεν εξαντλείται σε μια απλή εξίσωση ανάμεσα στο βίαιο περιεχόμενο και στη συμπεριφορά εκτός παιχνιδιού.

«Δεν είναι απαραίτητα η βία που τον ελκύει»

Η βία δεν είναι η μόνη διάσταση που χρειάζεται να εξετάσουμε. Εξίσου σημαντική, σύμφωνα με την ψυχολόγο, είναι η αίσθηση αυτονομίας: η δυνατότητα του παίκτη να επιλέγει τη διαδρομή του και να καθορίζει ο ίδιος όσα συμβαίνουν στην οθόνη.

«Στο GTA ο παίκτης μπορεί να επιλέξει πού θα πάει, τι θα κάνει και ποιους κανόνες θα παραβιάσει. Δεν είναι απαραίτητα η βία που τον ελκύει, αλλά και η αίσθηση ότι ελέγχει τις επιλογές του», εξηγεί.

Σε μια καθημερινότητα γεμάτη άγχος, οικονομικές πιέσεις και υποχρεώσεις, αυτή η δυνατότητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Ο ψηφιακός κόσμος προσφέρει ένα περιβάλλον στο οποίο ο χρήστης μπορεί να κινηθεί με λιγότερους περιορισμούς. Η κ. Σκλιάμη σημειώνει ότι η αυτονομία και η προσωπική επιλογή αποτελούν σημαντικούς παράγοντες απόλαυσης των βιντεοπαιχνιδιών. Η δημοτικότητα του GTA, συνεπώς, δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στο βίαιο περιεχόμενό του.

Παιδιά και έφηβοι: Γιατί αλλάζει η συζήτηση

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί, κατά την ίδια, η έκθεση ανηλίκων σε τέτοιου είδους περιεχόμενο. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η κριτική σκέψη και η ικανότητα αυτοελέγχου εξακολουθούν να αναπτύσσονται στην παιδική και εφηβική ηλικία. Γι’ αυτό η αξιολόγηση δεν πρέπει να περιορίζεται στο πόσο δημοφιλές είναι ένα παιχνίδι, αλλά να περιλαμβάνει το περιεχόμενο, την ηλικιακή καταλληλότητα και τις συνθήκες χρήσης του.

«Γι’ αυτό έχει σημασία να εξετάζουμε το περιεχόμενο των παιχνιδιών, την ηλικιακή καταλληλότητά τους και τις συνθήκες χρήσης τους», υπογραμμίζει η κ. Σκλιάμη.

Στην ανάλυσή της αξιοποιεί τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης του ψυχολόγου Άλμπερτ Μπαντούρα: ο άνθρωπος μπορεί να μαθαίνει συμπεριφορές παρατηρώντας πρότυπα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα τις εφαρμόσει αναγκαστικά. Υπό αυτό το πρίσμα, θέτει προς διερεύνηση το κατά πόσο ένα περιβάλλον όπου η βία εμφανίζεται ως μέσο επίτευξης στόχων μπορεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να επηρεάζει τις αντιλήψεις των νεότερων παικτών για την επιθετικότητα.

Δεν πρόκειται, όμως, για μια διαδικασία ίδια για όλους. Η ηλικία, η ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα, το οικογενειακό περιβάλλον και ο τρόπος ενασχόλησης με το παιχνίδι είναι παράγοντες που, όπως επισημαίνει, χρειάζεται να συνεκτιμώνται.

Η εικονική παραβατικότητα δεν εξηγεί από μόνη της το έγκλημα

Η κ. Σκλιάμη αποφεύγει τόσο την αυτόματη ενοχοποίηση των παικτών όσο και την παράκαμψη των ερωτημάτων που δημιουργεί το βίαιο περιεχόμενο. Η βασική διάκριση στην τοποθέτησή της είναι σαφής: άλλο η διερεύνηση πιθανών επιδράσεων στις αντιλήψεις και άλλο η απόδοση μιας πραγματικής εγκληματικής πράξης στην ενασχόληση με ένα βιντεοπαιχνίδι.

«Η εικονική παραβατικότητα, πάντως, δεν μπορεί από μόνη της να εξηγήσει την πραγματική εγκληματική συμπεριφορά», τονίζει. Και προσθέτει: «Η δημοτικότητα του GTA δεν αποδεικνύει ότι η κοινωνία μας γίνεται πιο βίαιη».

Για την ίδια, το ενδιαφέρον βρίσκεται και σε όσα αποκαλύπτει αυτή η επιτυχία για τις ανθρώπινες ανάγκες: την επιθυμία ελευθερίας, την αναζήτηση ελέγχου, αλλά και τη γοητεία της υπέρβασης των ορίων. Το ερώτημα δεν είναι μόνο γιατί κάποιος επιλέγει μια βίαιη ενέργεια μέσα στο παιχνίδι, αλλά γιατί βρίσκει ελκυστική τη δυνατότητα να αποφασίζει έξω από τους συνηθισμένους κανόνες.

«Ίσως τελικά το ουσιαστικότερο ερώτημα να μην είναι μόνο τι επιλέγει να κάνει ο άνθρωπος όταν του προσφέρεται μεγάλη ελευθερία, αλλά γιατί η δυνατότητα υπέρβασης των κανόνων ασκεί τόσο έντονη γοητεία, ακόμη και όταν παραμένει μέσα στα όρια ενός παιχνιδιού», καταλήγει.

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