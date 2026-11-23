Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει το πολιτικό δίλημμα των εθνικών εκλογών του 2027, ζητώντας από τους πολίτες να αξιολογήσουν την κυβερνητική πορεία και να αποφασίσουν για τη συνέχισή της.

Η κυβέρνηση προβάλλει την οικονομική σταθερότητα και την επιτυχή διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, με την Ελλάδα να βρίσκεται κοντά στην πλήρη είσπραξη των πόρων των 35,95 δισ. ευρώ.

Ο Ντέκλαν Κοστέλο αναγνώρισε τη συμβολή του Μηχανισμού Ανάκαμψης στην ανάπτυξη και τις επενδύσεις, προσδίδοντας πολιτικό βάρος στην κυβερνητική στρατηγική.

Οι υποθέσεις Τσάφου και Λιάκου προκαλούν πολιτικές πιέσεις και δυσκολεύουν την επικοινωνιακή διαχείριση της κυβέρνησης, επηρεάζοντας την αξιοπιστία της Νέας Δημοκρατίας.

Το υπουργικό συμβούλιο της Τετάρτης στοχεύει στην ανάδειξη ενότητας και αποτελεσματικότητας, με κύριο πολιτικό στόχο την επίτευξη αυτοδυναμίας στις εκλογές του 2027. Snapshot powered by AI

Σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα τις πολιτικές πιέσεις από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, τις υποθέσεις που προκαλούν αντιδράσεις και την επίμονη δημοσκοπική δυσκολία στην προσπάθεια ανάκτησης της δυναμικής της, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει να ανεβάσει τους τόνους για το μεγάλο πολιτικό διακύβευμα της επόμενης περιόδου: τις εθνικές εκλογές του 2027 και την αυτοδυναμία.

Η κυριακάτικη ανασκόπηση του πρωθυπουργού δεν ήταν απλώς ένας απολογισμός των κυβερνητικών πεπραγμένων της εβδομάδας. Είχε σαφές πολιτικό στίγμα και, κυρίως, μια ευθεία αναφορά στην εκλογική αναμέτρηση που βρίσκεται πλέον στον ορίζοντα. «Το 2027, χρονιά εθνικών εκλογών, οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Είναι ευθύνη όλων μας να μη χαθεί ό,τι πετύχαμε με τόσο κόπο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, δίνοντας το περίγραμμα της στρατηγικής με την οποία θα επιχειρήσει να πορευτεί η κυβέρνηση προς τις κάλπες.

Πρόκειται για μια διατύπωση που δεν περνά απαρατήρητη. Ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από τη φθορά της καθημερινότητας και τις επιμέρους κυβερνητικές δυσκολίες στη συνολική εικόνα της χώρας, ζητώντας ουσιαστικά από τους πολίτες να αξιολογήσουν την κυβερνητική διαδρομή και να αποφασίσουν αν θέλουν τη συνέχισή της. Με άλλα λόγια, επαναφέρει στο προσκήνιο το δίλημμα της σταθερότητας, επιδιώκοντας να το καταστήσει κυρίαρχο στην προεκλογική συζήτηση που σταδιακά διαμορφώνεται.

Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκεται, όπως ήταν αναμενόμενο, η οικονομία. Ο πρωθυπουργός στάθηκε στην πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, στο πρωτογενές πλεόνασμα, στα μέτρα στήριξης των συνταξιούχων και στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το κυβερνητικό επιτελείο θέλει να παρουσιάσει μια εικόνα δημοσιονομικής συνέπειας και οικονομικής αντοχής, συνδέοντας τα διαθέσιμα περιθώρια στήριξης με την πολιτική που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια.

Ιδιαίτερη θέση στην ανασκόπηση κατέχει, φυσικά, το Ταμείο Ανάκαμψης. Η έγκριση των τελευταίων ελληνικών αιτημάτων πληρωμής, ύψους 11,32 δισ. ευρώ, και η εκπλήρωση των 376 οροσήμων και στόχων αποτελούν ένα από τα ισχυρότερα επιχειρήματα που διαθέτει η κυβέρνηση για να υπερασπιστεί το οικονομικό της αποτύπωμα. Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την είσπραξη του συνόλου των πόρων που της αναλογούν, συνολικού ύψους 35,95 δισ. ευρώ.

Τα εύσημα από τον Κοστέλο και ο συμβολισμός τους

Ακόμη μεγαλύτερη πολιτική σημασία αποκτά το γεγονός ότι στην προσπάθεια αυτή ήρθαν να προστεθούν και τα εύσημα του Ντέκλαν Κοστέλο. Ο ανώτατος Ευρωπαίος αξιωματούχος αναγνώρισε τη συμβολή του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην ενίσχυση των επενδύσεων και της ανάπτυξης στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι οι πόροι του προγράμματος συνέβαλαν στη μείωση του επενδυτικού κενού και στην προώθηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων.

Η παρέμβασή του έχει ιδιαίτερο βάρος και για έναν ακόμη λόγο. Ο Κοστέλο δεν είναι ένας τυχαίος Ευρωπαίος τεχνοκράτης που σχολιάζει από απόσταση τις ελληνικές οικονομικές επιδόσεις. Υπήρξε επικεφαλής της αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα και είχε ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με τις ελληνικές κυβερνήσεις για τους όρους και την παρακολούθηση των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής, κατά την περίοδο της τρόικας.

Αυτό προσδίδει έναν πρόσθετο συμβολισμό στην αναγνώριση της σημερινής προσπάθειας. Ένας άνθρωπος που γνώρισε από πρώτο χέρι την Ελλάδα της κρίσης, των μνημονίων, των αυστηρών αξιολογήσεων και των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές, αναγνωρίζει σήμερα την πρόοδο στην αξιοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα χρηματοδοτικά εργαλεία που είχε ποτέ στη διάθεσή της η χώρα. Για το Μέγαρο Μαξίμου, αυτή η αναφορά αποτελεί ένα ακόμη όπλο στην προσπάθεια να στηρίξει το αφήγημα της οικονομικής αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας.

Οι υποθέσεις που δεν αφήνουν ήσυχο το Μαξίμου

Ωστόσο, η πολιτική πραγματικότητα δεν εξαντλείται στους θετικούς οικονομικούς δείκτες και στις ευρωπαϊκές αναγνωρίσεις. Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας εξακολουθούν να υπάρχουν εστίες πίεσης, με τις υποθέσεις του Νίκου Τσάφου και του Βαγγέλη Λιάκου να παραμένουν στην επικαιρότητα.

Η υπόθεση Τσάφου, με τα ερωτήματα που προέκυψαν γύρω από τα ομόλογα της ExxonMobil και τη χρονική συγκυρία της κατοχής και πώλησής τους, εξακολουθεί να προκαλεί πολιτική συζήτηση. Η κυβέρνηση έχει δώσει τις δικές της εξηγήσεις, ωστόσο η αντιπολίτευση επιμένει να ζητά απαντήσεις για το ζήτημα της ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων.

Περισσότερο επίμονη, όμως, αποδεικνύεται η πίεση για την υπόθεση του Βαγγέλη Λιάκου. Τα δημοσιεύματα για απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες συγγενικών του προσώπων και τα ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση εξακολουθούν να δημιουργούν πολιτικό πρόβλημα. Και αυτό διότι ο υφυπουργός Εσωτερικών έχει αρμοδιότητα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, έναν χώρο στον οποίο η διαφάνεια και οι διαδικασίες των αναθέσεων αποτελούν διαχρονικά ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα.

Το πρόβλημα για το κυβερνητικό επιτελείο δεν αφορά μόνο την ουσία των επιμέρους καταγγελιών, τις οποίες οφείλει να αξιολογήσει με βάση τα πραγματικά στοιχεία και τις απαντήσεις των εμπλεκομένων. Αφορά και την επικοινωνιακή διαχείριση. Κάθε νέα δημοσίευση επαναφέρει το θέμα, ενώ η αντιπολίτευση επιχειρεί να συνδέσει τις συγκεκριμένες υποθέσεις με το ευρύτερο ζήτημα της αξιοπιστίας της κυβέρνησης. Ιδιαίτερα στην περίπτωση Λιάκου, η επιμονή της δημοσιότητας δυσκολεύει την προσπάθεια να κλείσει ο κύκλος των ερωτημάτων.

Το υπουργικό της Τετάρτης και η δύσκολη εξίσωση της αυτοδυναμίας

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το υπουργικό συμβούλιο της Τετάρτης αποκτά τη δική του πολιτική σημασία. Η κυβέρνηση θέλει να επαναφέρει στο προσκήνιο την παραγωγή έργου, να προχωρήσει τον νομοθετικό σχεδιασμό και να εκπέμψει εικόνα συντονισμού και αποτελεσματικότητας. Δεν αρκεί, όμως, η παρουσίαση ενός ακόμη κυβερνητικού προγράμματος. Χρειάζεται και η αίσθηση ότι το κυβερνητικό σχήμα λειτουργεί με ενιαία γραμμή, χωρίς να επιβαρύνεται διαρκώς από εσωτερικές αντιπαραθέσεις και υποθέσεις που μετατοπίζουν την πολιτική συζήτηση.

Το μεγάλο ζητούμενο παραμένει η αυτοδυναμία. Αυτός είναι ο κεντρικός στόχος του Μεγάρου Μαξίμου και γύρω από αυτόν αναμένεται να οργανωθεί η πολιτική στρατηγική των επόμενων μηνών. Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι δεν αρκεί να υπερασπίζεται τα πεπραγμένα της. Πρέπει να πείσει ότι διαθέτει σχέδιο για την επόμενη ημέρα, ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές πιέσεις και ότι παραμένει η ισχυρότερη επιλογή διακυβέρνησης.

Η κυριακάτικη παρέμβαση του πρωθυπουργού δείχνει ότι η προεκλογική προετοιμασία έχει ήδη αρχίσει σε επίπεδο πολιτικού αφηγήματος. Το ερώτημα είναι αν η επίκληση της σταθερότητας και των οικονομικών επιτευγμάτων θα αποδειχθεί αρκετή για να περιορίσει τη φθορά και να επαναφέρει τη Νέα Δημοκρατία σε τροχιά αυτοδυναμίας.

Γιατί, τελικά, η κυβέρνηση έχει μπροστά της δύο παράλληλες μάχες: να πείσει ότι όσα πέτυχε δεν πρέπει να χαθούν και να αποδείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά όσα εξακολουθούν να την πληγώνουν. Και όσο πλησιάζει το 2027, αυτές οι δύο μάχες θα γίνονται όλο και πιο δύσκολο να διαχωριστούν.

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