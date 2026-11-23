Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 23 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Τετραπλό μπόνους σε 2.500.000 δικαιούχους
Ελεύθερος Τύπος: Τελευταία ευκαιρία για αδήλωτα τετραγωνικά
Τα Νέα: ΚΟΚ. 4+1 ανατροπές
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.
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