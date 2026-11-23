Snapshot Από τις 20 Νοεμβρίου, η Airbnb εφαρμόζει νέους κανόνες για τις υποχρεώσεις των επισκεπτών σχετικά με την καθαριότητα και τη χρήση του κλιματισμού στα καταλύματα.

Οι επισκέπτες μπορούν να ζητούνται να αφήνουν τα πιάτα στον νεροχύτη, αλλά όχι να τα πλένουν, και να συγκεντρώνουν τις πετσέτες σε συγκεκριμένο σημείο χωρίς να αφαιρούν τα σεντόνια ή να βάζουν πλυντήριο.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να απαιτούν τον διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων και την απόρριψη σκουπιδιών στους κάδους του καταλύματος, αλλά όχι τη μεταφορά τους σε απομακρυσμένα σημεία.

Οι επισκέπτες πρέπει να κλείνουν το κλιματιστικό κατά την αναχώρηση, αλλά δεν υποχρεούνται να περιορίζουν τη χρήση του κατά τη διαμονή αν περιλαμβάνεται στις παροχές.

Οι οικοδεσπότες μπορούν να καθορίζουν επτά βασικούς κανόνες, όπως αριθμό επισκεπτών, ώρες κοινής ησυχίας, επιτρεπόμενα πάρτι, κατοικίδια, κάπνισμα, φωτογραφίσεις και διαδικασίες παράδοσης κλειδιών. Snapshot powered by AI

Νέοι κανόνες ισχύουν από την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου για τα καταλύματα που διατίθενται μέσω της Airbnb, με την πλατφόρμα να βάζει όρια στις απαιτήσεις των ιδιοκτητών από τους επισκέπτες, κυρίως σε ό,τι αφορά την καθαριότητα και τις υποχρεώσεις κατά την αναχώρηση.

Οι αλλαγές είχαν ανακοινωθεί στις 20 Οκτωβρίου και αποσαφηνίζουν ποιες εργασίες μπορούν να ζητούν οι οικοδεσπότες και ποιες θεωρούνται υπερβολικές.

Τι αλλάζει για τους επισκέπτες

Σύμφωνα με τη νέα πολιτική της Airbnb, οι κανόνες διαμορφώνονται ως εξής:

Πιάτα: Οι ιδιοκτήτες μπορούν να ζητούν από τους επισκέπτες να αφήνουν τα χρησιμοποιημένα πιάτα στον νεροχύτη. Δεν μπορούν, όμως, να απαιτούν να τα πλύνουν και να τα τοποθετήσουν ξανά στα ντουλάπια.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να ζητούν από τους επισκέπτες να αφήνουν τα χρησιμοποιημένα πιάτα στον νεροχύτη. Δεν μπορούν, όμως, να απαιτούν να τα πλύνουν και να τα τοποθετήσουν ξανά στα ντουλάπια. Σεντόνια και πετσέτες: Επιτρέπεται να ζητείται η συγκέντρωση των χρησιμοποιημένων πετσετών σε συγκεκριμένο σημείο. Οι επισκέπτες δεν υποχρεούνται να αφαιρούν τα σεντόνια από τα κρεβάτια ή να βάζουν πλυντήριο πριν φύγουν.

Επιτρέπεται να ζητείται η συγκέντρωση των χρησιμοποιημένων πετσετών σε συγκεκριμένο σημείο. Οι επισκέπτες δεν υποχρεούνται να αφαιρούν τα σεντόνια από τα κρεβάτια ή να βάζουν πλυντήριο πριν φύγουν. Σκουπίδια: Οι οικοδεσπότες μπορούν να ζητούν τον διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών και την απόρριψη των σκουπιδιών στους κάδους του καταλύματος. Δεν επιτρέπεται, ωστόσο, να απαιτούν τη μεταφορά τους σε απομακρυσμένα σημεία.

Οι οικοδεσπότες μπορούν να ζητούν τον διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών και την απόρριψη των σκουπιδιών στους κάδους του καταλύματος. Δεν επιτρέπεται, ωστόσο, να απαιτούν τη μεταφορά τους σε απομακρυσμένα σημεία. Κλιματισμός: Οι επισκέπτες μπορούν να καλούνται να κλείνουν το κλιματιστικό κατά την αναχώρηση. Δεν μπορούν, όμως, να υποχρεώνονται να περιορίζουν τη χρήση του κατά τη διαμονή τους, εφόσον περιλαμβάνεται στις παροχές του καταλύματος.

Οι επτά κανόνες που μπορούν να ορίζουν οι ιδιοκτήτες

Παράλληλα, η Airbnb συγκεντρώνει τους βασικούς όρους φιλοξενίας σε επτά κατηγορίες, ώστε οι επισκέπτες να γνωρίζουν τι ισχύει πριν προχωρήσουν σε κράτηση.

Συγκεκριμένα, οι οικοδεσπότες μπορούν να καθορίζουν:

Αριθμό επισκεπτών: Πόσα άτομα επιτρέπεται να φιλοξενηθούν και να διανυκτερεύσουν στο κατάλυμα.

Πόσα άτομα επιτρέπεται να φιλοξενηθούν και να διανυκτερεύσουν στο κατάλυμα. Ώρες κοινής ησυχίας: Ποιες ώρες πρέπει να περιορίζεται ο θόρυβος.

Ποιες ώρες πρέπει να περιορίζεται ο θόρυβος. Πάρτι και εκδηλώσεις: Αν επιτρέπονται συγκεντρώσεις στον χώρο, με την επιφύλαξη των γενικών περιορισμών της πλατφόρμας.

Αν επιτρέπονται συγκεντρώσεις στον χώρο, με την επιφύλαξη των γενικών περιορισμών της πλατφόρμας. Κατοικίδια: Αν επιτρέπονται ζώα και πόσα μπορούν να φιλοξενηθούν.

Αν επιτρέπονται ζώα και πόσα μπορούν να φιλοξενηθούν. Κάπνισμα: Αν επιτρέπεται το κάπνισμα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Αν επιτρέπεται το κάπνισμα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου. Φωτογραφίσεις και βίντεο: Αν το κατάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικές φωτογραφίσεις ή γυρίσματα.

Αν το κατάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικές φωτογραφίσεις ή γυρίσματα. Κλείδωμα και παράδοση κλειδιών: Πώς πρέπει να ασφαλίζεται το κατάλυμα κατά την αναχώρηση και με ποιον τρόπο επιστρέφονται τα κλειδιά.

Στόχος των αλλαγών είναι οι επισκέπτες να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις υποχρεώσεις τους και να αποφεύγονται υπερβολικές απαιτήσεις που μεταφέρουν σε αυτούς εργασίες καθαριότητας και προετοιμασίας του καταλύματος.

Οι ιδιοκτήτες εξακολουθούν να μπορούν να θέτουν κανόνες για τη χρήση των χώρων τους, αρκεί αυτοί να συμβαδίζουν με την πολιτική της πλατφόρμας.