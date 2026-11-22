Snapshot Δύο μέλη εγκληματικής ομάδας που έκλεβε σωλήνες χαλκού σε κατοικίες και καταστήματα στη Δυτική Αττική συνελήφθησαν από την ομάδα Δίας στις 19 Νοεμβρίου.

Η συμμορία είχε χτυπήσει επανειλημμένα στην ίδια πολυκατοικία στην Πετρούπολη, ακόμα και λίγες ημέρες μετά από προηγούμενες κλοπές.

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν δύο οχήματα, ένα μαύρο Skoda Octavia και ένα ανοιχτό Nissan Almera, για τη μεταφορά των κλοπιμαίων.

Από τις έρευνες εξιχνιάστηκαν 15 περιπτώσεις κλοπών σε Πετρούπολη, Καματερό και Ίλιον, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής ομάδας και διακεκριμένες κλοπές.

Οι κάτοικοι κατέγραψαν τις κινήσεις της συμμορίας με κάμερες ασφαλείας και παρέδωσαν βιντεοληπτικό υλικό και φωτογραφίες στην αστυνομία. Snapshot powered by AI

Το Newsbomb φέρνει στο φως της δημοσιότητας τα αποκλειστικά βίντεο ντοκουμέντο από τον τρόπο λειτουργίας της εγκληματικής οργάνωσης που από τις αρχές του Ιανουαρίου 2026, είχαν ρημάξει κατοικίες και μαγαζιά στην Δυτική Αττική κλέβοντας σωλήνες χαλκού.

Μάλιστα το θράσος τους ήταν τέτοιο που σε κάποιες περιπτώσεις πήγαιναν στις ίδιες κατοικίες που είχαν κλέψει μέσα σε διάστημα λίγο ημερών και, είτε αποτελειώναν το έργο τους, είτε έκλεβαν τους νέους σωλήνες χαλκού που είχαν τοποθετήσει οι κάτοικοι για να αντικαταστήσουν αυτούς που έκλεψαν!

Δείτε βίντεο από τη δράση της συμμορίας που χτύπησε 2 φορές την συγκεκριμένη κατοικία

Όπως βλέπετε στο βίντεο ντοκουμέντο που αποκαλύπτει αποκλειστικά το Newsbomb, ο νεαρός δράσης ανενόχλητος μπαίνει στην είσοδο της πολυκατοικίας, σκαρφαλώνει στον μαντρότοιχο και ισορροπώντας στα κάγκελα αρχίζει να αφαιρεί τους χαλκοσωλήνες από την εγκατάσταση φυσικού αερίου. Μετά από λίγο, έρχεται ένα μικρό, ανοιχτόχρωμο αυτοκίνητο, μάρκας Nissan, όπου μέσα βρίσκονται άλλοι δύο άντρες. Ο ένας φαίνεται στο βίντεο να κρατάει τσίλιες, να πηγαινοέρχεται οριζόντια στο δρόμο, ενώ ο δεύτερος, προσεγγίζει τον συνεργό του και του δίνει οδηγίες. Μέσα σε 5 λεπτά έχουν ξηλώσει τουλάχιστον δέκα μέτρα χαλκοσωλήνα και φεύγουν ανενόχλητοι, επιβαίνοντες στο ανοιχτόχρωμο αυτοκίνητο. Ο τρίτος της συμμορίας φαίνεται στο βίντεο να φεύγει πεζός ντυμένος στα μαύρα, προς την ίδια κατεύθυνση και φέρεται να επιβιβάζεται σε ένα μαύρο Scoda Octavia σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου από την πολυκατοικία.

Συγκεκριμένα, ξημερώματα Τετάρτης 7, Οκτωβρίου 2026 και περίπου στις 12:30 τα μεσάνυχτα, δύο άγνωστοι εισέβαλαν στη συγκεκριμένη πολυκατοικία στην Πετρούπολη και έκλεψαν τους σωλήνες αερίου. Μετά από λίγες μέρες και συγκεκριμένα το Σάββατο 11, Οκτωβρίου οι ίδιοι δράστες περίπου 01:30 τα ξημερώματα, πήγαν ξανά στην ίδια πολυκατοικία και έκλεψαν τους υπόλοιπους σωλήνες. Αυτή τη φορά ήταν τέσσερις, υπήρχαν και δύο τσιλιαδόροι.

Μαρτυρία κατοίκου στο Newsbomb: «Τον Οκτώβριο, 2 φορές οι συγκεκριμένοι «κύριοι» ήρθαν στην πολυκατοικία μας και έκλεψαν σωλήνες χαλκού από την εγκατάσταση φυσικού αερίου και απορούμε όλοι πως ζούμε!»

Περίοικος αντιλήφθηκε τις κινήσεις τους και φωτογράφισε τα δυο οχήματα των δραστών. Ένα σκουρόχρωμα Skoda Octavia και ένα ανοιχτόχρωμο Nissan Almera. Κάτοικος της πολυκατοικίας στην Πετρούπολη που έγινε στόχος δύο φορές της συγκεκριμένης συμμορίας μιλώντας αποκλειστικά στο newsbomb ανέφερε:

«Τον Οκτώβριο, 2 φορές οι συγκεκριμένοι «κύριοι» ήρθαν στην πολυκατοικία μας και έκλεψαν σωλήνες χαλκού από την εγκατάσταση φυσικού αερίου και απορούμε όλοι πως ζούμε! Η ζημιά που έγινε ήταν τεράστια. Δεν είναι πρώτη φορά που έχουμε περιστατικά κλοπών και για αυτό έχουμε καμερες στην είσοδο της πολυκατοικίας να βλέπουμε ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Πήγαμε στην αστυνομία, κάναμε μήνυση και μετά από λίγες μέρες ξαναήρθαν και έκλεψαν την καινούργια εγκατάσταση! Έχουν καταγραφεί τα πρόσωπα τους από την κάμερα και έχουμε δώσει το βιντεολυπτικό υλικό στην αστυνομία μαζί με φωτογραφίες από τις πινακίδες αυτοκινήτων τους. Και ήρθαν και νωρίς την πρώτη φορά ήταν περίπου 12:30. Δηλαδή κάποιος να γυρνούσε εκείνη την ώρα στην πολυκατοικία μας, που μένουν και παιδιά, που βγαίνουν έξω τα βράδια ειδικά το Σάββατο, πάνε τις βόλτες τους, τι θα γινόταν; Να φοβόμαστε να βγούμε από το σπίτι, και αν τυχόν βγούμε, να φοβόμαστε να γυρίσουμε μην πέσουμε πάνω στους κλέφτες και μας «ανάψουν» και καμία που τους διακόπτουμε από την «εργασία» τους. Και στο παρκάκι που υπάρχει πιο δίπλα, συνέχεια γίνονται καταστροφές, λεηλασίες, έχει ακουστεί και για εμπόριο ναρκωτικών, έχουμε καταθέσει μηνύσεις στην αστυνομία και δεν γίνεται τίποτα».

Συνελήφθησαν μέλη της συμμορίας από την ομάδα ΔΙΑΣ

Δύο από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας (ένας 33χρονος και ένας 51χρονος) που κατέγραψε η κάμερα εξωτερικού χώρου πολυκατοικίας (αποκλειστικά βίντεο του Newsbomb) συνελήφθησαν από την ομάδα Δίας στις 19 Νοεμβρίου. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντόπισαν τους δύο δράστες, τους σταμάτησαν για έλεγχο και πάνω τους βρέθηκαν τουλάχιστον 18 μέτρα σωλήνες χαλκού, ένας σουγιάς και ένα πολυεργαλείο. Επιπλέον, κατασχέθηκε και μαύρο Scoda Octavia που χρησιμοποιούσε συμμορία για τη μεταφορά των κλοπιμαίων, ενώ αναζητούνται οι συνεργοί τους.

Συνολικά εξιχνιάστηκαν, 15 περιπτώσεις κλοπών από οικίες στα δυτικά προάστια και συγκεκριμένα σε Πετρούπολη Καματερό και Ίλιον. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Καματερού για σύσταση εγκληματικής ομάδας που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα για κοινώς επικίνδυνη βλάβη, καθώς και για παρακολούθηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Διαβάστε επίσης