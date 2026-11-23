Snapshot Η Shelby 427 Cobra «Flip-Top» του 1964, με μοναδική αγωνιστική ιστορία, θα δημοπρατηθεί το 2027 με εκτιμώμενη αξία πάνω από 22,8 εκατομμύρια ευρώ.

Μόλις δύο τέτοια μοντέλα κατασκευάστηκαν από τη Shelby American και η εξέλιξή της συνδέεται με τον οδηγό και μηχανικό Ken Miles.

Το ανακλινόμενο αλουμινένιο αμάξωμα και οι βελτιώσεις στο πλαίσιο και την ανάρτηση ήταν αποτέλεσμα των μετατροπών μετά τον αγώνα των 12 Ωρών του Sebring το 1964.

Ο κινητήρας Ford V8 7.000 κυβικών με πάνω από 500 ίππους και το χαμηλό βάρος των 816 κιλών έκαναν την Cobra καθοριστική για την επιτυχία της Ford στο Le Mans το 1966.

Η «Flip-Top» διατηρεί τα αυθεντικά μηχανικά μέρη και έχει διανύσει μόνο 6.592 χιλιόμετρα, αλλά πιθανότατα δεν θα ξεπεράσει το ρεκόρ τιμής των 39,1 εκατομμυρίων ευρώ της Shelby Cobra Daytona Coupe. Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Μία από τις πιο σημαντικές Shelby Cobra που κατασκευάστηκαν ποτέ ετοιμάζεται να αλλάξει ιδιοκτήτη. Πρόκειται για την αγωνιστική Shelby 427 Cobra «Flip-Top» του 1964, η οποία θα δημοπρατηθεί στις αρχές του 2027 από τη Mecum Auctions, με την εκτιμώμενη αξία της να ξεπερνά τα 22,8 εκατομμύρια ευρώ.

Η συγκεκριμένη Cobra είναι μία από τις μόλις δύο που κατασκευάστηκαν στις ΗΠΑ από τη Shelby American και ξεχωρίζει για τη συμμετοχή του θρυλικού οδηγού και μηχανικού Ken Miles στην εξέλιξή της.

Μετά τον αγώνα των 12 Ωρών του Sebring του 1964, ο Miles και η ομάδα του προχώρησαν σε εκτεταμένες μετατροπές. Τοποθέτησαν ένα ελαφρύ αλουμινένιο αμάξωμα, επιμήκυναν το πλαίσιο κατά 7,6 εκατοστά και σχεδίασαν εκ νέου την ανάρτηση. Το χαρακτηριστικό ανακλινόμενο αμάξωμα της χάρισε την ονομασία «Flip-Top».

Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται ένας αλουμινένιος Ford V8 7.000 κυβικών, με απόδοση που ξεπερνά τους 500 ίππους, ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο τεσσάρων σχέσεων. Το βάρος περιορίζεται στα μόλις 816 κιλά.

Η Cobra συμμετείχε στους αγώνες Nassau Speed Weeks στις Μπαχάμες, όπου οι επιδόσεις της επηρέασαν καθοριστικά τη στρατηγική της Ford. Η επιτυχία της συνέβαλε στην απόφαση να χρησιμοποιηθεί ο μεγάλος V8 στην GT40, που το 1966 κατέκτησε τις τρεις πρώτες θέσεις στις 24 Ώρες του Le Mans.

Σήμερα, η «Flip-Top» διατηρεί το αυθεντικό πλαίσιο, τον κινητήρα και βασικά μηχανικά μέρη, έχοντας διανύσει μόλις 6.592 χιλιόμετρα.

Ακόμη κι αν ξεπεράσει τα 22,8 εκατομμύρια ευρώ, δύσκολα θα καταρρίψει το ρεκόρ των περίπου 39,1 εκατομμυρίων ευρώ που σημείωσε τον Αύγουστο μια Shelby Cobra Daytona Coupe του 1964.