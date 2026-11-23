Snapshot Στο 1ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης έπεσε κάλυμμα φωτιστικού μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας και τραυμάτισε δύο 16χρονους μαθητές.

Οι τραυματισμοί ήταν ελαφροί, με τον έναν μαθητή να έχει εκδορές στον λαιμό και την πλάτη και τον άλλον να τραυματίστηκε στο μάτι.

Οι μαθητές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Η διευθύντρια και οι εκπαιδευτικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα και συνόδευσαν τα παιδιά στο νοσοκομείο.

Ο πατέρας ενός μαθητή ανέφερε ότι το σχολείο είναι γενικά σε καλή κατάσταση, αλλά η συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων αποτελεί σημαντικό ζήτημα. Snapshot powered by AI

Ένα τρομακτικό σημειώθηκε σε σχολείο στην Πετρούπολη, όταν κάλυμμα φωτιστικού έπεσε πάνω σε δύο 16χρονους μαθητές. Από το περιστατικό, οι δύο μαθητές τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή στο 1ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης, όταν κατά την διάρκεια μαθήματος, έπεσε κάλυμμα φωτισμού μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας και τραυμάτισε τους δύο μαθητές. Ο ένας μαθητής τραυματίστηκε στο μάτι, ενώ ο άλλος στην πλάτη.

Ευτυχώς, τα τραύματα των δύο παιδιών δεν είναι σοβαρά.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτος καφές με την Ζήνα», ο πατέρας ενός εκ των δύο μαθητών δήλωσε ότι στο παιδί του και σε έναν συμμαθητή του «έπεσε το πλαστικό κάλυμμα του φωτιστικού πάνω τους».

«Το παιδί μου χτύπησε λιγότερο έχοντας εκδορές στον λαιμό προς την πλάτη ενώ το δεύτερο παιδί τραυματίστηκε στο μάτι, του σκίστηκε το βλέφαρο», εξήγησε, τονίζοντας ότι η κινητοποίηση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και της διευθύντριας του σχολείου ήταν μεγάλη και άμεση.

«Θέλω να ευχαριστήσεων τη διευθύντρια του σχολείου που συνόδευσε τα παιδιά μέχρι το ΚΑΤ. Ήταν κοντά τους από την πρώτη στιγμή και μπήκε μαζί τους στο ασθενοφόρο», είπε ο πατέρας ενός εκ των δύο τραυματισμένων μαθητών.

Καταλήγοντας, μίλησε για την κατάσταση του σχολείου, λέγοντας: «Κτηριακά σε γενική εικόνα είμαστε καλά αλλά οι συντηρήσεις είναι μεγάλο θέμα».

Διαβάστε επίσης