Snapshot Φορτηγό στο Χαλάνδρι καβάλησε τη νησίδα στην οδό Παπανικολή και ξερίζωσε δέντρο.

Το ατύχημα προκάλεσε το κλείσιμο ενός ρεύματος κυκλοφορίας στη συμβολή με την οδό Αριστοφάνους.

Στο σημείο έφτασαν περιπολικά της ΕΛΑΣ για ρύθμιση της κυκλοφορίας και λήψη κατάθεσης από τον οδηγό.

Ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ μετά το ατύχημα. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς ένα φορτηγό που κινούνταν στην οδό Παπανικολή στο Χαλάνδρι, στο ρεύμα προς Βριλήσσια, καβάλησε τη νησίδα, προσέκρουσε σε δέντρο και το ξερίζωσε.

Αποτέλεσμα του ατυχήματος, ήταν να κλείσει το ένα ρεύμα της οδού Παπανικολή στη συμβολή της με την οδό Αριστοφάνους, κι επί τόπου έσπευσαν περιπολικά της ΕΛΑΣ για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να πάρουν κατάθεση από τον οδηγό του φορτηγού, ο οποίος παρελήφθη στη συνέχεια από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πώς έγινε το τροχαίο

Το φορτηγό κινούνταν στην κάθοδο της οδού Παπανικολή, όταν σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, καβάλησε τη νησίδα, ξήλωσε ένα δέντρο και βγήκε στο αντίθετο ρεύμα. Ο οδηγός, περίπου 40 ετών, φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του, την ώρα που οδηγούσε.

Ευτυχώς τα οχήματα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, ήταν σταματημένα γιατί ήταν αναμμένος ερυθρός σηματοδότης. Ο οδηγός ανέκτησε τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Αυτόπτης: «Ευτυχώς είχε κόκκινο το άλλο ρεύμα και γλιτώσαμε τα χειρότερα»

Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο Newsbomb είπε ότι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, καθώς το αντίθετο ρεύμα ήταν σταματημένο γιατί είχε ανάψει ερυθρός σηματοδότης. « Κατέβαινε την Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, πρέπει να λιποθύμησε. Στην αρχή του έφυγε αριστερά, καβάλησε τη νησίδα, έριξε το δέντρο, συνέχισε την πορεία του προς την Παπανικολή και κατέληξε σε ένα άλλο δέντρο όπου σταμάτησε. Ευτυχώς είχε κόκκινο φανάρι στο άλλο ρεύμα» είπε ο αυτόπτης και πρόσθεσε: «χτυπιόταν μέσα, έβγαζε σάλια, ίσως είχε πάθει επιληπτικό επεισόδιο. Μετά από λίγο τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ».

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο σημείο

Λίγο μετά τις 13:30 η κυκλοφορία στο σημείο αποκαταστάθηκε, καθώς απομακρύνθηκε το φορτηγό από το οδόστρωμα, καθώς και κάποια κλαδιά από το δέντρο που είχε ξεριζωθεί από την πρόσκρουση του βαρέος οχήματος.

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