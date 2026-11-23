Snapshot Η Ραελίν Πολυμιάδης καταδικάστηκε για τη δολοφονία των γονέων της με θανατηφόρες δόσεις ινσουλίνης και θα εκτίσει δύο ισόβιες ποινές.

Οι γονείς της, Brenda και Lynton Anderson, πέθαναν σε ηλικία 94 ετών μέσα σε περίπου 14 μήνες μεταξύ 2022 και 2023.

Το κίνητρο της Πολυμιάδη ήταν η αποφυγή της μεταφοράς των γονέων της σε οίκο ευγηρίας.

Καθοριστικό ρόλο στην καταδίκη έπαιξαν οι μυστικές ηχογραφήσεις όπου η ίδια αναφερόταν στην ινσουλίνη ως «τέλειο όπλο δολοφονίας».

Η Πολυμιάδη θα εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο στις 16 Δεκεμβρίου για τον καθορισμό της ποινής της. Snapshot powered by AI

Μια γυναίκα που καταγράφηκε σε μυστικές ηχογραφήσεις της αστυνομίας να ομολογεί στον Θεό ότι δηλητηρίασε τους γονείς της κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία τους.

Η Ραελίν Πολυμιάδης, 66 ετών, θα αντιμετωπίσει δύο υποχρεωτικές ισόβιες ποινές, αφού οι ένορκοι εξέδωσαν την Παρασκευή ομόφωνες ετυμηγορίες σε δίκη του Ανώτατου Δικαστηρίου της Νότιας Αυστραλίας που διήρκεσε περισσότερους από πέντε μήνες.

Η Polymiadis, η οποία πάσχει από διαβήτη τύπου 1, κρίθηκε ένοχη ότι χορήγησε θανατηφόρες ποσότητες ινσουλίνης στους γονείς της, Brenda και Lynton Anderson, οι οποίοι ήταν και οι δύο 94 ετών όταν έχασαν τη ζωή τους, με διαφορά περίπου 14 μηνών, το 2022 και το 2023.

Μετά την ανακοίνωση των ετυμηγοριών, η 66χρονη εμφανίστηκε εμφανώς ταραγμένη. Αρχικά κρατήθηκε από το εδώλιο και στη συνέχεια σκούπισε τα μάτια της με ένα χαρτομάντιλο, κουνώντας επανειλημμένα το κεφάλι της. Το δικαστήριο ανακάλεσε την εγγύησή της και διέταξε την κράτησή της, εν αναμονή της διαδικασίας για τον καθορισμό της ελάχιστης περιόδου που θα πρέπει να εκτίσει πριν αποκτήσει δικαίωμα αποφυλάκισης υπό όρους.

Το κίνητρο πίσω από τις δολοφονίες

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στη δίκη, οι δύο ηλικιωμένοι αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ δεν επιθυμούσαν να μεταφερθούν σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων.

Η εισαγγελία υποστήριξε ότι η κόρη τους θεωρούσε πως με τον θάνατό τους θα τους απάλλασσε από την προοπτική να καταλήξουν σε οίκο ευγηρίας.

Η μητέρα της, Brenda Anderson, νοσηλευόταν τον Φεβρουάριο του 2022 στο νοσοκομείο Noarlunga, έπειτα από πτώση που της προκάλεσε κάταγμα σπονδύλου. Η κατάστασή της επιβαρύνθηκε από πνευμονία και νέα πτώση, ωστόσο παρουσίαζε σημάδια βελτίωσης και υπήρχε σχεδιασμός για το εξιτήριό της.

Στις 12 Μαρτίου, μετά από επίσκεψη της κόρης της, το νοσηλευτικό προσωπικό την εντόπισε σχεδόν χωρίς τις αισθήσεις της. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η Polymiadis της είχε χορηγήσει ινσουλίνη σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η 94χρονη πέθανε στις 16 Μαρτίου 2022 από υπερβολική δόση ινσουλίνης.

Περίπου 14 μήνες αργότερα, τον Απρίλιο του 2023, έχασε τη ζωή του και ο πατέρας της. Στις 30 Απριλίου, δύο ώρες αφότου η κόρη του είχε φύγει από το σπίτι, ένας φροντιστής τον βρήκε αναίσθητο. Ο Lynton Anderson πέθανε την επόμενη ημέρα από τοξικότητα λόγω ινσουλίνης.

Οι κρυφές ηχογραφήσεις και η αναφορά στο «τέλειο όπλο δολοφονίας»

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση έπαιξαν οι κρυφές ηχογραφήσεις που είχε πραγματοποιήσει η Αστυνομία, καταγράφοντας συνομιλίες της 66χρονης μέσα στο αυτοκίνητό της.

Σε μία από αυτές, στις 20 Ιουνίου, την ημέρα που ανακρίθηκε για πρώτη φορά από τις Αρχές, η γυναίκα ακούγεται να απευθύνεται στον Θεό, λέγοντας ότι έχει αμαρτήσει και επικαλούμενη την εντολή «ου φονεύσεις».

Μάλιστα, αναφέρεται ότι είχε αμαρτήσει δύο φορές στη ζωή της και εξέφραζε τη λύπη της για όσα είχε κάνει, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι γονείς της δεν ήθελαν να μεταφερθούν σε οίκο ευγηρίας.

Ιδιαίτερα επιβαρυντική ήταν και η κατάθεση του πρώην συντρόφου της, Ian Edward Willcourt, ο οποίος ανέφερε ότι η Polymiadis τού είχε περιγράψει την ινσουλίνη ως «το τέλειο όπλο δολοφονίας», καθώς αποτελεί φυσική ουσία στον οργανισμό και, όπως φέρεται να ισχυριζόταν, ήταν δύσκολο να εντοπιστεί.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν χειρόγραφες σημειώσεις της, στις οποίες περιγράφονταν ακόμη και πιθανά σενάρια για το πώς θα αντιδρούσε η ίδια κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών.

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι οι αναφορές της στις ηχογραφήσεις δεν αποτελούσαν ομολογία δολοφονίας, αλλά έκφραση ενοχής και ευθύνης για τον θάνατο των γονιών της. Οι ένορκοι, ωστόσο, απέρριψαν τον ισχυρισμό και την έκριναν ένοχη και για τις δύο ανθρωποκτονίες.

Η Raelene Polymiadis αναμένεται να εμφανιστεί εκ νέου ενώπιον του δικαστηρίου στις 16 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της διαδικασίας για τον καθορισμό της ποινής της.